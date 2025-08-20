Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut, miercuri, demisia unei membre a Consiliului guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, pe fondul unei investigații asupra creditelor ipotecare ale oficialilor din cadrul instituției bancare centrale.

”Lisa Cook trebuie să demisioneze, acum!”, a cerut Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor, Bill Pulte, i-a cerut procurorului general, Pam Bondi, să ancheteze două credite ipotecare contractate de Lisa Cook, o acțiune care pare a marca intensificarea presiunilor Administrației Donald Trump asupra oficialilor care sunt membri ai Partidului Democrat (opoziție). Bill Pulte a trimis o scrisoare Departamentului Justiției prin care sugera că Lisa Cook a comis o infracțiune.

“Cook a falsificat documente bancare și actele de proprietate pentru a obține condiții de creditare mai favorabile, ceea ce ar putea fi o fraudă ipotecară”, a acuzat Bill Pulte.

Investigația vizează un credit de 230.000 de dolari, pe 15 ani, contractat de Lisa Cook în 2021 pentru achiziționarea unei case în Ann Arbor, statul Michigan, și un alt împrumut, tot din 2021, pe 30 de ani, în valoare de 540.000 de dolari, pentru o vilă în statul american Georgia.

Administrația Trump a formulat acuzații asemănătoare la adresa altor membri ai Partidului Democrat, printre care senatorul Adam Schiff și Letitia James, procurorul statului New York. Deocamdată, nu au fost formulate acuzații și nu este clar dacă procurorul general se va sesiza.

Donald Trump exercită de mult timp presiuni asupra Rezervei Federale, instituția bancară centrală din Statele Unite, cerând reducerea dobânzilor de referință. Liderul de la Casa Albă l-a numit în mai multe rânduri ”incompetent” pe președintele Fed, Jerome Powell, care, în schimb, a argumentat că nu poate relaxa politica monetară din cauza instabilității generate de politicile comerciale aplicate de Trump.

