Prima pagină » Știri externe » Israelul anunță că a recuperat trupurile a doi ostatici din Fâșia Gaza

Israelul anunță că a recuperat trupurile a doi ostatici din Fâșia Gaza

Andrei Văcaru
29 aug. 2025, 17:14, Știri externe
Israelul anunță că a recuperat trupurile a doi ostatici din Fâșia Gaza

Israelul a anunțat vineri că a recuperat cadavrele a doi ostatici israelieni ținuți în Fâșia Gaza.

Unul dintre cadavrele recuperate de Armată este cel al lui Ilan Weiss, care a fost răpit din kibuțul Be’eri pe 7 octombrie 2023. Weiss, în vârstă de 55 de ani, a fost răpit de acasă și ucis în timpul atacului din 7 octombrie 2023 al Hamas, au transmis autoritățile israeliene.

Soția sa, Shiri, și fiica sa, Noga, au fost, de asemenea, răpite, dar au fost eliberate ulterior ca parte a unui acord de schimb de ostatici în noiembrie 2023. La acea vreme, se credea că Weiss ar putea fi încă în viață. Dar în ianuarie 2024, kibuțul Be’eri a anunțat că Ilan Weis a fost ucis în timpul atacului asupra comunității, iar trupul său a fost dus în Gaza, potrivit CNN.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) nu au precizat de unde din Gaza au fost recuperate rămășițele. Identitatea celorlalte rămășițe nu a fost încă dezvăluită, corpul fiind examinat la Centrul Național de Criminalistică din Tel Aviv.

După recuperarea cadavrului lui Weiss, Israelul spune că 49 de ostatici rămân în Gaza, dintre care se crede că doar 20 sunt în viață.

Ilan Weiss. Sursa foto: Ambasada Israelului în România

Ambasada Israelului în România a transmis un mesaj după anunț

După anunț, Ambasada Israelului la București a publicat pe Facebook o imagine cu Weiss, dar și un mesaj prin care informează despre recuperarea cadavrului acestuia.

„Trupul neînsuflețit al lui Ilan Weiss a fost recuperat de armata israeliană din Gaza. Timp de 693 de zile, corpul său a fost deținut de Hamas după ce teroriștii l-au ucis în Kibbutz-ul Be’eri pe 7 octombrie. Soția sa, Shiri, și fiica Noga au fost răpite împreună cu Ilan, însă ele au fost eliberate după ce au îndurat 50 de zile în captivitate. Suntem alături de familia îndoliată. Fie memoria sa binecuvântată!”, se arată în mesajul ambasadei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Israelul a lansat un nou ATAC asupra capitalei Yemenului. Șeful Guvernului condus de rebelii huthi ar fi fost ucis

Olanda și Suedia solicită ca UE să impună sancțiuni Israelului ca urmare a războiului din Fâșia Gaza

Sursa foto: Facebook/Ambasada Israelului în România

Citește și

VIDEO Macron condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei /Există „DISTANȚĂ” între pozițiile președintelui Putin
18:21
Macron condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei /Există „DISTANȚĂ” între pozițiile președintelui Putin
EXTERNE Imagini alterate cu Giorgia Meloni și alți politiciene în ipostaze obscene, postate pe un forum porno/ „Acest forum instigă la viol, trebuie închis”
17:46
Imagini alterate cu Giorgia Meloni și alți politiciene în ipostaze obscene, postate pe un forum porno/ „Acest forum instigă la viol, trebuie închis”
EXTERNE Politico: Liderii europeni analizează ideea unei zone-tampon de 40 de kilometri în Ucraina. Ce probleme prezintă această propunere
17:26
Politico: Liderii europeni analizează ideea unei zone-tampon de 40 de kilometri în Ucraina. Ce probleme prezintă această propunere
EXTERNE Trump o lasă pe Kamala Harris fără protecția oferită de Serviciul Secret, prelungită printr-un ordin CONFIDENȚIAL al Administrației Biden
17:04
Trump o lasă pe Kamala Harris fără protecția oferită de Serviciul Secret, prelungită printr-un ordin CONFIDENȚIAL al Administrației Biden
EXTERNE Oana Țoiu a denunțat bombardamentele Rusiei asupra civililor din Ucraina/ „Kremlinul alege bombele în locul dialogului”
16:41
Oana Țoiu a denunțat bombardamentele Rusiei asupra civililor din Ucraina/ „Kremlinul alege bombele în locul dialogului”
NEWS ALERT VIDEO Rusia le transmite europenilor că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie stabilite DUPĂ acordul de pace /”Este important să înțeleagă”
16:32
VIDEO Rusia le transmite europenilor că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie stabilite DUPĂ acordul de pace /”Este important să înțeleagă”
Mediafax
Vacanțele pe litoral se ieftinesc! Cât costă acum o noapte de cazare în Mamaia, la un hotel de 3 stele
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Vara se încheie cu vreme instabilă. Toamna începe cu vreme frumoasă
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Capital.ro
Demisie de răsunet în televiziunea din România. A rupt contractul după 14 ani: S-a terminat! Evoluez
Evz.ro
De ce a divorțat Andi Moisescu de Olivia Steer, de fapt
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste! Gelozia îi va ruina relația cu partenerul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Asteroizii Bennu și Ryugu ar putea proveni din aceeași lume distrusă