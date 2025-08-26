Israelienii protestează la adresa guvernului: Vrem eliberarea imediată a OSTATICILOR din Fâșia Gaza

Israelienii au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva operațiunii militare din Fâșia Gaza, fiind sătui de promisiunile guvernamentale privind eliberarea ostaticilor ținuți în captivitate de gruparea militantă Hamas.

Demonstraţii au blocat mai multe drumuri pe întreg teritoriul Israelului și au cerut returnarea imediată a ostaticilor ținuți în captivitate de aproape doi ani. Potrivit datelor, din totalul de 50 care mai sunt ţinuţi în Fâşia Gaza, se crede că doar 20 mai sunt în viață.

Sub sloganul „Israelul este unit”, protestatarii îl acuză pe premierul Benjamin Netanyahu că prelungeşte războiul din motive politice.

„Partenerii săi din coaliţie sunt de extremă dreapta și se opun armistiţiului. Dacă nu ar fi ei, atunci Netanyahu nu ar mai fi prim-ministrul țării”, susțin demonstranții, potrivit The Guardian.

Gruparea militantă Hamas este pregătită să accepte un armistițiu mediat de Egipt și Qatar. Însă Israelul se opune și are inclusiv sprijinul aliaților de la Washington, care au îndemnat la negocieri, dar nu au constrâns în vreun fel inițierea discuțiilor.

