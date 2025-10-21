Prima pagină » Justiție » Franța nu scapă de hoți. Procuratura franceză pune sub acuzare suspecta pentru furtul aurului din Muzeul de Istorie Naturală din Paris

21 oct. 2025, 16:58, Justiție
Franța devine țara furturilor. O femeie de naționalitate chineză a fost pusă sub acuzare pentru că ar fi furat pepite de aur în valoare de aproape 2 milioane de dolari din Muzeul Național de Istorie Naturală. Este doar unul dintre numeroasele jafuri recente care au vizat instituțiile culturale franceze. Furtul, comis de o „echipă extrem de profesionistă”, a avut loc pe 16 septembrie, cu aproximativ o lună înainte de uriașul jaf de bijuterii de la Muzeu Luvru.

Suspecta a fost arestată în Spania

Procuratura din Paris a anunțat marți că suspecta în vârstă de 24 de ani a fost acuzată de furt organizat și conspirație criminală în urma jafului din 16 septembrie. Ea a fost arestată două săptămâni mai târziu în Barcelona, Spania, în timp ce se pregătea să se întoarcă în China, a adăugat procuratura.

Ancheta a stabilit că cele două uși ale muzeului au fost tăiate cu un ferăstrău circular. În galeria de mineralogie, vitrina care conținea pepitele a fost spartă cu un aparat de sudură, au declarat autoritățile.

Cât valorează aurul furat

Procuratura din Paris a estimat că pierderile cauzate de furtul pepitelor de aur se ridică la aproximativ 1,74 milioane de dolari, iar spargerea a provocat daune suplimentare în valoare de 58.000 de dolari. De asemenea, procuratura a declarat că valoarea istorică și științifică a pieselor de aur este inestimabilă.

