Prima pagină » Știri externe » J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei

J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei

21 aug. 2025, 17:36, Știri externe
J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei.

Într-un interviu acordat miercuri postului Fox News, Vance a spus că SUA nu ar trebui să „poarte povara” de a susține securitatea postbelică a Kievului.

„Nu cred că ar trebui să purtăm povara aici… Președintele se așteaptă cu siguranță ca Europa să joace rolul principal aici”, a declarat Vance în timpul emisiunii „The Ingraham Angle” de la Fox News. „Indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent de forma pe care o va lua, europenii vor trebui să ia partea leului din povară. Este continentul lor, este securitatea lor, iar președintele a fost foarte clar – vor trebui să facă un pas în față aici”.

Comentariile lui Vance au venit la o zi după ce președintele american Donald Trump a exclus posibilitatea prezenței de trupe americane în Ucraina, sugerând în același timp că Washingtonul ar putea oferi sprijin „pe calea aerului”.

„Cred că ar trebui să fim de ajutor dacă este necesar să oprim războiul și să oprim uciderea. Dar cred că ar trebui să ne așteptăm – și președintele se așteaptă cu siguranță – ca Europa să joace rolul de lider aici”, a spus Vance.

În ciuda lipsei de anunțuri majore până acum, vicepreședintele a insistat că se fac „progrese mari”.

„Nu poți spune niciodată cu certitudine care va fi rezultatul acestei situații”, i-a spus el lui Ingraham. „Dar acum îi avem pe ruși vorbind cu ucrainenii; ei discută detalii despre ceea ce ar fi necesar de fiecare parte pentru a opri luptele, pentru a opri uciderea”.

Vance a mai spus că Rusia vrea teritoriu ucrainean, „din care au ocupat cea mai mare parte, dar o parte nu au ocupat-o”.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a spus că „schimbul de teritoriu” vor fi cruciale pentru orice înțelegere.

Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziție despre care președintele Volodimir Zelenski a spus că este consfințită în Constituția țării. Dar Kievul nu are în prezent capacitatea militară de a recuceri toate zonele controlate de Rusia și are o influență diplomatică limitată pentru a forța o retragere în viitorul apropiat, notează Reuters.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski dezvăluie condițiile unei întâlniri cu Putin/ „China nu poate fi un garant al SECURITĂȚII Ucrainei”

J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
16:56
Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
VIDEO J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
16:40
J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
BREAKING NEWS VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”
16:10
VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”
EXTERNE Șeful agenției nucleare ruse cere consolidarea SCUTULUI atomic din cauza „amenințărilor colosale” globale
15:45
Șeful agenției nucleare ruse cere consolidarea SCUTULUI atomic din cauza „amenințărilor colosale” globale
ANALIZĂ Câți bani a încasat UCRAINA de la Rusia, din taxele plătite pentru tranzitul gazului /Contractele s-au încheiat abia după trei ani de război
15:26
Câți bani a încasat UCRAINA de la Rusia, din taxele plătite pentru tranzitul gazului /Contractele s-au încheiat abia după trei ani de război
EXTERNE Ministrul de Externe rus despre condițiile lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski și problema LEGITIMITĂȚII liderului de la Kiev
14:49
Ministrul de Externe rus despre condițiile lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski și problema LEGITIMITĂȚII liderului de la Kiev
Mediafax
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ministrul Transporturilor anunță noi tarife rutiere. De când vom plăti mai mult pentru rovinieta
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
ANAF pune tunurile pe nunți, botezuri și alte evenimente. Ce trebuie să facă românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Evz.ro
AUSRF despre ordonanța ASF pe pilonul II: Este inacceptabil
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
DESTINAȚII Orașul german care ar putea deveni destinația de TOP a verii: Alternativa ideală la Paris, Veneția și Barcelona, afectate de caniculă și aglomerație
18:55
Orașul german care ar putea deveni destinația de TOP a verii: Alternativa ideală la Paris, Veneția și Barcelona, afectate de caniculă și aglomerație
LOTO NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
18:50
NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
ECONOMIE Patronii din HORECA, în vizorul ANAF. Clienții care nu primesc bon fiscal, consumă gratis
18:30
Patronii din HORECA, în vizorul ANAF. Clienții care nu primesc bon fiscal, consumă gratis
ECONOMIE Compania-mamă E.On Germania, reacție OFICIALĂ după ce Guvernul a avizat negativ vânzarea către ungurii de la MVM: „Așteptăm motivele”
18:09
Compania-mamă E.On Germania, reacție OFICIALĂ după ce Guvernul a avizat negativ vânzarea către ungurii de la MVM: „Așteptăm motivele”
POLITICĂ Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că ascunde înființarea unui nou pilon de PENSII
18:07
Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că ascunde înființarea unui nou pilon de PENSII
HOROSCOP Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor
18:06
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor