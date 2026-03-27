Jucătorul de golf Tiger Woods, implicat într-un nou accident rutier în Florida. Mașina lui s-a răsturnat

Celebrul jucător de golf Tiger Woods a fost implicat vineri într-un accident rutier în Florida, scrie Sky News. Accidentul s-a produs puțin după ora 14:00, ora locală, a anunțat Biroul Șerifului din comitatul Martin într-un comunicat de presă.

Tiger Woods a mai fost implicat într-un accident în anul 2021, în Los Angeles, în urma căruia a suferit multiple fracturi deschise la piciorul drept. Acel accident, la fel ca acesta, a fost descris ca o coliziune în urma căreia mașina s-a răsturnat. În cazul accidentului din 2021, autoritățile au declarat că acesta conducea cu cel puțin dublul vitezei limită admise de lege.

Relația lui Donald Trump și Tiger Woods

În prezent, Woods are o relație cu Vanessa Trump, fosta noră a președintelui american. În martie 2025, celebrul jucător de golf a confirmat public relația cu Vanessa, fosta soție a lui Donald Trump Jr.

