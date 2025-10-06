Prima pagină » Știri externe » IRANUL exclude reluarea negocierilor cu statele europene, în urma reinstaurării sancțiunilor ONU împotriva programului său nuclear

06 oct. 2025, 17:42, Știri externe
Iranul respinge reluarea dialogului cu Europa privind programul său nuclear, în urma reimpunerii sancțiunilor de către ONU.

„Nu luăm în considerare negocieri în această etapă. Desigur, diplomația, în sensul menținerii contactelor și consultărilor va continua. De fiecare dată când vom considera că diplomația poate fi eficientă, cu siguranță vom lua decizii bazate pe interesele și prioritățile țării”, a declarat Esmail Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe.

La inițiativa Franței, Germaniei și Marii Britanii, ONU a reinstaurat sancțiunile împotriva Iranului, din cauza programului său nuclear, pe 28 septembrie.

Programul nuclear al Iranului a afectat relațiile cu țările occidentale, care au suspectat Teheranul că încearcă să producă o armă atomică. Iranul a negat aceste acuzații, insistând că programul său nuclear are strict scop civil.

Araghchi consideră că AIEA „nu mai este relevantă” după impunerea sancțiunilor

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un nivel ridicat de 60%, aproape de pragul de 90%, necesar pentru fabricarea unei bombe atomice.

În 2015, Franța, Germania, Marea Britanie, SUA, Rusia și China au încheiat un acord cu Iranul, care prevedea reglementarea activităților nucleare iraniene în schimbul ridicării sancțiunilor.

Teheranul a avertizat, în repetate rânduri, că o reinstaurare a sancțiunilor ar duce la suspendarea cooperării cu AIEA. Ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că AIEA „nu mai este relevantă” odată cu revenirea sancțiunilor ONU.

Uniunea Europeană a confirmat, săptămâna trecută, că a reinstaurat sancțiuni împotriva Iranului, în urma unei decizii luate de Organizația Națiunilor Unite, pe fondul dezacordului dintre Occident și Teheran cu privire la programul său nuclear.

Foto: Profimedia

