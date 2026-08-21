JD Vance afirmă că presiunea economică este principala armă a SUA împotriva Iranului, dar admite că strategia este un „dans delicat”. Washingtonul încearcă să mențină fluxurile energetice prin Strâmtoarea Ormuz și să împiedice refacerea capacității nucleare iraniene.

Statele Unite mizează în primul rând pe presiunea economică pentru a determina Iranul să își schimbe calculele strategice, însă administrația americană este conștientă că această confruntare poate produce costuri inclusiv pentru economia și consumatorii americani.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a explicat joi că sancțiunile și presiunea financiară reprezintă, în acest moment, cel mai puternic instrument aflat la dispoziția Washingtonului în confruntarea cu Teheranul.

Strategia este însă complicată de capacitatea Iranului de a răspunde prin perturbarea transporturilor energetice și de situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere maritime pentru comerțul mondial cu petrol și gaze, relatează CNN.

„Cel mai eficient instrument pe care îl avem este presiunea economică pe care o putem exercita asupra lor. Iar acesta este un dans delicat, pentru că, dacă exercităm presiuni economice asupra lor, vor încerca să exercite, la rândul lor, presiuni economice asupra noastră”, a declarat JD Vance.

Potrivit vicepreședintelui american, balanța acestei confruntări economice ar înclina însă, în prezent, în favoarea Washingtonului.

„Ceea ce s-a constatat în ultimele două săptămâni este că ei au resimțit o presiune mult mai mare decât noi”, a afirmat Vance.

El admite însă că americanii resimt deja una dintre consecințele tensiunilor cu Iranul: energia mai scumpă.

„Evident, prețurile petrolului sunt ridicate, iar oamenii văd acest lucru la pompă”, a precizat vicepreședintele american.

Strâmtoarea Ormuz, cheia confruntării economice dintre SUA și Iran

Una dintre prioritățile administrației americane este menținerea circulației navelor prin Strâmtoarea Ormuz și a unui volum suficient de petrol și gaze pe piață pentru a limita presiunea asupra prețurilor energiei.

Orice perturbare majoră a transportului prin această zonă poate avea consecințe care depășesc cu mult confruntarea dintre Washington și Teheran, având în vedere importanța rutei pentru exporturile energetice din Orientul Mijlociu.

JD Vance susține că Iranul încearcă să blocheze strâmtoarea, în timp ce administrația americană urmărește să mențină un volum suficient al transporturilor pentru a reduce impactul asupra consumatorilor.

„Ei încearcă să închidă strâmtoarea și, dacă putem, știți, nici măcar să revenim la situația de dinainte, ci doar să reușim să transportăm suficient petrol și gaze pentru a le oferi americanilor o oarecare ușurare la pompă, o oarecare reducere a presiunii asupra prețurilor la energie”, a declarat JD Vance.

În paralel, Washingtonul încearcă să majoreze costurile suportate de Teheran pentru acțiunile sale împotriva transportului comercial.

„Între timp, iranienii sunt sancționați pentru că trag asupra navelor comerciale. Acest lucru exercită o presiune economică foarte mare asupra lor și le schimbă calculele în privința tipului de acord pe care vor să îl încheie”, a spus Vance.

Declarația arată că administrația americană privește sancțiunile nu doar ca pe o măsură punitivă, ci și ca pe un instrument de negociere.

Calculul Washingtonului este că deteriorarea situației economice a Iranului poate determina conducerea de la Teheran să accepte condiții pe care, în absența acestei presiuni, le-ar respinge.

Strategia implică însă tocmai „dansul delicat” descris de Vance: SUA trebuie să exercite suficientă presiune asupra Iranului pentru a-i influența deciziile, fără ca reacția Teheranului să provoace perturbări energetice atât de mari încât costurile să devină greu de suportat pentru americani și pentru economia globală.

Vance: SUA vor ca Iranul să nu-și mai reconstruiască niciodată capacitatea nucleară

Dincolo de sancțiuni, petrol și libertatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, obiectivul strategic declarat de administrația americană rămâne programul nuclear iranian.

Vance afirmă că Washingtonul nu urmărește doar distrugerea instalațiilor existente, ci crearea unor condiții în care Teheranul să renunțe la orice tentativă viitoare de reconstruire a capacităților sale nucleare. Vicepreședintele SUA descrie această țintă drept „obiectivul final” al actualei strategii.