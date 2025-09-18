Prima pagină » Știri externe » Slovacia şi Ungaria se OPUN presiunilor exercitate de Trump în privința importurilor energetice rusești: Avem nevoie de alternative reale

18 sept. 2025, 09:33, Știri externe
Slovacia şi Ungaria nu sunt dispuse să sancționeze sectorul energetic rusesc, așa cum dorește președintele american, Donald Trump, deoarece lipsa unor alternative viabile periclitează economia celor două țări.

Ungaria și Slovacia nu sunt pregătite să reducă importurile de petrol şi gaze din Rusia, pentru că Uniunea Europeană nu a identificat suficiente surse alternative, iar în acest context, securitatea energetică a celor doi membri UE este pusă în pericol, arată Bloomberg.

„Înainte de a ne lua angajamentul că punem sancțiuni Rusiei, trebuie să ne asigurăm că avem infrastructura pregătită pentru a primi resurse energetice din surse alternative. Altfel, industria şi economia va fi afectată grav. O întrerupere completă a aprovizionării cu Rusia ar reprezenta un risc. Dacă avem o rută alternativă şi capacitatea de transport este suficientă, Slovacia nu are nicio problemă cu diversificarea ”, a declarat ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova.

La rândul său, Gergely Gulyas, şeful de Cabinet al premierului ungar Viktor Orban, a reiterat că ţara sa va respinge iniţiativele UE care ameninţă securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei.

„Când inițiativele europene contravin intereselor Ungariei, precum în cazul achiziţiilor de energie, atunci ne vom opune prin veto”, a declarat Gulyas.

La sfârşitul săptămânii trecute, Trump a declarat că este pregătit să adopte sancţiuni puternice asupra sectorului energetic rusesc dacă ţările europene hotărăsc în unanimitate să facă acelaşi lucru.

