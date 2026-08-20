Prima pagină » Știri externe » Trump declară „război economic total” Iranului și amenință cu „consecințe uriașe” orice țară care ajută Teheranul: „Vrem ca toți aliații să fie alături de SUA”

Trump declară „război economic total” Iranului și amenință cu „consecințe uriașe” orice țară care ajută Teheranul: „Vrem ca toți aliații să fie alături de SUA”

Trump declară „război economic total
Donald Trump - Foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump anunță „cea mai devastatoare operațiune economică” lansată vreodată împotriva unei țări și cere aliaților SUA să izoleze Iranul. Liderul american avertizează că statele și companiile care ajută Teheranul vor suporta consecințe economice „uriașe”.

Președintele Donald Trump a anunțat o escaladare majoră a presiunii economice asupra Iranului, amenințând Teheranul cu ceea ce el descrie drept „cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări”, potrivit CNN.

Donald Trump – Foto: Mediafax foto

Mesajul transmis miercuri seara, ora Washingtonului, vine într-un moment în care negocierile pentru încheierea conflictului rămân în impas, după ce fragilul armistițiu de 60 de zile a ajuns la final.

„Va fi o Zi Z economică”

Președintele SUA amenință cu repercusiuni economice severe orice stat care permite băncilor, companiilor, aeroporturilor sau instituțiilor sale să ofere Teheranului un sprijin pe care Washingtonul îl consideră vital.

„Nimeni nu a oferit Republicii Islamice Iran o șansă mai mare decât mine de a ajunge la un Acord. în mod tragic pentru ei, nu au profitat de ea. Prin urmare, anunț astăzi cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări! Va fi un război economic și o izolare la o scară fără precedent. Marina lor nu mai există, forțele lor aeriene sunt distruse, fabricile lor militare sunt acum mormane de moloz, moneda lor nu mai valorează nimic, iar țara lor atârnă de un fir de ață.

Astăzi anunț, de asemenea, că orice țară care permite instituțiilor sale financiare, companiilor, aeroporturilor sau entităților guvernamentale să ofere Iranului orice fel de colac de salvare se va confrunta ea însăși cu consecințe economice URIAȘE.

Contrabanda cu petrol, liniile de swap, transferurile de numerar, casele de schimb valutar, registrele navale, companiile-paravan – toate acestea trebuie să înceteze acum. Vă știți care sunteți.

Va fi o ZI Z ECONOMICĂ și avem nevoie ca toți aliații noștri să fie alături de Statele Unite ale Americii pentru a izola și înfrânge amenințarea iraniană. Acești fanatici sunt în corzi, iar aceste măsuri istorice îi vor paraliza și le vor distruge capacitatea de a răspândi teroarea în întreaga lume. Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump amenință cu sancțiuni „foarte draconice” după blocarea negocierilor cu Iranul

Anterior, președintele american le spusese jurnaliștilor că „situația” cu Iranul „este foarte bună” și sugerase că negocierile ar putea fi reluate „poate la un moment dat”. La începutul săptămânii, Trump afirmase însă că nu există negocieri „în curs sau programate” cu Teheranul.

Întrebat ulterior, în timpul unui eveniment organizat la Casa Albă, despre posibilitatea introducerii unor noi sancțiuni, liderul american a confirmat că Washingtonul dispune de instrumente suplimentare de presiune.

„Ei bine, avem măsuri pe care le-am putea aplica. Avem sancțiuni foarte draconice și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Trump a susținut că decizia de a declanșa o ofensivă economică fără precedent vine după ce Iranul „nu a acceptat” acordul propus. Președintele american a reluat și afirmațiile potrivit cărora capacitățile militare și economia Iranului ar fi fost grav afectate de conflict și a susținut că noile măsuri vor paraliza suplimentar regimul de la Teheran.

Iranul lasă însă deschisă posibilitatea revenirii la masa negocierilor. După expirarea armistițiului de 60 de zile, oficialii de la Teheran au afirmat că acordul nu este mort, ci se află în „comă”, formulare prin care au sugerat că discuțiile ar putea fi reluate dacă Washingtonul acceptă condițiile iraniene.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TRAGEDIE Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit
09:26
Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit
FLASH NEWS Seulul estimează că nord-coreenii dețin până la 120 de arme nucleare. Trump vorbește despre doar 57 și pregătește întâlnirea cu Kim Jong-Un
08:42
Seulul estimează că nord-coreenii dețin până la 120 de arme nucleare. Trump vorbește despre doar 57 și pregătește întâlnirea cu Kim Jong-Un
ULTIMA ORĂ Alertă în România: o dronă a intrat în spațiul aerian și s-a prăbușit în județul Tulcea. MApN a ridicat două avioane F-18
07:23
Alertă în România: o dronă a intrat în spațiul aerian și s-a prăbușit în județul Tulcea. MApN a ridicat două avioane F-18
CONTROVERSĂ Donald Trump a redus exercițiile militare din Coreea de Sud de dragul lui Kim Jong Un: „Sunt prieten cu el și nu am vrut să-l insult”
00:28
Donald Trump a redus exercițiile militare din Coreea de Sud de dragul lui Kim Jong Un: „Sunt prieten cu el și nu am vrut să-l insult”
MILITAR Cum încearcă SUA să transporte petrolul în secret din Golful Persic. Operațiunea se întâmplă chiar sub nasul Iranului
23:43
Cum încearcă SUA să transporte petrolul în secret din Golful Persic. Operațiunea se întâmplă chiar sub nasul Iranului
CONTROVERSĂ Cresc tensiunile dintre Turcia și Israel. Netanyahu spune că bombardamentele recente din Siria sunt un mesaj direct la expansiunea militară a Ankarei
23:03
Cresc tensiunile dintre Turcia și Israel. Netanyahu spune că bombardamentele recente din Siria sunt un mesaj direct la expansiunea militară a Ankarei
Mediafax
Războiul lovește stațiunea preferată a lui Putin de la Marea Neagră: drone, alerte aeriene și cozi la benzinării
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: 'M-au obligat să..'
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
Obiceiul bunicilor care ne protejează creierul. Este ideal de pus în practică dimineaţa
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
500 lei în plus, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Care sunt cele 2 condiții
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Care e cel mai economic model Dacia pe termen lung: GPL, hibrid sau electric?
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Suedezul care a creat chimia modernă
REACȚIE Patrick Andre de Hillerin îl ironizează pe Dinel Miruță: „Domnu’ Centimetruță, majoritate înseamnă orice de le 50%+1 în sus”
09:46
Patrick Andre de Hillerin îl ironizează pe Dinel Miruță: „Domnu’ Centimetruță, majoritate înseamnă orice de le 50%+1 în sus”
EVENIMENT „Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare
09:41
„Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare
ECONOMIE Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei
09:31
Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
09:14
Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
SPORT Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete
08:59
Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete
REACȚIE Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor
08:47
Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe