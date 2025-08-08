Uniunea Europeană critică planul Israelului de extindere a ofensivei în Fâșia Gaza /„Este necesar ARMISTIȚIU acum”

Uniunea Europeană a îndemnat, vineri, Guvernul Benjamin Netanyahu să revină asupra deciziei de extindere a ofensivei din Fâșia Gaza, cerând și grupului islamist Hamas să elibereze imediat ostaticii israelieni.

”Decizia Guvernului israelian de a extinde operațiunea militară în Gaza trebuie reanalizată. În același timp, trebuie eliberați toți ostaticii, care sunt ținuți în condiții inumane. Iar asistența umanitară trebuie distribuită imediat, organizațiile umanitare trebuie să aibă acces nerestricționat în Gaza pentru a furniza asistență. Este necesar armistițiu acum”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, într-un mesaj postat pe platforma X. The Israeli government’s decision to further extend its military operation in Gaza must be reconsidered. At the same time, there must be the release of all hostages, who are being held in inhumane conditions. And humanitarian aid must be given immediate and unhindered access to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 8, 2025

Autoritatea Palestiniană a condamnat vehement planul Guvernului israelian de evacuare a populației orașului Gaza și de ocupare în totalitate a Fâșiei Gaza.

”Este vorba de o crimă, de o încălcare flagrantă a dreptului internațional, ceea ce va cauza o catastrofă umanitară fără precedent. Israelul continuă politica genocidului și a înfometării. Poporul palestinian are dreptul la autodeterminare, în cadrul unui stat având capitala în Ierusalimul de Est. Președintele SUA, Donald Trump, trebuie să îl oprească pe premierul Benjamin Netanyahu și să îl preseze să accepte o soluție de pace permanentă”, a transmis Biroul lui Mahmoud Abbas, președintele Autorității Palestiniene, conform agenției ANSA.

Israelul intenționează să preia în totalitate controlul asupra teritoriului palestinian Fâșia Gaza, dar să transfere ulterior guvernarea unor forțe arabe. Decizia, contestată de opoziția din Israel, de familiile ostaticilor și de Statele Unite, a fost luată în cursul nopții de Guvernul Benjamin Netanyahu.

”Intenționăm să preluăm controlul asupra Fâșiei Gaza, pentru a putea restabili securitatea, pentru a elimina grupul Hamas, pentru a permite populației Fâșiei Gaza să fie liberă și pentru a transfera puterea unei guvernări civile, care să nu fie nici Hamas și nici altcineva care să pledeze pentru distrugerea Israelului. Asta vrem să facem. Vrem să ne eliberăm pe noi și populația Fâșiei Gaza de teroarea groaznică a grupului Hamas”, a declarat Benjamin Netanyahu.

