Prima pagină » Știri externe » Irakul nu obține aprobarea SUA pentru a importa gaze din Turkmenistan prin Iran

19 sept. 2025, 14:52, Știri externe
Încercările Irakului de a atenua deficitul cronic de electricitate prin gazele achiziţionate din Turkmenistan, aduse prin ţara vecină Iran, au eşuat, sub presiunea SUA, care sancționează intens regimul de la Teheran.

Deși Irakul are mari resurse de  petrol, nu reuşeşte să ofere cetăţenilor săi electricitate suficientă. Încă din 2023, Bagdadul importă gaze din Turkmenistan prin Iran, cu ajutorul companiei iraniene de stat National Iranian Gas Company (NIGC).

Iranul nu primește bani pentru intermediere, dar obţine gaze pentru necesarul propriu, care nu ar depăşi 23% din volumul zilnic total care vine din Turkmenistan. De asemenea, Bagdadul s-a oferit să permită unei terţe părţi să supervizeze respectarea sancţiunilor SUA şi reglementările împotriva spălării banilor, transmite Reuters.

În pofida acestui fapt, acordul energetic încalcă sancțiunile impuse Iranului de americani, astfel că administrația Trump nu a mai aprobat livrările.

Deşi Irakul este al doilea mare producător din cadrul Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), are nevoie de gaze din cauza infrastructurii învechite şi a investiţiilor reduse.

Ţara extrage anual aproximativ 11 bcm gaze, care pot fi folosite limitat de gospodării şi industrie. Vara, cererea de gaze creşte în Irak la aproximativ 45 milioane metri cubi pe zi. În acest context, Bagdadul explorează alternative, inclusiv construirea infrastructurii pentru a importa gaze naturale lichefiate (GNL) din Qatar, unul dintre cei mai importanți aliați ai SUA din Orientul Mijlociu.

