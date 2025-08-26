JD Vance, ținta ironiilor după ce a făcut o GAFĂ în timpul unui interviu. Ce a spus vicepreședintele american

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a devenit ținta ironiilor după ce a susținut, în cadrul unui interviu, că al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu „un fel de negociere”.

Vance a făcut greșeala în timp ce vorbea cu Kristen Welker în emisiunea Meet the Press, duminică, în timp ce discuta despre inițiativa președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, arată The Indepdendent.

„Dacă te întorci la al Doilea Război Mondial, dacă te întorci la Primul Război Mondial, dacă te întorci la fiecare conflict major câștigat în istoria omenirii, toate se termină cu un fel de negociere”, a afirmat Vance în mod eronat.

JD Vance, criticat imediat de internauți

Utilizatorii rețelei X l-au criticat imediat pe vicepreședintele american, subliniind că cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat de fapt în 1945 odată cu capitularea necondiționată a Germaniei și Japoniei.

„Nu, al Doilea Război Mondial s-a încheiat prin CAPITULAREA NECONDIȚIONATĂ a țărilor care l-au început!”, a scris un utilizator „Chiar mă așteptam la mai mult de la Vance. Am făcut greșeala să-l văd ca pe un om educat și sincer cu care am avut unele dezacorduri”, a spus altcineva.

„Întreaga Administrație este formată din oameni cu intelectul unei omizi. Donald nu vrea să riște să fie corectat. JD este un ignorant” sau „O negociere? Spuneți-le asta cetățenilor din Hiroshima și Nagasaki. Cetățenilor din Berlin. Cetățenilor din Cartagina și Roma. Ca orice adept al MAGA, Vance este blocat în anii ’20” sunt doar câteva comentarii lăsate de internauți după gafa lui Vance.

Nu este prima dată când Vance face o gafă. În aprilie, în timpul unei vizite la Vatican, vicepreședintele a fost criticat pentru că și-a făcut o fotografie cu fiul său în Capela Sixtină, unde fotografierea este strict interzisă pentru a conserva operele de artă ale lui Michelangelo.

Președintele însuși a făcut, de asemenea, o serie de greșeli atunci când a discutat despre conflictele externe în ultimele săptămâni. La începutul acestei luni, Trump a făcut o greșeală atunci când a vorbit despre un acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, referindu-se la „Albania și Aberbaidjan”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Şeful diplomaţiei britanice, David Lammy, a primit un avertisment scris pentru pescuit ilegal împreună cu vicepreşedintele SUA, JD Vance

J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei

Sursa foto: Profimedia