🚨 Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?

20:01

Biroul lui Netanyahu a declarat că Hamas „încalcă în mod clar” acordul de încetare a focului din Gaza. Hamas a returnat Israelului rămășițe care nu aparțineau niciunuia dintre cei 13 ostatici presupuși decedați.

Aripa armată a Hamas, Brigăzile Al-Qassam, a anunțat ulterior că va amâna predarea corpului unui ostatic recuperat marți în sudul Gazei din cauza „încălcărilor”.

Un oficial militar israelian a declarat pentru CNN că Hamas a atacat trupele Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) poziționate într-o zonă aflată sub control israelian, la est de linia galbenă – linia care marchează punctul de retragere israeliană din Fâșia Gaza în cadrul acordului de încetare a focului mediat de SUA.