JD Vance spune că Israelul este un bun partener al SUA în egală măsură cu Regatul Unit sau Franța

JD Vance a vorbit într-un interviu pentru Allie Beth Stuckey despre relațiile dintre SUA și Israel, pe fondul tensiunilor dintre administrația Trump și guvernul Netanyahu privind acordul de pace cu Iran.

Vicepreședintele american a declarat că Israelul este pentru SUA un „partener” la fel de bun ca Regatul Unit și Franța.

„Israelul este un partener bun în același mod în care Regatul Unit sau Franța sunt parteneri buni.Asta nu înseamnă că vom avea întotdeauna interese comune.Am apărat decizia lui Trump de a pune capăt acordului cu Iranul (creat de Obama) și constat că adesea argumentele sunt: ​​„Israelul nu crede că acest lucru este bun, prin urmare este rău”.Reacția mea este: opiniile Israelului contează, dar fundamental sunt separate.

Politicianul nr. 2 din SUA a condamnat antisemitismul, dar pe de altă parte, a denunțat și influența Israelului asupra clasei politice americane.

„Dacă totul este ură față de evrei, atunci nimic nu este ură față de evrei.De fapt, cred că ura față de evrei este foarte rea. Israelul, ca multe alte țări, încearcă să influențeze politica americană. Consider asta de la sine înțeles.Liderii americani trebuie să fie foarte atenți ca, atunci când urmăresc ceva, să o facem în interesul Americii – nu în interesul vreunei alte țări.”, a spus JD Vance.

Vicepreședintele a amintit că activistul Charlie Kirk, care a fost asasinat anul trecut, era împotriva antisemitismului, dar se declara îngrijorat de influența Israelului asupra politicii SUA.

„Charlie (Kirk) era foarte îngrijorat de influența israeliană în politica americană.De asemenea, nu-i plăcea deloc antisemitismul.”

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