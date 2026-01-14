Japonia şi Coreea de Sud îşi întăresc relaţiile cu un duet spectaculos la tobe. Premierul Sanae Takaichi și președintele Lee Jae Myung au surprins pe toată lumea cu melodii K-pop

Un duet fabulos la tobe a devenit viral pe rețelele de socializare. Îmbrăcați în jachete albastre asortate, președintele sud-coreean Lee Jae Myung și prim-ministrul japonez Sanae Takaichi au cântat, marți, la tobe pe ritmurile unor hituri K-pop – inclusiv Dynamite de la BTS și Golden din filmul de succes KPop Demon Hunters, relatează BBC. Spectacolul a încheiat vizita oficială a lui Lee în Japonia din această săptămână și a fost și un omagiu pentru „cariera“ anterioară a lui Takaichi ca baterist într-o trupă heavy metal studențească.

Se pare că, în timpul vizitei lui Lee, la Nara, orașul natal al lui Takaichi, acesta i-a oferit prim-ministrului japonez un set de tobe. Cei doi lideri au făcut schimb și de bețe semnate după concertul lor.

„Când ne-am întâlnit la APEC anul trecut, Lee a spus că visul lui era să cânte la tobe, așa că i-am pregătit o surpriză”, a scris Takaichi mai târziu pe X. „Președintele a învățat să cânte la tobe în doar 5/10 minute”, a spus ea într-un videoclip postat pe canalul de YouTube al biroului său.

La rândul său, Lee a postat marți: „Deși tempo-urile noastre au fost puțin diferite, amândoi am încercat să ne potrivim ritmul – vom crea o relație orientată spre viitor, cu o singură inimă.”

De-a lngul timpului, între cele două țări vecine, au existat mai multe puncte sensibile, inclusiv nemulțumiri istorice legate de dominația colonială a Japoniei și dispute teritoriale. Însă ambele țări sunt aliate ale SUA și au colaborat pentru a contracara asertivitatea crescândă a Chinei în regiune.

Potrivit unui comunicat publicat de biroul lui , marți, cooperarea dintre Japonia, Coreea de Sud și SUA a devenit din ce în ce mai importantă pe fondul tensiunilor crescânde din „mediul strategic” al regiunii.

Lee și Takaichi au convenit, de asemenea, să intensifice cooperarea economică – un angajament care vine în contextul în care China a înăsprit exporturile de pământuri rare și produse cu dublă utilizare către Japonia.

„Doar văzându-i cântând împreună la tobe – nu doar pozând – pare că se distrează foarte bine, și asta este ceea ce contează cel mai mult”, a scris un utilizator X în japoneză. „Atât Coreea, cât și Japonia se confruntă cu situații dificile, dar dacă putem ajunge la un compromis, cred cu adevărat că lucrurile vor evolua într-o direcție pozitivă.”

Abilitatea diplomatică a lui Lee i-a crescut popularitatea în țara sa. Cu câteva zile înainte de sesiunea sa de improvizație muzicală cu Takaichi, el s-a întâlnit la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping, cu care a făcut selfie-uri pe un smartphone chinezesc. În octombrie anul trecut, l-a flatat pe președintele american Donald Trump cu o coroană mare de aur.

Singurul lider pe care nu a reușit să-l cucerească este Kim Jong Un din Coreea de Nord. Phenianul a respins propunerile de pace ale lui Lee și a arătat puțin interes pentru reconciliere. Săptămâna aceasta, Phenianul a cerut scuze de la Seul după ce l-a acuzat că a zburat cu drone de supraveghere pe teritoriul său.

