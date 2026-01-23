JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, într-un interviu acordat joi pentru emisiunea „Carl Higbie FRONTLINE” de pe Newsmax, a subliniat din nou importanța strategică a Groenlandei. În cadrul interviului, Vance a afirmat că puterea Statelor Unite este singurul factor care împiedică Rusia sau China să invadeze acest teritoriu arctic. Mai mult, vicepreședintele american a menționat că întregul sistem american de apărare antirachetă ar putea fi destabilizat dacă SUA nu menține controlul în regiunea arctică.

Vance a căutat, de asemenea, să clarifice punctul de vedere al administrației Trump asupra relațiilor internaționale cu partenerii europeni, care s-au deteriorat în ultimul timp datorită retoricii președintelui american privind Groenlanda.

„Este unul dintre marile lucruri pe care oamenii nu le înțeleg la această administrație. Ei cred că… noi urâm Europa. Nu o urâm – noi iubim Europa”, i-a spus JD Vance lui Higbie. „De ce vrem ca Europa să-și controleze granițele? Pentru că iubim civilizația europeană. Vrem ca aceasta să se păstreze”, a adăugat el.

