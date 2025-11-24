Donald Trump a confirmat pe Truth Social convorbirea telefonică pe care a avut-o cu președintele Chinei, Xi Jinping. Trump spune că a abordat mai multe subiecte în discuția pe care a avut-o cu omologul său, inclusiv războiul dintre Rusia și Ucraina, traficul cu fentanil, comerțul cu soia și alte produse agricole. Convorbirea telefonică este o continuare a discuțiilor purtate acum trei săptămâni în Coreea de Sud.
Xi Jinping l-a invitat pe Donald Trump să viziteze Beijingul în luna aprilie, invitație pe care acesta a acceptat-o, spune președintele american în mesajul postat pe Truth Social. În replică, Trump l-a invitat pe Xi în Statele Unite, vizită pe care o va onora mai târziu în acest an.
„Tocmai am avut o conversație telefonică foarte bună cu președintele Xi, din China. Am discutat multe subiecte, inclusiv Ucraina/Rusia, fentanilul, soia și alte produse agricole etc. Am încheiat un acord bun și foarte important pentru micii noștri fermieri — și lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Relația noastră cu China este extrem de puternică! Această convorbire a fost o continuare a întâlnirii noastre de mare succes din Coreea de Sud, de acum trei săptămâni. De atunci, s-au înregistrat progrese semnificative de ambele părți în ceea ce privește menținerea acordurilor noastre actualizate și precise. Acum putem să ne concentrăm asupra perspectivei de ansamblu. În acest scop, președintele Xi m-a invitat să vizitez Beijingul în aprilie, invitație pe care am acceptat-o, iar eu i-am răspuns cu o invitație reciprocă, în cadrul căreia el va fi oaspetele meu într-o vizită de stat în SUA, mai târziu în acest an. Am convenit că este important să comunicăm des, lucru pe care îl aștept cu nerăbdare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a spus Donald Trump pe Truth Social.