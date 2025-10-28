Prima pagină » Știri externe » Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?

🚨 Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?

28 oct. 2025, 20:03, Știri externe
Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?
20:01

UPDATE - Netanyahu: Hamas a încălcat în mod clar armistițiul

Biroul lui Netanyahu a declarat că Hamas „încalcă în mod clar” acordul de încetare a focului din Gaza. Hamas a returnat Israelului rămășițe care nu aparțineau niciunuia dintre cei 13 ostatici presupuși decedați.

Aripa armată a Hamas, Brigăzile Al-Qassam, a anunțat ulterior că va amâna predarea corpului unui ostatic recuperat marți în sudul Gazei din cauza „încălcărilor”.

Un oficial militar israelian a declarat pentru CNN că Hamas a atacat trupele Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) poziționate într-o zonă aflată sub control israelian, la est de linia galbenă – linia care marchează punctul de retragere israeliană din Fâșia Gaza în cadrul acordului de încetare a focului mediat de SUA.

19:08

AXIOS - Un oficial SUA nu vede „o încălcare” a acordului care să justifice o ripostă

Axios: Un oficial american le-a transmis israelienilor că Washingtonul nu vede o încălcare a acordului din partea Hamas care să necesite un răspuns.

19:02

UPDATE: Hamas a amânat predarea trupului unui ostatic

HAMAS amână predarea corpului ostaticului din cauza încălcării de către Israel a regimului de încetare a focului în Fâșia Gaza, se arată într-o declarație a aripii militare a mișcării.

18:58

UPDATE: Netanyahu a decis s-a decis: va ocupa și mai mult din Gaza

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decis să extindă zona de control sub IDF în Fâșia Gaza după ce Hamas a violat în mod repetat armistițiul, transmite Times of Israel.

Premierul, care la această oră poartă conversații telefonice cu oficiali SUA, susține că Israelul trebuie să extindă zona de control în Fâșia Gaza dincolo de „linia galbenă”. Trupele israeliene vor efectua aceste acțiuni sub coordonarea SUA.

18:41

ARMISTIȚIUL ISRAEL-HAMAS este oficial încălcat. Războiul din Gaza este reluat

În urma consultațiilor, Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat militarilor israelieni să conducă „LOVITURI IMEDIATE și PUTERNICE” în Fâșia Gaza, a anunțat biroul Prim-ministrului pe platforma de socializare X.

Atât CNN, Times of Israel și Al Jazeera au confirmat informația.

18:19

UPDATE: Netanyahu ordonă ATACURI PUTERNICE în Fâșia Gaza

Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat către IDF să lanseze ATACURI PUTERNICE în Fâșia Gaza după ce trupele Hamas au deschis focul către trupele israeliene și nereguli raportate la returnarea trupurilor ostaticilor israelieni decedați pe durata captivității, potrivit Haaretz.

Bombardamentul israelian este răspuns la încălcarea armistițiului de către Hamas, scrie i24News.

Marți, 28 octombrie, militarii Hamas au deschis focul asupra trupelor IDF care efectuau operațiuni de inginerie lângă orașul Rafah din sudul Fâșiei Gaza.

Un militar Hamas a tras cu o pușcă cu lunetă, iar altul a tras cu o rachetă anti-tanc. Armata israeliană a răspuns imediat cu un atac de artilerie.

18:13

UPDATE: Netanyahu ordonă atacuri puternice în Gaza

Biroul Prim-ministrului: După consultările de securitate, Prim-ministrul israelian Netanyahu a ordonat comandamentului militar să efectueze imediat atacuri puternice în Fâșia Gaza.

17:54

UPDATE: A început atacul IDF după ce Hamas a încălcat armistițiul

IDF a efectuat primul bombardament aviatic de după încălcarea armistițiului de către Hamas.  Forțele aviatice israeliene au lovit în Rafah.

Pe platforma Telegram circulă imagini cu Rafah de după primul bombardament aviatic israelian.

Teroriștii Hamas au tras în soldați IDF în timp ce operau în Fâșia Gaza, transmite postul de radio al armatei israeliene.Soldații IDF au întors focul, susțin rapoartele.

Acest incident este o altă violare a armistițiului de către grupul terorist și este de așteptat ca IDF să atace în Fâșia Gaza în următoarele ore, susțin rapoartele. Potrivit Yediotnews25, militarii Hamas au ieșit dintr-un tunel și au tras cu lansator de grenade asupra unei unități IDF în Rafah.

Rapoarte: Luptele dintre Israel și Hamas au fost reluate în urma unui incident

Și Al Jazeera confirmă rapoartele despre focuri de armă trase în Rafah, în sudul Gazei, lângă granița cu Egiptul.

„Nu este clar ce se întâmplă, dar în ultimele 30 de minute am primit informații despre un schimb de focuri între soldații israelieni și luptătorii din Fâșia Gaza. Apoi, au început bombardamentele de artilerie și s-au auzit explozii în Rafah și în partea de est a orașului Khan Younis. De asemenea, avem rapoarte conform cărora un soldat israelian a fost rănit. Palestinienii de aici sunt frustrați că acest lucru ar putea duce la o intensificare a luptelor în timpul fragilului armistițiu – mai multe atacuri aeriene israeliene, mai multe bombardamente. Oamenii sunt foarte speriați că acesta va fi sfârșitul armistițiului.”, scrie Al Jazeera.

Imagini înfiorătoare: Hamas dezgroapă cadavrul unuia dintre ostaticii morți în captivitate

Al Jazeera publică imagini cu Hamas care dezgroapă un cadavru al unui prizonier mort în captivitate, în Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza. Bărbații care poartă uniforme militare Hamas au fost văzuți printre mulțimea adunată la tunelul din Khan Younis.  Israelul se așteaptă ca Hamas să returneze rămășițele a 13 ostatici uciși.

Times of Israel transmite că sicriul returnat peste noapte conținea rămășițe parțiale ale lui Ofir Tzarfati, în loc de trupul promis al unuia dintre cei 13 ostatici decedați care se aflau încă în Gaza. O înregistrare video realizată de o  dronă arată că Hamas a pus în scenă „descoperirea”. Premierul Benjamin Netanyahu convoacă o întâlnire de urgență pentru a discuta despre răspunsul pe care l-ar putea da Israelul.

Știre în curs de actualizare 

Autorul recomandă: RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 753. Israel ignoră apelul la pace al lui Trump: războiul din Gaza va continua

