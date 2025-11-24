Prima pagină » Știri externe » Într-o discuție cu Trump pe Ucraina, Xi Jinping cere înapoi Taiwanul, ca parte „esențială a ordinii internaționale postbelice”

Olga Borșcevschi
24 nov. 2025, 17:14, Știri externe
Actualizări
19:41

UPDATE. Xi Jinping îl invită pe Trump la Beijing în aprilie. Trump îi întoarce invitația: președintele Chinei va veni în vizită de stat în SUA

Donald Trump a confirmat pe Truth Social convorbirea telefonică pe care a avut-o cu președintele Chinei, Xi Jinping. Trump spune că a abordat mai multe subiecte în discuția pe care a avut-o cu omologul său, inclusiv războiul dintre Rusia și Ucraina, traficul cu fentanil, comerțul cu soia și alte produse agricole. Convorbirea telefonică este o continuare a discuțiilor purtate acum trei săptămâni în Coreea de Sud.

Xi Jinping l-a invitat pe Donald Trump să viziteze Beijingul în luna aprilie, invitație pe care acesta a acceptat-o, spune președintele american în mesajul postat pe Truth Social. În replică, Trump l-a invitat pe Xi în Statele Unite, vizită pe care o va onora mai târziu în acest an.

„Tocmai am avut o conversație telefonică foarte bună cu președintele Xi, din China. Am discutat multe subiecte, inclusiv Ucraina/Rusia, fentanilul, soia și alte produse agricole etc. Am încheiat un acord bun și foarte important pentru micii noștri fermieri — și lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Relația noastră cu China este extrem de puternică! Această convorbire a fost o continuare a întâlnirii noastre de mare succes din Coreea de Sud, de acum trei săptămâni. De atunci, s-au înregistrat progrese semnificative de ambele părți în ceea ce privește menținerea acordurilor noastre actualizate și precise. Acum putem să ne concentrăm asupra perspectivei de ansamblu. În acest scop, președintele Xi m-a invitat să vizitez Beijingul în aprilie, invitație pe care am acceptat-o, iar eu i-am răspuns cu o invitație reciprocă, în cadrul căreia el va fi oaspetele meu într-o vizită de stat în SUA, mai târziu în acest an. Am convenit că este important să comunicăm des, lucru pe care îl aștept cu nerăbdare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a spus Donald Trump pe Truth Social.

17:26

UPDATE. SCMP: Beijingul vede Taiwanul ca parte a Chinei, care poate fi reunificată prin forță, dacă este necesar

Președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump au avut luni o convorbire telefonică pe teme legate de Taiwan și Ucraina, potrivit agenției oficiale de știri chineze Xinhua.

Xi a clarificat poziția oficială a Beijingului cu privire la problema Taiwanului, subliniind că revenirea Taiwanului la China este o parte importantă a ordinii internaționale de după cel de-al Doilea Război Mondial.

„China susține toate eforturile depuse pentru pace și speră că toate părțile vor continua să își reducă diferențele și să ajungă cât mai curând posibil la un acord de pace echitabil, durabil și obligatoriu pentru a rezolva această criză de la bază”, a declarat Xinhua, referindu-se la criza din Ucraina.

Apelul telefonic a avut loc după ce cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie, prima lor întâlnire față în față din 2019, în timpul căreia cele două țări au ajuns la un armistițiu tarifar de un an și la o pauză a controlului exporturilor.
Taiwanul rămâne cea mai serioasă „linie roșie” a Beijingului, iar problema a reapărut recent în titlurile ziarelor după ce recent alesul prim- ministru japonez, Sanae Takaichi, a declarat că un conflict în Strâmtoarea Taiwan ar putea fi o „situație care amenință supraviețuirea” Japoniei, ceea ce ar justifica o desfășurare militară.

Beijingul a reacționat rapid, exprimându-și nemulțumirea profundă pe canale diplomatice și emitând avertismente împotriva călătoriilor în Japonia și blocând importurile de fructe de mare și lansările de filme din partea vecinului său.

Beijingul vede Taiwanul ca parte a Chinei, care poate fi reunificată prin forță, dacă este necesar. Majoritatea țărilor, inclusiv SUA, nu recunosc Taiwanul ca stat independent. Însă Washingtonul se opune oricărei încercări de a prelua insula autoguvernată prin forță și se angajează să o furnizeze cu arme, relatează SCMP, cel mai important ziar al Asiei.

17:24

UPDATE. "China și Statele Unite au luptat cândva alături de ceilalți împotriva fascismului"

„Xi a subliniat că revenirea Taiwanului la China este o parte importantă a ordinii internaționale postbelice.

China și Statele Unite au luptat cândva alături de ceilalți împotriva fascismului și militarismului, a remarcat Xi, adăugând că, în prezent, acestea ar trebui să protejeze împreună rezultatele victorioase ale celui de-al Doilea Război Mondial”, relatează Xinhua.

17:15

UPDATE. Și China vrea pace în Ucraina

China susține toate eforturile pentru a atinge pacea în Ucraina, a declarat Xi Jinping în timpul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump.

Președintele SUA, Donald Trump a discutat astăzi la telefon cu omologul său chinez, Xi Jinping, în speranța să domolească pretențiile ruse pe tema ucraineană. Numai că în timpul discuțiilor dintre cei doi șefi de stat, Xi Jinping i-a cerut președintelui SUA „reîntoarcerea Taiwanului în China ca parte esențială a ordinii internaționale postbelice”. Infomația este publicată de agenția de presă chineză.

În ceea ce privește Ucraina, Xi Jinping i-a spus lui Trump, într-o convorbire telefonică, că Beijingul speră că cele două părți – rusă și ucraineană – vor ajunge cât mai curând posibil la un acord echitabil care să abordeze cauzele profunde ale războiului.

