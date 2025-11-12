Prima pagină » Știri externe » Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării

Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării

Bianca Dogaru
12 nov. 2025, 15:37, Știri externe
Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării

Aeroportul Hanamaki din prefectura Iwate, Japonia, a fost închis temporar miercuri, după ce o ursoaică a fost văzută chiar pe platforma de îmbarcare a avioanelor.

MEDIAFAX FOTO

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:00, ora locală, când un angajat al aeroportului a anunțat prezența animalului. Poliția și echipajele de intervenție au căutat ursoaica, dar nu au mai găsit-o, iar pista a fost redeschisă după aproximativ o oră și jumătate.

Nu este primul episod de acest gen. În luna iunie, un alt urs a blocat temporar activitatea aeroportului din prefectura Yamagata și a reușit să provoace haos de două ori într-o singură zi.

Autoritățile japoneze avertizează că aparițiile urșilor sunt tot mai dese în zonele populate, din cauza reducerii habitatului natural.

Surse foto: Mediafax

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Traduceri autorizate in si din limba engleza – cand sunt necesare si de ce conteaza calitatea? (P)