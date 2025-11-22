🚨 Pace în Ucraina. Planul lui Trump – Europenii discută astăzi la G20 un plan de pace paralel pentru Ucraina

12:33

Liderii europeni încearcă să câștige timp pentru Ucraina, astfel încât aceasta să elaboreze un nou cadru de încetare a focului cu Rusia, după ce Donald Trump a impus ca termen 27 noiembrie pentru acceptarea planului de pace în 28 de puncte. Ucraina și aliații săi resping documentul, pe care îl consideră favorabil Moscovei, arată Bloomberg.

Cu toate că președintele american a sugerat că Ucraina „va trebui să accepte ceva”, acesta a lăsat deschis posibilitatea extinderii termenului. Lideri din Europa, inclusiv cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, negociază în continuare la nivelul consilierilor de securitate. Cu toate acestea, mai mulți oficiali europeni cred că planul este nerealizabil într-un timp atât de scurt.

Atât Ucraina, cât și mai mulți membri NATO resping elementele planului. Opoziția vine și din partea unor republicani americani, care sunt de părere că propunerea lui Donald Trump recompensează agresiunea rusă și subminează securitatea aliaților europeni.

Oficialii europeni se întâlnesc astăzi în marja summit-ului G20 de laJohannesburg pentru a găsi o alternativă la planul de pace impus de Donald Trump. Pentru Germania și alți parteneri ai Ucrainei, planul este extrem de sensibil. Aceștia se tem că un acord care să recompenseze agresorul nu va aduce o pace durabilă pe continent.

Președintele Consiliului UE, António Costa, a invitat reprezentanți din Canada, Australia și Japonia la discuții, pe lângă șefii de stat și de guvern europeni deja prezenți, a declarat un oficial UE. Discuțiile sunt programate să înceapă după-amiază. Cancelarul german Friedrich Merz și șefii de stat și de guvern din Franța, Italia și Marea Britanie, precum și din Irlanda, Finlanda, Olanda, Spania și Norvegia, sunt așteptați să participe la reuniune.

Potrivit diplomaților, discuțiile se vor concentra, printre altele, asupra modului de negociere a unor concesii față de Rusia, care sunt inacceptabile din perspectivă europeană, în cadrul planului american în 28 de puncte. Propunerea SUA, de exemplu, prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei chiar și teritoriile apărate în prezent și ca NATO să renunțe la orice extindere ulterioară. În schimb, Rusia ar trebui să facă doar concesii relativ minore, inclusiv renunțarea la activele statului înghețate în UE. Aceste active ar urma să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei.