Kim Jong Un consolează soldații întorși din RĂZBOIUL ruso-ucrainean. Liderul nord-coreean a trimis peste 10.000 de militari pe fronturile din Ucraina

Kim Jong Un a sărbătorit eroismul soldaților săi într-o ceremonie fastuoasă organizată la Phenian, cu ocazia întoarcerii de pe fronturile din Ucraina a militarilor nord-coreeni.

Vizibil emoționat, liderul nord-coreean i-a decorat pe soldații care au luptat în războiul ruso-ucrainean cu titlul de erou al Republicii Populare Democratice Coreene, relatează France 24. Cei căzuți în conflict au fost decorați și avansați în grad post-mortem.

„Glorie eternă eroilor neamului și tuturor comandanţilor care au condus operațiunile militare din străinătate. Pentru faptele lor remarcabile, primesc cea mai înaltă distincție în stat”, a declarat Kim.

Coreea de Nord a trimis în aprilie 2024, pentru prima dată în istorie, un contingent de soldaţi care să lupte alături de o armată parteneră într-un teatru de război. Potrivit estimărilor, peste 10.000 de soldaţi nord-coreeni au fost trimiși pe fronturile din Ucraina. Împreună cu aceștia, în sprijinul rușilor, au ajuns mai multe sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, arme și muniții.

Kim a hotărât să trimită militari pe front în urma unui acord de securitate şi apărare încheiat cu Rusia anul trecut. Aproximativ 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi în confruntări şi un număr nespecificat sunt fie răniți, fie prizonieri de război.

