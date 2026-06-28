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Julia Letlow, susținută de Donald Trump, câștigă alegerile primare republicane pentru Senatul SUA în Louisiana

Julia Letlow, susținută de Donald Trump, câștigă alegerile primare republicane pentru Senatul SUA în Louisiana
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Reprezentanta Julia Letlow a obținut victoria în turul al doilea al alegerilor primare republicane pentru Senatul SUA din Louisiana, învingându-l pe trezorierul statului, John Fleming.

Letlow a câștigat cu 57% din voturi

Julia Letlow s-a impus în turul decisiv al alegerilor primare republicane din Louisiana, obținând 57% din voturi, față de 43% pentru contracandidatul său, John Fleming, după numărarea a aproximativ 87% dintre buletinele de vot, potrivit Associated Press.

Competiția a atras atenția la nivel național după ce președintele Donald Trump și-a anunțat sprijinul pentru Julia Letlow în cursa pentru locul ocupat de senatorul Bill Cassidy.

Julia Letlow, susținută de Donald Trump, câștigă alegerile primare republicane pentru Senatul SUA în Louisiana

Julia Letlow, susținută de Donald Trump, câștigă alegerile primare republicane pentru Senatul SUA în Louisiana

Cassidy, aflat la al doilea mandat, era considerat de Trump insuficient de loial. Deși Letlow a beneficiat de susținerea fostului președinte încă înainte de lansarea oficială a campaniei, la începutul lunii ianuarie, aceasta s-a confruntat rapid cu atacuri din partea rivalilor republicani, care i-au pus sub semnul întrebării convingerile conservatoare și experiența politică.

Bill Cassidy a ratat calificarea în turul decisiv

Atacurile nu au avut efectul dorit, iar Julia Letlow a obținut aproximativ 45% din voturi în primul tur al alegerilor primare din luna mai, în timp ce John Fleming a înregistrat 28%.

Bill Cassidy s-a clasat pe locul al treilea și a ratat calificarea în turul al doilea. Rezultatul este considerat o victorie pentru Donald Trump, care l-a vizat pe senator după ce acesta s-a numărat printre puținii republicani care au votat pentru condamnarea fostului președinte în procesul de impeachment declanșat în urma atacului asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021.

Va înfrunta candidatul democrat în alegerile din noiembrie

La alegerile generale din noiembrie, Julia Letlow o va avea ca adversară pe Jamie Davis, fermieră din a treia generație, care a câștigat turul decisiv al alegerilor primare democrate în fața omului de afaceri și veteranului Marinei SUA Gary Crockett, potrivit Associated Press.

Ascensiunea politică a Juliei Letlow

Înainte de a intra în Congres, Julia Letlow a lucrat ca administrator universitar.

Soțul său, Luke Letlow, câștigase în 2020 mandatul în Camera Reprezentanților pe care Julia Letlow îl deține în prezent. Acesta a murit din cauza COVID-19 cu puțin timp înainte de depunerea jurământului, iar Julia Letlow a câștigat ulterior alegerile parțiale organizate pentru ocuparea locului. Ea a renunțat la mandatul din Camera Reprezentanților pentru a candida la Senat.

O campanie costisitoare și intens disputată

John Fleming a fost anterior membru al Camerei Reprezentanților și a făcut parte din administrația Trump în timpul primului mandat al președintelui. El și-a construit campania în jurul mesajului de susținere fermă a lui Trump, deși nu a primit sprijinul oficial al acestuia, și și-a finanțat în mare parte campania din fonduri proprii.

Deși Julia Letlow a încheiat pe primul loc primul tur al alegerilor, avantajul său s-a redus în sondajele de opinie, iar niciun candidat nu a depășit pragul de 50% din voturi, ceea ce a impus organizarea unui tur decisiv, conform legislației din Louisiana.

Candidații și organizațiile externe au cheltuit aproximativ 44 de milioane de dolari în campania pentru alegerile primare, inclusiv pentru turul al doilea, potrivit AdImpact.

În reclamele recente, Julia Letlow, în vârstă de 45 de ani, și-a pus în valoare rolul de mamă și activitatea desfășurată pentru implementarea măsurilor administrației Trump privind reducerea taxelor.

La rândul său, John Fleming, în vârstă de 74 de ani, a încercat prin campania sa să o prezinte pe Letlow drept o candidată cu viziuni liberale și să se poziționeze ca fiind mai apropiat de președinte.

Comitetul de acțiune politică Accountability Project, care a susținut-o pe Letlow, a investit peste 10 milioane de dolari în reclame, dintre care mai multe au pus accent pe vârsta lui Fleming și pe activitatea sa anterioară de lobbyist.

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