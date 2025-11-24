🚨 UE îl înfruntă pe Trump. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz: „Nu poate exista niciun plan de pace dacă nu discutăm de suveranitatea europeană”

15:55

După întâlnirea reprezentanților SUA, ai UE și Ucrainei de la Geneva de duminică, negocierile pentru Ucraina au primit un „nou impuls”, anunță șeful Consiliului European (CE), Antonio Costa după întâlnirea informală a liderilor europeni de la Luanda, Angola.

SUA și Ucraina și-au informat aliații europeni că negocierile lor bilaterale au fost constructive, iar în mai multe chestiuni s-au înregistrat progrese, a subliniat Costa. „Salutăm acest pas înainte. Mai sunt încă probleme de rezolvat, dar direcția este pozitivă”, a spus președintele CE.

Potrivit lui, Bruxelles-ul apreciază foarte mult eforturile echipelor ucrainene și americane, dar, cu toate acestea, chestiunile care privesc direct Uniunea Europeană, cum ar fi sancțiunile, extinderea sau soarta activelor ruse înghețate, necesită implicarea UE în luarea deciziilor, a subliniat el. Costa a mai menționat disponibilitatea UE de a susține procesul de pace prin cooperare internă și o coordonare strânsă cu Ucraina, Statele Unite și NATO. Bruxelles-ul continuă, de asemenea, să sprijine Kievul — diplomatic, economic și militar, a adăugat politicianul.