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Jurnalistul Mark Thompson rămâne șeful editorial la CNN, după ce familia Ellison a preluat controlul trustului media prin achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance

Jurnalistul Mark Thompson rămâne șeful editorial la CNN, după ce familia Ellison a preluat controlul trustului media prin achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance
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Mark Thompson va rămâne președinte și redactor-șef al CNN după preluarea Warner Bros. Discovery de familia Ellison. Decizia înlătură una dintre marile incertitudini ale tranzacției și vine însoțită de promisiunea menținerii independenței editoriale a rețelei.

Jurnalistul britanic, Mark Thompson, rămâne la conducerea CNN într-un moment de schimbare majoră pentru industria media americană. Thompson își va păstra funcțiile de președinte și redactor-șef după ce rețeaua de știri va intra în portofoliul controlat de familia Ellison, transmite CNN.

Decizia vine în contextul în care fuziunea dintre Paramount și Warner urmează să intre în vigoare marți. Noua structură, denumită Skydance, și-a prezentat echipa de conducere, iar Thompson se numără printre directorii care își păstrează poziția.

Șeful CNN va lucra sub conducerea directorului general David Ellison și a co-directorului general Ynon Kreiz.

Anunțul pune capăt lunilor de incertitudine privind viitorul conducerii CNN după mega-tranzacția din industria media și sugerează că, cel puțin într-o primă etapă, nu va exista o integrare imediată a rețelei cu CBS News, divizia de știri a Paramount.

Thompson spune că familia Ellison va respecta independența editorială a CNN

Una dintre cele mai sensibile probleme ridicate de tranzacție privește viitorul editorial al CNN.

Într-un mesaj transmis angajaților, Thompson a afirmat că discuțiile purtate cu noua conducere i-au oferit garanții atât asupra rolului strategic acordat jurnalismului, cât și asupra independenței redacției.

„În primul rând, eu sunt convins că, de la David Ellison în jos, conducerea Paramount Skydance chiar crede că știrile, alături de divertisment, reprezintă o oportunitate strategică majoră pentru noua noastră companie. Ei au văzut strategia noastră digitală și sunt la fel de entuziasmați de ea ca și noi”, a declarat Mark Thompson, președinte și redactor-șef al CNN.

Thompson a insistat asupra unui al doilea element pe care îl consideră fundamental pentru continuarea mandatului său: autonomia jurnalistică.

„În al doilea rând, după ce am discutat pe larg cu ei despre acest subiect, am convingerea fermă că amândoi înțeleg și vor sprijini pe deplin principiul și practica acelui tip de jurnalism independent pe care CNN l-a susținut dintotdeauna. De aceea, eu voi conduce CNN în acest nou capitol, pe măsură ce postul devine parte din portofoliul Skydance de active media și branduri globale importante, și o voi face în calitate de redactor-șef independent, păstrând aceleași responsabilități și prerogative pe care le am în prezent”, a spus Thompson.

Temeri în redacția CNN după preluarea de către familia Ellison

Mark Thompson conduce CNN din 2023 și este unul dintre cei mai experimentați executivi din presa internațională. Înainte de CNN, britanicul a condus BBC și The New York Times Company, unde a supervizat o perioadă importantă de transformare digitală.

Thompson le transmisese anterior angajaților CNN că și-ar dori să rămână la conducerea companiei „dacă circumstanțele sunt potrivite”.

Înaintea anunțului oficial, el a avut mai multe întâlniri cu directorii Paramount, potrivit unor surse familiarizate cu negocierile. The Wall Street Journal relatase anterior că David Ellison i-a cerut personal lui Thompson să rămână în funcție.

Păstrarea sa la conducere reprezintă astfel un semnal de continuitate într-o perioadă în care industria media americană traversează schimbări majore de proprietate, restructurări și o competiție tot mai dură pentru publicul digital.

Existau însă și temeri în interiorul CNN.

După ce Paramount a câștigat, în februarie, lupta pentru preluarea Warner, o parte dintre angajații rețelei și-au exprimat îngrijorarea privind modul în care familia Ellison va trata independența editorială a uneia dintre cele mai importante organizații internaționale de știri din lume.

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