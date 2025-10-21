Bijuteriile furate ale Franței ar fi apărut pe „OLX-ul” rusesc. Prețul se ridică la 250 milioane de ruble

Bijuteriile furate din Muzeul Luvru au fost puse pe „Avito”, un site de vânzare-cumpărare rusesc. Acolo se oferea spre vânzare setul de bijuterii ale reginei franceze Marie-Amélie . Acum însă, anunțurile sunt blocate de administrația site-ului pentru a verifica dacă într-adevăr acele bijuterii sunt veridice.

Bijuteriile furate de la Luvru

Potrivit ultimului raport al Ministerului Culturii din Franța, opt bijuterii au fost furate de la Luvru:

– o diademă de safir,

– un colier și cercei care au aparținut reginei olandeze Hortense de Beauharnais și mai târziu reginei franceze Marie-Amélie,

– un colier și cercei de smarald din parura celei de-a doua soții a lui Napoleon, Marie-Louise,

– o broșă relicvar,

– o altă diademă,

– și funda de pe corsetul cu diamante a împărătesei Eugénie.

Hoții au luat și coroana lui Eugénie, dar au spart-o pentru că au scăpat-o pe jos în timpul jafului.

Funda de pe corsetul cu diamante, împodobită cu 2 634 de diamante, fusese achiziționată de muzeu în 2008 pentru suma de 6,72 milioane de euro, după ce fusese deținută în mod privat în SUA, potrivit registrelor de colecții ale Luvrului.

Valoarea totală a obiectelor furate nu a fost încă stabilită.

