Japonia şi Coreea de Sud îşi întăresc relaţiile cu un duet spectaculos la tobe. Premierul Sanae Takaichi și președintele Lee Jae Myung au surprins pe toată lumea cu melodii K-pop

14 ian. 2026, 10:40, Știri externe
Japonia şi Coreea de Sud îşi întăresc relaţiile cu un duet spectaculos la tobe. Premierul Sanae Takaichi și președintele Lee Jae Myung au surprins pe toată lumea cu melodii K-pop

Un duet fabulos la tobe a devenit viral pe rețelele de socializare. Îmbrăcați în jachete albastre asortate, președintele sud-coreean Lee Jae Myung și prim-ministrul japonez Sanae Takaichi au cântat, marți, la tobe pe ritmurile unor hituri K-pop – inclusiv Dynamite de la BTS și Golden din filmul de succes KPop Demon Hunters, relatează BBC. Spectacolul a încheiat vizita oficială a lui Lee în Japonia din această săptămână și a fost și un omagiu pentru „cariera“ anterioară a lui Takaichi ca baterist într-o trupă heavy metal studențească.

Se pare că, în timpul vizitei lui Lee, la Nara, orașul natal al lui Takaichi, acesta i-a oferit prim-ministrului japonez un set de tobe. Cei doi lideri au făcut schimb și de bețe semnate după concertul lor.

„Când ne-am întâlnit la APEC anul trecut, Lee a spus că visul lui era să cânte la tobe, așa că i-am pregătit o surpriză”, a scris Takaichi mai târziu pe X. „Președintele a învățat să cânte la tobe în doar 5/10 minute”, a spus ea într-un videoclip postat pe canalul de YouTube al biroului său.

La rândul său, Lee a postat marți: „Deși tempo-urile noastre au fost puțin diferite, amândoi am încercat să ne potrivim ritmul – vom crea o relație orientată spre viitor, cu o singură inimă.”

De-a lngul timpului, între cele două țări vecine, au existat mai multe puncte sensibile, inclusiv nemulțumiri istorice legate de dominația colonială a Japoniei și dispute teritoriale. Însă ambele țări sunt aliate ale SUA și au colaborat pentru a contracara asertivitatea crescândă a Chinei în regiune.

Potrivit unui comunicat publicat de biroul lui , marți, cooperarea dintre Japonia, Coreea de Sud și SUA a devenit din ce în ce mai importantă pe fondul tensiunilor crescânde din „mediul strategic” al regiunii.

Lee și Takaichi au convenit, de asemenea, să intensifice cooperarea economică – un angajament care vine în contextul în care China a înăsprit exporturile de pământuri rare și produse cu dublă utilizare către Japonia.

„Doar văzându-i cântând împreună la tobe – nu doar pozând – pare că se distrează foarte bine, și asta este ceea ce contează cel mai mult”, a scris un utilizator X în japoneză. „Atât Coreea, cât și Japonia se confruntă cu situații dificile, dar dacă putem ajunge la un compromis, cred cu adevărat că lucrurile vor evolua într-o direcție pozitivă.”

Abilitatea diplomatică a lui Lee i-a crescut popularitatea în țara sa. Cu câteva zile înainte de sesiunea sa de improvizație muzicală cu Takaichi, el s-a întâlnit la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping, cu care a făcut selfie-uri pe un smartphone chinezesc. În octombrie anul trecut, l-a flatat pe președintele american Donald Trump cu o coroană mare de aur.

Singurul lider pe care nu a reușit să-l cucerească este Kim Jong Un din Coreea de Nord. Phenianul a respins propunerile de pace ale lui Lee și a arătat puțin interes pentru reconciliere. Săptămâna aceasta, Phenianul a cerut scuze de la Seul după ce l-a acuzat că a zburat cu drone de supraveghere pe teritoriul său.

