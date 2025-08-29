Israelul anunță că a recuperat trupurile a doi ostatici din Fâșia Gaza

Israelul a anunțat vineri că a recuperat cadavrele a doi ostatici israelieni ținuți în Fâșia Gaza.

Unul dintre cadavrele recuperate de Armată este cel al lui Ilan Weiss, care a fost răpit din kibuțul Be’eri pe 7 octombrie 2023. Weiss, în vârstă de 55 de ani, a fost răpit de acasă și ucis în timpul atacului din 7 octombrie 2023 al Hamas, au transmis autoritățile israeliene.

Soția sa, Shiri, și fiica sa, Noga, au fost, de asemenea, răpite, dar au fost eliberate ulterior ca parte a unui acord de schimb de ostatici în noiembrie 2023. La acea vreme, se credea că Weiss ar putea fi încă în viață. Dar în ianuarie 2024, kibuțul Be’eri a anunțat că Ilan Weis a fost ucis în timpul atacului asupra comunității, iar trupul său a fost dus în Gaza, potrivit CNN.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) nu au precizat de unde din Gaza au fost recuperate rămășițele. Identitatea celorlalte rămășițe nu a fost încă dezvăluită, corpul fiind examinat la Centrul Național de Criminalistică din Tel Aviv.

După recuperarea cadavrului lui Weiss, Israelul spune că 49 de ostatici rămân în Gaza, dintre care se crede că doar 20 sunt în viață.

Ambasada Israelului în România a transmis un mesaj după anunț

După anunț, Ambasada Israelului la București a publicat pe Facebook o imagine cu Weiss, dar și un mesaj prin care informează despre recuperarea cadavrului acestuia.

„Trupul neînsuflețit al lui Ilan Weiss a fost recuperat de armata israeliană din Gaza. Timp de 693 de zile, corpul său a fost deținut de Hamas după ce teroriștii l-au ucis în Kibbutz-ul Be’eri pe 7 octombrie. Soția sa, Shiri, și fiica Noga au fost răpite împreună cu Ilan, însă ele au fost eliberate după ce au îndurat 50 de zile în captivitate. Suntem alături de familia îndoliată. Fie memoria sa binecuvântată!”, se arată în mesajul ambasadei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Israelul a lansat un nou ATAC asupra capitalei Yemenului. Șeful Guvernului condus de rebelii huthi ar fi fost ucis

Olanda și Suedia solicită ca UE să impună sancțiuni Israelului ca urmare a războiului din Fâșia Gaza

Sursa foto: Facebook/Ambasada Israelului în România