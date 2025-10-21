Jaful de la Luvru lovește puternic Franța: Comorile furate NU erau asigurate

Franța tocmai a confirmat că bijuteriile coroanei furate de la Luvru nu au fost niciodată asigurate, relatează FT.

Piesele neprețuite, inclusiv broșa cu diamante a împărătesei Eugenia și diademe regale, făceau parte din colecția națională a Franței, pe care statul o „autoasigură” din cauza costurilor astronomice ale asigurărilor private.

În termeni simpli: atunci când cel mai faimos muzeu din lume este jefuit, contribuabilul suportă pierderea.

Oficialii francezi spun că „valoarea patrimonială inestimabilă” a bijuteriilor le face aproape imposibil de asigurat – sau chiar de evaluat.

Pe de altă parte, asiguratorii spun că întreaga colecție a Luvrului, de la Mona Lisa la Marele Sfinx din Tanis, ar copleși întreaga piață a asigurărilor de artă.

Anchetatorii se grăbesc să recupereze piesele înainte ca hoții să topească metalele sau să recupereze pietrele prețioase.

Dar lovitura este mai profundă… un simbol global al culturii franceze tocmai a demonstrat că poate fi jefuit orbește și lăsat fără plasă de siguranță.

Sursă: Financial Times, Le Parisien

