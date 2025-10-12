Prima pagină » Știri externe » Armistițiul a intrat în vigoare, Israel merge până la capăt. Armata lui Netanyahu promite să distrugă toate tunelurile teroriste HAMAS

12 oct. 2025, 14:41, Știri externe
Acordul de pace în Gaza a intrat în vigoare, însă forțele combatante merg la nivelul următor. Astfel, odată ce ostaticii săi vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă integral tunelurile Hamas din Gaza. De cealaltă parte, gruparea teroristă duce lupte interne grele pentru recucerirea teritoriului său.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va merge până la capăt, chiar dacă acordul de pace a intrat în vigoare.

Forțele armate din Israel vor distruge tunelurile teroriste Hamas

Concret, armata din Israel va distruge toate tunelurile Hamas din teritoriul palestinian după eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, prevăzută pentru luni, relatează AFP, preluată de News.ro.

„Marea provocare pentru Israel după etapa de eliberare a ostaticilor va fi distrugerea tuturor tunelurilor teroriste ale Hamas din Gaza”, a spus Ismael Katz, precizând că armatei i s-a dat ordinul „să se pregătească pentru această misiune”.

Foto: Ashraf Amra / Anadolu/ABACAPRESS.COM

În a treia zi de încetare a focului între Israel şi Hamas, Israel Katz a subliniat, duminică, într-un comunicat, că aceste operaţiuni vor fi desfăşurate în cadrul „mecanismului internaţional, sub supravegherea Statelor Unite”.

Hamas refuză categoric dezarmarea

Hamas dispune de o reţea de tuneluri subterane în Fâşia Gaza, utilizate mai ales de ramura sa armată. Israelul a informat că a distrus o serie dintre acestea în cei peste 2 ani de război. Potrivit ministrului israelian, distrugerea celor încă intacte va avea loc în cadrul „demilitarizării” mişcării islamiste prevăzute în planul președintelui Donald Trump, a cărui a fază a doua rămâne încă la stadiu de negociere.

În ultimul an, Hamas a menţionat în mod repetat dezarmarea progresivă a arsenalului său (încetarea producţiei de noi rachete, distrugerea tunelurilor de către Israel…). Însă, a invocat condiţia ca aceasta să fie însoţită de un proiect politic care să genereze sfârşitul conflictului israelo-palestinian. Sâmbătă, Hossam Badran, membru al biroului politic al Hamas, a informat că este „exclus” ca mişcarea islamistă să se dezarmeze.

Pacea n-a durat decât o seară. Hamas preia rapid controlul total în GAZA după acordul de încetare a focului

TRUMP merge în Egipt, la Sharm el-Sheikh. Mega-summit cu lideri din peste 20 de țări pentru viitorul Fâșiei Gaza

