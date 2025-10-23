Noi imagini cu jaful de la Luvru. Hoții au fost filmați când coboară cu macaraua și se fac nevăzuți

Jaful de la Luvru a fost filmat. Imagini noi, dezvăluite de presa franceză, arată ușurința cu care tâlharii de la Luvru au comis celebrul jaf.

Acum câteva zile, Muzeul Luvru a fost scena unui jaf de proporţii. Bijuteriile lui Napoleon, expuse în Galeria Apollo, au fost furate de nişte hoţi deghizaţi în paznici.

Filmarea arată cum doi dintre cei 4 hoți, cu fețele acoperite de cagule, unul dintre ei îmbrăcat în muncitor, coboară rapid cu “prada” de 88 de milioane de euro pe macaraua de pe celebrul muzeu, fug pe scutere și se fac nevăzuți.

De asemenea, au mai fost date publicităţii şi imagini din care se vede cum unul dintre hoţi taie geamul de la etaj ca să pătrundă în muzeu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum a fost posibil JAFUL de la Luvru. Directorul muzeului admite că securitatea era „praf”, iar o TREIME din săli nu aveau CAMERE de supraveghere

Jaful de la Luvru, anchetă contra cronometru în Franța. 100 de polițiști și procurori caută „comoara” furată. Ce indicii au până acum