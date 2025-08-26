Investitorii și-au pierdut încrederea în dolarul american. Moneda pierde teren la bursă după ce Donald Trump a DEMIS un oficial din Fed

Dolarul a scăzut brusc pe bursele internaționale, după ce președintele american Donald Trump a demis-o pe Lisa Cook, membră în Consiliul Guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), stârnind temerea piețelor privind independenței băncii centrale americane.

Indicele dolarului a scăzut cu până la 0,4% înainte de a-și reveni după ce Trump a făcut anunțul într-o scrisoare adresată lui Cook, postată pe rețelele de socializare. Astfel, puterea dolarului american față de principalele valute se află pe un trend descendent.

„Piețele nu intră în panică, dar se recalibrează după înlăturarea lui Cook. Mișcarea semnalează un atac direct la independența Fed”, susțin analiștii.

Trump a declarat în scrisoarea adresată lui Cook că o demite din cauza presupuselor nereguli în obținerea creditelor ipotecare. Ca răspuns, Cook a spus că Trump nu are autoritatea de a o concedia de la banca centrală și că ea nu va demisiona, relatează Reuters.

Această mișcare fără precedent marchează o escaladare bruscă a luptei lui Trump împotriva Fed, pe care o învinovățește pentru că nu a redus rapid ratele dobânzilor, și intensifică îngrijorările investitorilor cu privire la independența băncii centrale a SUA.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor

Apple a cedat în fața taxelor vamale ale lui TRUMP. Compania anunță investiții de 100 de miliarde de dolari în SUA