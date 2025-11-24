19:41

Donald Trump a confirmat pe Truth Social convorbirea telefonică pe care a avut-o cu președintele Chinei, Xi Jinping. Trump spune că a abordat mai multe subiecte în discuția pe care a avut-o cu omologul său, inclusiv războiul dintre Rusia și Ucraina, traficul cu fentanil, comerțul cu soia și alte produse agricole. Convorbirea telefonică este o continuare a discuțiilor purtate acum trei săptămâni în Coreea de Sud.

Xi Jinping l-a invitat pe Donald Trump să viziteze Beijingul în luna aprilie, invitație pe care acesta a acceptat-o, spune președintele american în mesajul postat pe Truth Social. În replică, Trump l-a invitat pe Xi în Statele Unite, vizită pe care o va onora mai târziu în acest an.