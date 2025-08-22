Statele europene vor continua discuțiile cu Iranul privind programul NUCLEAR/ „Timpul se scurge!”

O nouă întâlnire între Iran, Franța, Germania și Marea Britanie se va desfășura în viitorul apropiat, în urma discuțiilor de vineri privind programul nuclear.

„Timpul se scurge”, pentru a ajunge la o soluție privind programul nuclear al Iranului, a avertizat ministrul de Externe al Franței, Jean Noel-Barrot după o conversație cu omologii săi din Germania, Marea Britanie, Iran și UE.

„Împreună cu Johann Wadephul și Kaja Kallas, tocmai am realizat un apel către omologul nostru iranian cu privire la programul nuclear și sancțiunile împotriva Iranului pe care ne pregătim să le reaplicăm”, a declarat Barrot. „Timpul se scurge, o nouă întâlnire va avea loc pe acest subiect săptămâna viitoare”, a confirmat ministrul.

Desfășurarea unor discuții a fost confirmată de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, potrivit cotidianului Sud-Ouest.

„S-a convenit ca negocierile dintre Iran și cele trei țări alături de UE să continue marțea viitoare la nivel de miniștri adjuncți de Externe”, a dezvăluit Araghchi.

Iranul încearcă să își consolideze parteneriatele strategice

Săptămâna aceasta, Belarus și Iran, două state care au sprijinit efortul Rusiei în războiul de pe teritoriul ucrainean, intenționează să își consolideze relațiile bilaterale în toate domeniile.

Președintele Belarusului, Alexandr Luakșenko, și omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, au convenit să lucreze la un tratat de parteneriat strategic.

„În condițiile turbulențelor geopolitice, Minskul și Teheranul iau măsuri consecvente și echilibrate pentru a aprofunda cooperarea și depun eforturi mari pentru a transforma fiecare nouă provocare într-o nouă oportunitate”, a declarat Lukașenko. „Suntem pregătiți să discutăm orice problemă, nu avem subiecte închise”, a subliniat președintele Belarusului, adăugând că cele două state ar putea colabora în diverse domenii, inclusiv „în domeniul militar și tehnic”.

Foto: Profimedia

