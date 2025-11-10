Prima pagină » Știri externe » Super-taifunul Fung-wong face ravagii în Filipine. Peste un milion de oameni au fost evacuați. Sate întregi au fost înghițite de ape

Super-taifunul Fung-wong face ravagii în Filipine. Peste un milion de oameni au fost evacuați. Sate întregi au fost înghițite de ape

10 nov. 2025, 10:44, Știri externe

Cel puțin patru oameni au murit, iar alți 1,4 milioane au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, după ce super-taifunul Fung-wong a lovit nord-vestul Filipinelor, relatează The Independent.

Doi copii se numără printre cele patru persoane ucise în urma loviturii taifunului, au anunțat astăzi autoritățile. Se pare că o alunecare de noroi a îngropat casa în care se aflau cei doi copii, în orașul nordic Kayapa din provincia Nueva Vizcaya, a declarat oficialul regional al apărării civile, Alvin Ayson.

Sursa: X/@volcaholic1

Au urmat două decese cauzate de înec și de resturi căzute.

Peste un milion de oameni au fost evacuați înainte ca Fung-wong să atingă uscatul duminică, dezlănțuind vânturi puternice, ploi abundente și valuri uriașe pe cea mai populată insulă a arhipelagului – Luzon.

Furtuna a traversat nordul insulei Luzon însoțită de rafale de vânt de până la 230 km/h.

Au urmat apoi inundații și alunecări de teren, care au întrerupt curentul electric în provincii întregi.

Sursa: X/@volcaholic1

Autoritățile se așteapătă că furtuna, cunoscută local sub numele de Uwan, să se îndrepte spre Taiwan. Agenția centrală de meteorologie din Taiwan urmează să emită astăzi avertizări de taifun, avertizând asupra ploilor abundente în nordul și estul insulei. Conform rapoartelor, taifunul ar putea ajunge miercuri la Yunlin sau Chiayi.

Fung-wong a lovit nordul Filipinelor în timp ce țara se confruntă încă cu devastarea provocată de taifunul Kalmaegi, care a lăsat cel puțin 224 de morți în provinciile centrale, marțea trecută, înainte de a lovi Vietnamul, unde cel puțin cinci persoane au fost ucise.

Sursa: X/@CultureWar2020

Sute de zboruri interne și internaționale către Filipine au fost anulate

Peste 325 de zboruri interne și 61 de zboruri internaționale au fost anulate în weekend și până luni, iar peste 6.600 de navetiști și lucrători din domeniul transporturilor de marfă au rămas blocați în porturi după ce garda de coastă a interzis navelor să se aventureze în mări agitate.

Autoritățile filipineze au închis duminică cele șapte aeroporturi din Naga, Virac, Masbate, Daet, Bulan, Sorsogon și Bacon.

Anulările zborurilor urmau să continue până miercuri, iar reluarea lor ar depinde de condițiile meteorologice și de operațiunile aeroportuare.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Uraganul Melissa face ravagii în CARAIBE. Rafale teribile, 300 de km/h!

Uraganul Melissa lovește Cuba, după ce a devastat Jamaica. Sute de mii de oameni, mutați în adăposturi și numeroase sate inundate

Citește și

EXTERNE Trump l-a grațiat pe Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului, împreună cu un grup de aliați politic, implicați în „complotul” privind anularea alegerilor din 2020
11:32
Trump l-a grațiat pe Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului, împreună cu un grup de aliați politic, implicați în „complotul” privind anularea alegerilor din 2020
EXTERNE Amendă pentru turiștii care beau alcool în timpul zilei. O țară preferată printre români a introdus sancțiuni dure. Ce arată noile reglementări
10:36
Amendă pentru turiștii care beau alcool în timpul zilei. O țară preferată printre români a introdus sancțiuni dure. Ce arată noile reglementări
EXTERNE SARKOZY cere să fie eliberat din închisoare. Apelul, judecat de un tribunal din Paris
10:31
SARKOZY cere să fie eliberat din închisoare. Apelul, judecat de un tribunal din Paris
UPDATE 🚨 Sarkozy află dacă va ieși, astăzi, din închisoare. Curtea de Apel din Paris examinează cererea de eliberare a politicianului. Ce posibilități există
10:03
🚨 Sarkozy află dacă va ieși, astăzi, din închisoare. Curtea de Apel din Paris examinează cererea de eliberare a politicianului. Ce posibilități există
ANALIZA de 10 O nouă ORDINE MONDIALĂ? Arhitectura globală de securitate din ultimii 80 de ani, supusă unor presiuni acute. „O renaștere autoritară, condusă de China”
10:00
O nouă ORDINE MONDIALĂ? Arhitectura globală de securitate din ultimii 80 de ani, supusă unor presiuni acute. „O renaștere autoritară, condusă de China”
EXTERNE Povestea Jessicăi Guo, prima femeie care a parcurs pe jos 5.600 km prin munți din SUA până în Canada. A renunțat la jobul corporatist pentru libertate
09:01
Povestea Jessicăi Guo, prima femeie care a parcurs pe jos 5.600 km prin munți din SUA până în Canada. A renunțat la jobul corporatist pentru libertate
Mediafax
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
INFOTRAFIC: Atenție șoferi, ceața pune probleme în trafic în București și mai multe județe din Moldova și Transilvania
Click
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2025: Cât costă să aduci o mașină SH din Franța și care sunt zonele cu cele mai bune prețuri.
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce litere combinate reprezintă semnul „&”?
CULTURĂ Scrisorile dintre Mihai EMINESCU și Veronica Micle, răscumpărate de statul român cu mai mult de 1.000.000 de euro
11:33
Scrisorile dintre Mihai EMINESCU și Veronica Micle, răscumpărate de statul român cu mai mult de 1.000.000 de euro
VIDEO Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare
11:13
Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare
HOROSCOP Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
11:12
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
ULTIMA ORĂ Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
10:58
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
ECONOMIE Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România
10:54
Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România