Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării

Aeroportul Hanamaki din prefectura Iwate, Japonia, a fost închis temporar miercuri, după ce o ursoaică a fost văzută chiar pe platforma de îmbarcare a avioanelor.

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:00, ora locală, când un angajat al aeroportului a anunțat prezența animalului. Poliția și echipajele de intervenție au căutat ursoaica, dar nu au mai găsit-o, iar pista a fost redeschisă după aproximativ o oră și jumătate.

Nu este primul episod de acest gen. În luna iunie, un alt urs a blocat temporar activitatea aeroportului din prefectura Yamagata și a reușit să provoace haos de două ori într-o singură zi.

Autoritățile japoneze avertizează că aparițiile urșilor sunt tot mai dese în zonele populate, din cauza reducerii habitatului natural.

