ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive”

ONU a cerut, vineri, oprirea imediată a planului israelian de a prelua controlul asupra Fâșiei Gaza, care a fost adoptat de către Cabinetul de Securitate al Israelului, în noaptea de joi spre vineri.

Planul Guvernului israelian „de a prelua controlul complet asupra Fâșia Gaza” trebuie ”oprit imediat”, a declarat Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Volker Turk, într-un comunicat emis vineri.

Acest plan, adoptat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul de Securitate israelian, „contrazice decizia Curții Internaționale de Justiție care prevede încheierea ocupației israeliene cât mai curând posibil, aplicarea soluției a două state și dreptul palestinian la autodeterminare”, a insistat Turk.

„Totul sugerează că această nouă escaladare va conduce la strămutări forțate masive, la mai mulți morți, la mai multe suferințe insuportabile, la distrugeri fără sens și la crima atroce”, a denunțat Înaltul Comisar, care a fost acuzat de autoritățile israeliene de tendințe pro-palestiniene.

ONU cere eliberarea ostaticilor israelieni

Volker Turk a cerut Guvernului israelian să permită intrarea ajutorului umanitar în Fâșia Gaza „fără obstacole”, „în loc să escaladeze acest război” pentru a salva viețile cetățenilor, potrivit BFMTV.

De asemenea, ONU a cerut eliberarea ostaticilor răpiți în timpul atacului din 7 octombrie 2023. În prezent, 49 de ostatici israelieni sunt deținuți în Fâșia Gaza, dintre care 27 sunt presupuși a fi morți.

Vineri, Gruparea islamistă Hamas l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, că „sacrifică” ostaticii israelieni din Fâșia Gaza pentru propriile sale interese.

„Planurile lui Netanyahu de a intensifica operațiunile militare confirmă, fără urmă de îndoială, dorința sa de a scăpa de ostatici și de a-i sacrifica în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice extremiste”, a transmis gruparea Hamas.

