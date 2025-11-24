🚨 UE îl înfruntă pe Trump. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz: „Nu poate exista niciun plan de pace dacă nu discutăm de suveranitatea europeană”

Nu poate exista niciun plan de pace pentru Ucraina dacă nu vom da acordul în privința chestiunilor care țin de interesele europene și suveranitatea europeană, – cancelarul Germaniei, Merz.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că, deși în timpul negocierilor de la Geneva s-a reușit „să clarifice unele chestiuni, drumul către încheierea războiului rămâne lung”.
După întâlnirea reprezentanților SUA, ai UE și Ucrainei de la Geneva de duminică, negocierile pentru Ucraina au primit un „nou impuls”, anunță șeful Consiliului European (CE), Antonio Costa după întâlnirea informală a liderilor europeni de la Luanda, Angola.
SUA și Ucraina și-au informat aliații europeni că negocierile lor bilaterale au fost constructive, iar în mai multe chestiuni s-au înregistrat progrese, a subliniat Costa. „Salutăm acest pas înainte. Mai sunt încă probleme de rezolvat, dar direcția este pozitivă”, a spus președintele CE.
Potrivit lui, Bruxelles-ul apreciază foarte mult eforturile echipelor ucrainene și americane, dar, cu toate acestea, chestiunile care privesc direct Uniunea Europeană, cum ar fi sancțiunile, extinderea sau soarta activelor ruse înghețate, necesită implicarea UE în luarea deciziilor, a subliniat el. Costa a mai menționat disponibilitatea UE de a susține procesul de pace prin cooperare internă și o coordonare strânsă cu Ucraina, Statele Unite și NATO. Bruxelles-ul continuă, de asemenea, să sprijine Kievul — diplomatic, economic și militar, a adăugat politicianul.
Ministrul de externe al Ungariei afirmă că guvernele europene ar trebui să susțină pe deplin propunerea de pace susținută de SUA pentru Ucraina, propunere pe care o numește „o șansă majoră” de a pune capăt războiului, în ciuda opoziției venite din partea altpr lideri UE.
„Planul de pace în 28 de puncte reprezintă o șansă majoră de a pune capăt războiului din Ucraina. Totuși, unii lideri din Europa de Vest încearcă să îl blocheze. Poziția noastră este clară: fiecare politician european are datoria de a sprijini pe deplin și necondiționat acest plan, deoarece aceasta este alegerea rațională și umană”, a declarat ministrul de Externe al Ungariei pe X.
Liderii UE au ajuns la concluzia că o parte din cele 28 de puncte ale planului de pace propus de SUA pentru Ucraina sunt inacceptabile pentru Europa, a declarat Tusk.
Europenii sunt hotărâți să rezolve problema activelor înghețate ale Rusiei până la summitul comunității din decembrie, a anunțat liderul polonez.
După negocierile dintre SUA și Ucraina de la Geneva, Zelenski a anunțat că el se coordonează cu liderii europeni:
„Astăzi continuăm coordonarea cu partenerii europeni. Am vorbit separat cu trei lideri: Alexander Stubb, António Costa și Gitanas Nausėda.
Am informat despre întâlnirile de ieri ale consilierilor de la Geneva – despre pozițiile părților, desfășurarea negocierilor și principalele priorități. Ucraina lucrează cât se poate de constructiv. Și acum este deosebit de important ca fiecare pas pe care îl facem împreună cu partenerii să fie bine cântărit, iar toate deciziile să fie funcționale și să asigure o pace durabilă și securitate garantată.
Este important că partenerii europeni susțin pozițiile noastre și oamenii noștri. Mulțumesc fiecărui lider, fiecărei țări din lume care ne ajută, ajută Ucraina și acționează principial”.
Liderii tuturor celor 27 de țări ale Uniunii Europene discută astăzi planul de pace pentru Ucraina și cele 28 de puncte impuse de Donald Trump în marja summit-ului UE – Uniunea Africană.
Potrivit lui António Costa, președintele Consiliului European, implementarea oricăror elemente care afectează UE și NATO este posibilă doar cu acordul tuturor statelor membre. Bruxelles-ul subliniază că sprijinul său pentru Ucraina rămâne „neclintit”, iar consultările cu Kievul și Washingtonul sunt în curs de desfășurare.
După discuțiile de duminică din Elveția, Ucraina și Statele Unite au anunțat un cadru de pace actualizat pentru a pune capăt războiului și au anunțat că lucrează în continuare pentru a rezolva diferențele de abordare. Între timp, Uniunea Europeană a venit cu propriul plan de pace pentru Ucraina, ca alternativă la documentul Statelor Unite. Liderii europeni au criticat propunerea inițială după ce a fost înmânată Kievului săptămâna trecută și au elaborat ulterior o contrapropunere.
Aspecte cheie din propunerea de pace a europenilor:
Liderii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Uniunii Africane s-au întâlnit în Luanda, Angola, pentru cel de-al șaptelea summit UE-UA, având ca temă „Promovarea păcii și prosperității printr-un multilateralism eficient”. Summitul, care marchează 25 de ani de parteneriat între cele două uniuni, precum și 50 de ani de independență pentru Angola și alte câteva țări africane, va fi coprezidat de președintele Angolei, João Lourenço, și de președintele Consiliului European, António Costa.
