JD Vance: Președintele Trump a oferit multiple portițe de ieșire, dar a fost foarte clar: traficul de droguri trebuie să înceteze

Vicepreședintele JD Vance a postat pe X că Trump i-a oferit lui Nicolas Maduro „multiple portițe de scăpare”. El a precizat că președintele american a fost „foarte clar” – traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat de către Venezuela trebuie returnat Statelor Unite.

Președintele american i-a impus un ultimatum lui Nicolas Maduro, solicitându-i să plece de la conducerea țării. Maduro a refuzat. Într-un interviu acordat postului de televiziune american Newsmax, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, chiar a spus că era dispus să-l adăpostească pe Nicolas Maduro în cazul în care acesta se retrage din funcția de președinte al Venezuelei.

„Președintele a oferit mai multe portițe de ieșire, dar a fost foarte clar pe tot parcursul acestui proces: traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat trebuie returnat Statelor Unite. Maduro este cea mai nouă persoană care a descoperit că președintele Trump vorbește serios. Felicitări operatorilor noștri speciali curajoși care au reușit o operațiune cu adevărat impresionantă.”, a scris JD Vance pe platforma de socializare X.

Vicepreședintele a citat și declarația președintelui Trump, care a anunțat că „operațiunea militară la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului Nicolas Maduro a avut succes”.

Maduro și soția sa au fost capturați de către forțele SUA chiar în timp ce dormeau. Trump a anunțat desfășurarea unei conferințe de presă de la ora 11:00, de la Mar-a-Lago (18:00 – Ora României).

