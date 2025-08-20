Prima pagină » Știri externe » Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor

Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor

20 aug. 2025, 18:55, Știri externe
Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut, miercuri, demisia unei membre a Consiliului guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, pe fondul unei investigații asupra creditelor ipotecare ale oficialilor din cadrul instituției bancare centrale.

”Lisa Cook trebuie să demisioneze, acum!”, a cerut Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor, Bill Pulte, i-a cerut procurorului general, Pam Bondi, să ancheteze două credite ipotecare contractate de Lisa Cook, o acțiune care pare a marca intensificarea presiunilor Administrației Donald Trump asupra oficialilor care sunt membri ai Partidului Democrat (opoziție). Bill Pulte a trimis o scrisoare Departamentului Justiției prin care sugera că Lisa Cook a comis o infracțiune.

“Cook a falsificat documente bancare și actele de proprietate pentru a obține condiții de creditare mai favorabile, ceea ce ar putea fi o fraudă ipotecară”, a acuzat Bill Pulte.

Investigația vizează un credit de 230.000 de dolari, pe 15 ani, contractat de Lisa Cook în 2021 pentru achiziționarea unei case în Ann Arbor, statul Michigan, și un alt împrumut, tot din 2021, pe 30 de ani, în valoare de 540.000 de dolari, pentru o vilă în statul american Georgia.

Administrația Trump a formulat acuzații asemănătoare la adresa altor membri ai Partidului Democrat, printre care senatorul Adam Schiff și Letitia James, procurorul statului New York. Deocamdată, nu au fost formulate acuzații și nu este clar dacă procurorul general se va sesiza.

Donald Trump exercită de mult timp presiuni asupra Rezervei Federale, instituția bancară centrală din Statele Unite, cerând reducerea dobânzilor de referință. Liderul de la Casa Albă l-a numit în mai multe rânduri ”incompetent” pe președintele Fed, Jerome Powell, care, în schimb, a argumentat că nu poate relaxa politica monetară din cauza instabilității generate de politicile comerciale aplicate de Trump.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Rusia reduce așteptările privind posibilitatea unui SUMMIT Putin-Zelenski /„Orice întâlnire trebuie pregătită gradual”

Țările europene examinează opțiunile privind SECURITATEA Ucrainei /Analist german: ”S-ar putea ca garanțiile să fie organizate în afara NATO”

Citește și

VIDEO Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă
19:01
Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă
TEHNOLOGIE Al treilea atac cibernetic împotriva ORANGE în 2025. După filialele din România și Franța, hackerii au țintit clienții din Belgia
18:34
Al treilea atac cibernetic împotriva ORANGE în 2025. După filialele din România și Franța, hackerii au țintit clienții din Belgia
EXTERNE Reuters: În Japonia, îngrijorările de securitate în creștere duc la apeluri pentru reevaluarea politicilor privind armele NUCLEARE
17:35
Reuters: În Japonia, îngrijorările de securitate în creștere duc la apeluri pentru reevaluarea politicilor privind armele NUCLEARE
VIDEO Țările europene examinează opțiunile privind SECURITATEA Ucrainei /Analist german: ”S-ar putea ca garanțiile să fie organizate în afara NATO”
16:53
Țările europene examinează opțiunile privind SECURITATEA Ucrainei /Analist german: ”S-ar putea ca garanțiile să fie organizate în afara NATO”
ECONOMIE Economia germană dă semne de revigorare. Balanța comercială înregistrează SURPLUS după primul semestru din 2025
16:31
Economia germană dă semne de revigorare. Balanța comercială înregistrează SURPLUS după primul semestru din 2025
APĂRARE „Vacanță cu Armata” în Polonia: Un număr tot mai mare de CIVILI se înscriu la cursuri plătite de pregătire militară
15:50
„Vacanță cu Armata” în Polonia: Un număr tot mai mare de CIVILI se înscriu la cursuri plătite de pregătire militară
Mediafax
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Digi24
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Scandalul NORDIS: Omul de afaceri Vladimir Ciorbă a scăpat de controlul judiciar
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără fațete, cu fălcuțele la purtător
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Alertă pe litoralul Mării Negre! Specialiștii avertizează cu privire la infectarea cu bacteria Vibrio
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Fumatul devine interzis! Al doilea oraș din România care impune restricții pentru cetățeni
Evz.ro
Salarii de până la 13.000 de euro, la stat, în România. Ce trebuie să știi
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Evoluția digitală transformă modul în care lucrăm. De ce companiile trebuie să țină pasul?