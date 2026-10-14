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Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, Katie Zacharia, a fost întrebată în ce stat a promovat examenul de Barou. Răspunsul ei evaziv a declanșat o avalanșă de critici și semne de întrebare

Melania Agiu
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Katie Zacharia, proaspăt numită purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a stârnit un val de reacții în presa internațională, din cauza refuzului ei de a preciza jurisdicția în care și-a obșinut licența de avocat.

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De când a fost numită în funcție, vinerea trecută, de Donald Trump, Katie Zacharia s-a prezentat în repetate rânduri ca fiind avocată. Seara trecută, însă, în timp ce președintele Donald Trump vorbea cu reporterii după ședința de informare, unul dintre ei l-a întrebat unde a promovat Zacharia examenul de admitere în barou.

„În ce stat a promovat examenul de admitere în barou? Ați spus că este avocată. Unde a promovat examenul de admitere în barou? În ce stat?”, a întrebat reporterul.

Trump s-a întors apoi către Zacharia, care stătea în spatele lui, și l-a întrebat: „În ce stat?”.

„Când m-am mutat în China”, a răspuns Zacharia, fără să specifice însă statul sau jurisdicția în care s-a întâmplat acest lucru.

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Răspunsul ei a sporit confuzia cu privire la locul în care ar putea fi autorizată să exercite profesia de avocat în Statele Unite. Fiecare stat din SUA își organizează propriul examen de barou, pe teritoriul său. Dacă o persoană vrea să devină avocat în New York, trebuie să susțină examenul fizic în statul New York.

Într-o declarație, Zacharia a afirmat că „a practicat dreptul tranzacțiilor internaționale, deținând toate calificările necesare”. Ea nu a precizat dacă a promovat examenul de admitere în barou în vreun stat.

„Katie este o completare fabuloasă și minunată a echipei”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe. „Are calificări unice și este extrem de inteligentă, fiind capabilă să informeze poporul american despre toate realizările remarcabile ale președintelui Trump și ale administrației sale, iar în calitate de purtător de cuvânt va face o treabă incredibilă.”

Potrivit Business Insider, Zacharia nu pare să figureze în baza de date a avocaților din cadrul Baroului Statului California, deși locuia și lucra în acest stat. De asemenea, nu pare să figureze nici în registrul membrilor Baroului din Washington, D.C.

Publicația Substack, „Popular Information”, a relatat marți că a cercetat registrele din toate cele 50 de state și din Washington, D.C., fără a găsi dovezi că Zacharia ar deține licența de exercitare a profesiei de avocat.

Zacharia a absolvit Universitatea Pepperdine din California în 2007, obținând o diplomă de licență în științe politice și administrație publică. Ulterior, în 2011, a obținut o diplomă în drept la Facultatea de Drept Caruso a aceleiași universități, potrivit informațiilor furnizate de instituție.

Casa Albă a transmis că, după absolvire, Zacharia s-a mutat în China împreună cu soțul ei, datorită locului de muncă al acestuia în cadrul unei firme americane de private equity (fonduri de investiții private). Acolo, ea a activat în domeniul dreptului tranzacțional internațional, potrivit precizărilor Casei Albe.

Pagina sa de LinkedIn arată că a ocupat funcția de consilier juridic general al organizației non-profit Fix California, cu sediul în California, în perioada ianuarie 2024 – martie 2025. Cu mai bine de un deceniu în urmă, potrivit profilului său de LinkedIn, Zacharia a lucrat ca avocat asociat la firma de avocatură Zhong Lun, cu sediul la Beijing.

Trump a anunțat numirea lui Zacharia la Casa Albă într-o postare pe Truth Social săptămâna trecută, afirmând că aceasta are „un istoric impecabil de susținere și a fost o susținătoare loială și strălucită încă de la început”. De asemenea, în postare, el s-a referit la ea ca fiind avocată.

În postarea pe care a publicat-o ulterior, Zacharia a calificat faptul de a-l servi pe Trump și pe poporul american drept „onoarea vieții sale”.

„Doresc să-i mulțumesc președintelui Trump pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Mi-am dorit de foarte mult timp să lucrez pentru el”, a declarat Zacharia în cadrul conferinței de presă de marți de la Casa Albă.

Înainte să preia funcția, Katie Zacharia a fost consilier pe probleme de comunicare pentru Trump Media and Technology Group, compania care deține platforma Truth Social. Ea a lucrat pentru o scurtă perioadă ca purtătoare de cuvânt a fostului secretar, Kristi Noem, la Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

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