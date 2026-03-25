Prima pagină » Știri externe » Kim Jong Un își declară sprijinul total și „de neclintit” pentru Rusia. Cooperarea militară dintre Phenian și Moscova se intensifică

Kim Jong Un își declară sprijinul total și „de neclintit” pentru Rusia. Cooperarea militară dintre Phenian și Moscova se intensifică

Mihai Tănase
Kim Jong Un își declară sprijinul total și „de neclintit” pentru Rusia. Cooperarea militară dintre Phenian și Moscova se intensifică

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reafirmat sprijinul total pentru Rusia, într-un mesaj adresat lui Vladimir Putin. Relațiile dintre Phenian și Moscova se întăresc pe fondul războiului din Ucraina și al cooperării militare tot mai intense.

Kim Jong Un a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Rusia, promițând un sprijin „de neclintit” într-o scrisoare adresată președintelui Vladimir Putin, potrivit presei de stat de la Phenian.

„Phenianul va fi mereu alături de Moscova. Aceasta este alegerea noastră și voința noastră de neclintit”, a declarat Kim Jong Un în scrisoarea trimisă marți liderului de la Kremlin, potrivit agenției KCNA, citată de Globalnation.inquirer.net

HANDOUT – 24 March 2026, North Korea, Pyongyang: This photo released by the North Korean Central News Agency on March 24, 2026 shows North Korean leader Kim Jong-un delivering a policy speech during the second and final day of the first session of the Supreme People’s Assembly in Pyongyang on March 23, 2026. Photo: -/KCNA via YNA/dpa – ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full

Relațiile dintre cele două state s-au intensificat după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, când Phenianul a început să ofere sprijin militar direct Moscovei. Coreea de Nord ar fi trimis trupe terestre, dar și sisteme de armament, inclusiv obuze și rachete cu rază lungă de acțiune.

„Astăzi, RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană) și Rusia cooperează strâns pentru a apăra suveranitatea celor două țări”, a precizatliderul nord-coreean.

Potrivit serviciilor de informații sud-coreene și occidentale, mii de soldați nord-coreeni au fost desfășurați în Rusia, în special în regiunea Kursk. Datele furnizate de Seul indică pierderi semnificative: cel puțin 2.000 de militari nord-coreeni ar fi fost uciși, iar alte mii răniți.

În schimbul sprijinului oferit, Phenianul primește ajutor economic, alimente, energie și acces la tehnologie militară, într-un context în care țara rămâne una dintre cele mai izolate și vulnerabile din lume.

Și Belarusul „strânge” relațiile cu Coreea de Nord

Scrisoarea transmisă Kremlinului a avut și un caracter diplomatic, Kim Jong Un exprimându-și recunoștința pentru felicitările primite după realegerea sa în funcția de președinte al Comisiei pentru Afacerile Statului.

„Vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru felicitările voastre călduroase și sincere adresate cu ocazia reluării grelei responsabilități de președinte al Afacerilor Statului”, a transmis liderul de la Phenian.

În paralel, și Belarusul își consolidează la rândul său relațiile cu Coreea de Nord. Președintele Alexander Lukașenko urmează să efectueze o vizită oficială la Phenian, la invitația lui Kim Jong Un, pentru a întări cooperarea bilaterală.

