Donald Trump anunță „cea mai devastatoare operațiune economică” lansată vreodată împotriva unei țări și cere aliaților SUA să izoleze Iranul. Liderul american avertizează că statele și companiile care ajută Teheranul vor suporta consecințe economice „uriașe”.

Președintele Donald Trump a anunțat o escaladare majoră a presiunii economice asupra Iranului, amenințând Teheranul cu ceea ce el descrie drept „cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări”, potrivit CNN.

Mesajul transmis miercuri seara, ora Washingtonului, vine într-un moment în care negocierile pentru încheierea conflictului rămân în impas, după ce fragilul armistițiu de 60 de zile a ajuns la final.

„Va fi o Zi Z economică”

Președintele SUA amenință cu repercusiuni economice severe orice stat care permite băncilor, companiilor, aeroporturilor sau instituțiilor sale să ofere Teheranului un sprijin pe care Washingtonul îl consideră vital.

„Nimeni nu a oferit Republicii Islamice Iran o șansă mai mare decât mine de a ajunge la un Acord. în mod tragic pentru ei, nu au profitat de ea. Prin urmare, anunț astăzi cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări! Va fi un război economic și o izolare la o scară fără precedent. Marina lor nu mai există, forțele lor aeriene sunt distruse, fabricile lor militare sunt acum mormane de moloz, moneda lor nu mai valorează nimic, iar țara lor atârnă de un fir de ață. Astăzi anunț, de asemenea, că orice țară care permite instituțiilor sale financiare, companiilor, aeroporturilor sau entităților guvernamentale să ofere Iranului orice fel de colac de salvare se va confrunta ea însăși cu consecințe economice URIAȘE. Contrabanda cu petrol, liniile de swap, transferurile de numerar, casele de schimb valutar, registrele navale, companiile-paravan – toate acestea trebuie să înceteze acum. Vă știți care sunteți. Va fi o ZI Z ECONOMICĂ și avem nevoie ca toți aliații noștri să fie alături de Statele Unite ale Americii pentru a izola și înfrânge amenințarea iraniană. Acești fanatici sunt în corzi, iar aceste măsuri istorice îi vor paraliza și le vor distruge capacitatea de a răspândi teroarea în întreaga lume. Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump amenință cu sancțiuni „foarte draconice” după blocarea negocierilor cu Iranul

Anterior, președintele american le spusese jurnaliștilor că „situația” cu Iranul „este foarte bună” și sugerase că negocierile ar putea fi reluate „poate la un moment dat”. La începutul săptămânii, Trump afirmase însă că nu există negocieri „în curs sau programate” cu Teheranul.

Întrebat ulterior, în timpul unui eveniment organizat la Casa Albă, despre posibilitatea introducerii unor noi sancțiuni, liderul american a confirmat că Washingtonul dispune de instrumente suplimentare de presiune.

„Ei bine, avem măsuri pe care le-am putea aplica. Avem sancțiuni foarte draconice și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Trump.

Trump a susținut că decizia de a declanșa o ofensivă economică fără precedent vine după ce Iranul „nu a acceptat” acordul propus. Președintele american a reluat și afirmațiile potrivit cărora capacitățile militare și economia Iranului ar fi fost grav afectate de conflict și a susținut că noile măsuri vor paraliza suplimentar regimul de la Teheran.

Iranul lasă însă deschisă posibilitatea revenirii la masa negocierilor. După expirarea armistițiului de 60 de zile, oficialii de la Teheran au afirmat că acordul nu este mort, ci se află în „comă”, formulare prin care au sugerat că discuțiile ar putea fi reluate dacă Washingtonul acceptă condițiile iraniene.