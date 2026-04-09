Katy Perry, mesaj neașteptat după ce s-a afișat cu fostul premier al Canadei: „Karma poate fi atât de răsplătitoare”

Katy Perry atrage din nou atenția asupra relației cu fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, după o postare pe Instagram care a stârnit imediat reacții. Artista a publicat un carusel de imagini din viața personală, în care apare și politicianul canadian, semn că relația dintre cei doi nu mai este deloc discretă.

Katy Perry și Justin Trudeau, relație confirmată după luni de speculații

Printre fotografiile postate, Perry a inclus cadre din turneu, un moment alături de fiica ei și un videoclip în care merge cu bicicleta pe plajă. Însă ceea ce a atras cel ami mult atenția urmăritorilor săi a fost mesajul din descrierea postării.

„Nu știam că karma poate fi atât de răsplătitoare”, mesaj pe care mulți la-au interpretat ca o referire la relația cu Justin Trudeau.

Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în iulie 2025, la Montreal, iar imaginile au declanșat imediat speculații.

Relația a fost confirmată oficial în decembrie 2025, când au apărut împreună și pe rețelele sociale. De atunci, Katy Perry și Justin Trudeau gestionează o relație la distanță, în paralel cu programe extrem de încărcate.

„Și-au dorit cu adevărat să facă relația să funcționeze”

Conform unor dezvăluiri făcute de cineva din anturajul acestora pentru People, atât Perry, cât și Trudeau „au înțeles de la început că viețile lor erau complicate și că, din punct de vedere logistic, relația lor nu urma să fie cea mai ușoară”, dar „și-au dorit cu adevărat să vadă cum ar putea evolua lucrurile și au fost hotărâți să facă relația să funcționeze”.

Perry și-a încheiat turneul Lifetimes Tour în decembrie, după aproape 100 de spectacole. În timpul turneului, Trudeau a făcut adesea eforturi să o viziteze pe drum.

„Ea s-a îndrăgostit de el de la început, pentru că el a arătat cu adevărat că era interesat. Au trebuit deja să facă față multor probleme logistice. Faptul că au fost dispuși să facă asta spune multe despre cât de serioși sunt unul față de celălalt.”

Cine este Justin Trudeau

Justin Trudeau este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni ai ultimului deceniu. S-a născut pe 25 decembrie 1971, la Ottawa, și este fiul fostului premier canadian Pierre Trudeau.

A intrat în politică relativ târziu, după o perioadă în care a lucrat ca profesor, fiind ales pentru prima dată în Parlamentul Canadei în 2008. În 2013 a devenit liderul Partidului Liberal, iar doi ani mai târziu a câștigat alegerile și a devenit prim-ministru al Canadei.

A condus Canada între 2015 și 2025, fiind unul dintre cei mai tineri premieri din istoria țării și unul dintre cei mai vizibili lideri la nivel internațional. În 2025, Justin Trudeau și-a anunțat demisia după aproape un deceniu la putere, pe fondul scăderii susținerii politice și al tensiunilor interne din partid, conform The Guardian.

