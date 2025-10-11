Fostul președinte SUA Joe Biden trece printr-o nouă fază de tratament pentru o formă agresivă de cancer cu care a fost diagnosticat în mai, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt.

„Ca parte a unui plan de tratament pentru cancerul de prostată, președintele Biden urmează în prezent radioterapie și tratament hormonal”, potrivit purtătorului de cuvânt al fostului președinte.

Tratamentul cu radiații este așteptat să se întindă pe cinci săptămâni și marchează un nou punct în tratementul său, a declarat o sursă familiară pentru NBC News.

Biden ia deja o formă de pastilă de medicamente hormonale.

Luna trecută, Biden, în vârstă de 82 de ani, a urmat și un tratament pentru cancerul de piele, cunoscut sub numele de chirurgie Mohs.

Un bandaj mare pe frunte era vizibil în aparițiile publice ale fostului președinte la acea vreme.

În urma acestei proceduri, medicul său a scris într-o notă că „tot țesutul canceros a fost îndepărtat cu succes” și că „nu este necesar niciun tratament suplimentar”.

Fostul președinte a anunțat în mai că a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată care a metastazat deja la oase.

Biroul său a declarat la acea vreme că urmărește mai multe opțiuni de tratament pentru a asigura „gestionarea eficientă” a bolii.

Foto: Profimedia

