JD Vance este în drum spre Pakistan, pentru negocieri cu Iranul. Ce avertizează vicepreședintele. Măsuri sporite de securitate în Islamabad

JD Vance este în drum spre Pakistan, unde va conduce discuții de mare importanță cu partea iraniană. Înainte să se îmbarce în Air Force Two, însă, vicepreședintele american a avertizat Iranul să nu „se joace” cu Statele Unite.

„Așteptăm cu nerăbdare negocierile. Cred că vor fi pozitive”, a declarat Vance reporterilor pe pistă, înainte de plecare. „Așa cum a spus președintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, suntem cu siguranță dispuși să le întindem o mână de ajutor. Dacă vor încerca să se joace cu noi, vor descoperi că echipa de negociatori nu este atât de receptivă.”

Vance a declarat că Trump a oferit echipei de negociatori, din care fac parte și trimisul special Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, „orientări clare” cu privire la negocieri, fără a oferi însă detalii suplimentare.

„Vom încerca să purtăm negocieri constructive. Președintele ne-a dat niște orientări destul de clare, și vom vedea ce va ieși”, a spus Vance.

Potrivit publicației Times of Israel, Israelul, care a lansat campania militară împotriva Iranului împreună cu SUA, în urmă cu șase săptămâni, nu este reprezentat la negocieri. Pakistanul, țara gazdă, nu are relații diplomatice cu Israelul și nu îi recunoaște suveranitatea.

O delegație iraniană a sosit deja la Islamabad, a relatat Wall Street Journal, precizând că delegația iraniană era condusă de ministrul de externe Abbas Araghchi și de președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Vineri, măsurile de securitate au fost extrem de stricte în Islamabad, orașul fiind, se pare, în stare de blocaj total.

Sosirea lui Vance pentru negocieri marchează un moment rar de implicare la nivel înalt a guvernului american în relația cu guvernul iranian. De la Revoluția Islamică din 1979, cel mai direct contact a avut loc în septembrie 2013, când președintele american Barack Obama l-a sunat pe președintele iranian proaspăt ales, Hassan Rouhani, pentru a discuta despre programul nuclear al Iranului.

Aproape imediat după ce Casa Albă și Iranul au anunțat marți seara un armistițiu temporar, iar Israelul a confirmat că îl va respecta, părțile s-au aflat în dezacord cu privire la termenii acestuia.

Iranul a insistat că încetarea războiului israelian împotriva Hezbollahului din Liban făcea parte din armistițiu, o poziție susținută de Pakistan, în calitate de mediator. Însă prim-ministrul Benjamin Netanyahu și Trump au afirmat că armistițiul nu se aplica în Liban, iar operațiunile israeliene din această țară au continuat.

Sursă foto: Mediafax

