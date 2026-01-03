Prima pagină » Știri externe » JD Vance: Președintele Trump a oferit multiple portițe de ieșire, dar a fost foarte clar: traficul de droguri trebuie să înceteze

03 ian. 2026, 17:53, Știri externe
Vicepreședintele JD Vance a postat pe X că Trump i-a oferit lui Nicolas Maduro „multiple portițe de scăpare”.  El a precizat că președintele american a fost „foarte clar” – traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat de către Venezuela trebuie returnat Statelor Unite.

Președintele american i-a impus un ultimatum lui Nicolas Maduro, solicitându-i să plece de la conducerea țării. Maduro a refuzat.  Într-un interviu acordat postului de televiziune american Newsmax, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, chiar a spus că era dispus să-l adăpostească pe Nicolas Maduro în cazul în care acesta se retrage din funcția de președinte al Venezuelei.

„Președintele a oferit mai multe portițe de ieșire, dar a fost foarte clar pe tot parcursul acestui proces: traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat trebuie returnat Statelor Unite. Maduro este cea mai nouă persoană care a descoperit că președintele Trump vorbește serios. Felicitări operatorilor noștri speciali curajoși care au reușit o operațiune cu adevărat impresionantă.”, a scris JD Vance pe platforma de socializare X. 

Vicepreședintele a citat și declarația președintelui Trump, care a anunțat că „operațiunea militară la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului Nicolas Maduro a avut succes”.

Maduro și soția sa au fost capturați de către forțele SUA chiar în timp ce dormeau. Trump a anunțat desfășurarea unei conferințe de presă de la ora 11:00, de la Mar-a-Lago (18:00 – Ora României).

Autorul recomandă: Trump descrie operațiunea capturării familiei Maduro, noaptea, din dormitorul Palatului din Caracas, către forțele speciale SUA: „Erau într-o fortăreață, aveau uși de oțel. Am vrut să le aruncăm în aer”. Maduro a fost dus pe un vas pe insula Iwo Jima, va fi adus la New York, e pus acuzare în SUA pentru „narcoterorism”. Dezvăluire NYTimes: CIA a avut o sursă în guvernul lui Maduro care l-a monitorizat. Ultimele evoluții și imagini, pe Gândul

