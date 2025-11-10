Super-taifunul Fung-wong face ravagii în Filipine. Peste un milion de oameni au fost evacuați. Sate întregi au fost înghițite de ape

Cel puțin patru oameni au murit, iar alți 1,4 milioane au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, după ce super-taifunul Fung-wong a lovit nord-vestul Filipinelor, relatează The Independent.

Doi copii se numără printre cele patru persoane ucise în urma loviturii taifunului, au anunțat astăzi autoritățile. Se pare că o alunecare de noroi a îngropat casa în care se aflau cei doi copii, în orașul nordic Kayapa din provincia Nueva Vizcaya, a declarat oficialul regional al apărării civile, Alvin Ayson.

Au urmat două decese cauzate de înec și de resturi căzute.

Peste un milion de oameni au fost evacuați înainte ca Fung-wong să atingă uscatul duminică, dezlănțuind vânturi puternice, ploi abundente și valuri uriașe pe cea mai populată insulă a arhipelagului – Luzon.

Furtuna a traversat nordul insulei Luzon însoțită de rafale de vânt de până la 230 km/h.

Au urmat apoi inundații și alunecări de teren, care au întrerupt curentul electric în provincii întregi.

Autoritățile se așteapătă că furtuna, cunoscută local sub numele de Uwan, să se îndrepte spre Taiwan. Agenția centrală de meteorologie din Taiwan urmează să emită astăzi avertizări de taifun, avertizând asupra ploilor abundente în nordul și estul insulei. Conform rapoartelor, taifunul ar putea ajunge miercuri la Yunlin sau Chiayi.

Fung-wong a lovit nordul Filipinelor în timp ce țara se confruntă încă cu devastarea provocată de taifunul Kalmaegi, care a lăsat cel puțin 224 de morți în provinciile centrale, marțea trecută, înainte de a lovi Vietnamul, unde cel puțin cinci persoane au fost ucise.

Sute de zboruri interne și internaționale către Filipine au fost anulate

Peste 325 de zboruri interne și 61 de zboruri internaționale au fost anulate în weekend și până luni, iar peste 6.600 de navetiști și lucrători din domeniul transporturilor de marfă au rămas blocați în porturi după ce garda de coastă a interzis navelor să se aventureze în mări agitate.

Autoritățile filipineze au închis duminică cele șapte aeroporturi din Naga, Virac, Masbate, Daet, Bulan, Sorsogon și Bacon.

Anulările zborurilor urmau să continue până miercuri, iar reluarea lor ar depinde de condițiile meteorologice și de operațiunile aeroportuare.

