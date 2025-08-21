J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei.

Într-un interviu acordat miercuri postului Fox News, Vance a spus că SUA nu ar trebui să „poarte povara” de a susține securitatea postbelică a Kievului.

„Nu cred că ar trebui să purtăm povara aici… Președintele se așteaptă cu siguranță ca Europa să joace rolul principal aici”, a declarat Vance în timpul emisiunii „The Ingraham Angle” de la Fox News. „Indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent de forma pe care o va lua, europenii vor trebui să ia partea leului din povară. Este continentul lor, este securitatea lor, iar președintele a fost foarte clar – vor trebui să facă un pas în față aici”.

Comentariile lui Vance au venit la o zi după ce președintele american Donald Trump a exclus posibilitatea prezenței de trupe americane în Ucraina, sugerând în același timp că Washingtonul ar putea oferi sprijin „pe calea aerului”.

„Cred că ar trebui să fim de ajutor dacă este necesar să oprim războiul și să oprim uciderea. Dar cred că ar trebui să ne așteptăm – și președintele se așteaptă cu siguranță – ca Europa să joace rolul de lider aici”, a spus Vance.

În ciuda lipsei de anunțuri majore până acum, vicepreședintele a insistat că se fac „progrese mari”.

„Nu poți spune niciodată cu certitudine care va fi rezultatul acestei situații”, i-a spus el lui Ingraham. „Dar acum îi avem pe ruși vorbind cu ucrainenii; ei discută detalii despre ceea ce ar fi necesar de fiecare parte pentru a opri luptele, pentru a opri uciderea”.

Vance a mai spus că Rusia vrea teritoriu ucrainean, „din care au ocupat cea mai mare parte, dar o parte nu au ocupat-o”.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a spus că „schimbul de teritoriu” vor fi cruciale pentru orice înțelegere.

Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziție despre care președintele Volodimir Zelenski a spus că este consfințită în Constituția țării. Dar Kievul nu are în prezent capacitatea militară de a recuceri toate zonele controlate de Rusia și are o influență diplomatică limitată pentru a forța o retragere în viitorul apropiat, notează Reuters.

Foto: Profimedia

