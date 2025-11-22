Prima pagină » Știri externe » Pace în Ucraina. Planul lui Trump – Europenii discută astăzi la G20 un plan de pace paralel pentru Ucraina

🚨 Pace în Ucraina. Planul lui Trump – Europenii discută astăzi la G20 un plan de pace paralel pentru Ucraina

Ruxandra Radulescu
22 nov. 2025, 10:00, Știri externe
Galerie Foto 4
Actualizări
12:33

UPDATE. Europenii discută astăzi la G20 un plan de pace paralel pentru Ucraina

Liderii europeni încearcă să câștige timp pentru Ucraina, astfel încât aceasta să elaboreze un nou cadru de încetare a focului cu Rusia, după ce Donald Trump a impus ca termen 27 noiembrie pentru acceptarea planului de pace în 28 de puncte. Ucraina și aliații săi resping documentul, pe care îl consideră favorabil Moscovei, arată Bloomberg.

Cu toate că președintele american a sugerat că Ucraina „va trebui să accepte ceva”, acesta a lăsat deschis posibilitatea extinderii termenului. Lideri din Europa, inclusiv cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, negociază în continuare la nivelul consilierilor de securitate. Cu toate acestea, mai mulți oficiali europeni cred că planul este nerealizabil într-un timp atât de scurt.

Atât Ucraina, cât și mai mulți membri NATO resping elementele planului. Opoziția vine și din partea unor republicani americani, care sunt de părere că propunerea lui Donald Trump recompensează agresiunea rusă și subminează securitatea aliaților europeni.

Oficialii europeni se întâlnesc astăzi în marja summit-ului G20 de laJohannesburg pentru a găsi o alternativă la planul de pace impus de Donald Trump. Pentru Germania și alți parteneri ai Ucrainei, planul este extrem de sensibil. Aceștia se tem că un acord care să recompenseze agresorul nu va aduce o pace durabilă pe continent.

Președintele Consiliului UE, António Costa, a invitat reprezentanți din Canada, Australia și Japonia la discuții, pe lângă șefii de stat și de guvern europeni deja prezenți, a declarat un oficial UE. Discuțiile sunt programate să înceapă după-amiază. Cancelarul german Friedrich Merz și șefii de stat și de guvern din Franța, Italia și Marea Britanie, precum și din Irlanda, Finlanda, Olanda, Spania și Norvegia, sunt așteptați să participe la reuniune.

Potrivit diplomaților, discuțiile se vor concentra, printre altele, asupra modului de negociere a unor concesii față de Rusia, care sunt inacceptabile din perspectivă europeană, în cadrul planului american în 28 de puncte. Propunerea SUA, de exemplu, prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei chiar și teritoriile apărate în prezent și ca NATO să renunțe la orice extindere ulterioară. În schimb, Rusia ar trebui să facă doar concesii relativ minore, inclusiv renunțarea la activele statului înghețate în UE. Aceste active ar urma să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei.

12:02

UPDATE. SUA își va informa oficial aliații despre planul de pace într-o întâlnire programată duminică, probabil la Londra, anunță Kyiv Post

Administrația Trump urmează să-și informeze oficial aliații europeni despre noul său cadru de pace pentru Ucraina, într-o întâlnire programată duminică, probabil la Londra, anunță publicația ucraineană Kyiv Post. La discuții vor participa oficiali de rang înalt din Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța și Ucraina.

Vicepreședintele JD Vance, unul dintre coordonatorii inițiativei americane, a subliniat că orice plan trebuie să oprească luptele, să protejeze suveranitatea Ucrainei și să fie acceptabil atât pentru Kyiv, cât și pentru Moscova.

Statele europene privesc însă cu scepticism propunerea, mai ales că Washingtonul lasă să se înțeleagă că aceasta ar putea fi ultima încercare majoră înainte de o schimbare de strategie. Nu sunt așteptate rezultate concrete; întâlnirea are rolul de a testa dacă există condiții pentru negocieri viitoare.

11:34

UPDATE. Putin: China susține planul de pace pentru Ucraina

În data de 21 noiembrie, Putin a ținut o ședință a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, în cadrul căreia a discutat despre planul de pace pentru Ucraina. Ziaristul rus Andrei Kolesnikov, corespondent la Kremlin, a urmărit discuțiile și a oferit informații din interior.

Consiliul de Securitate al Federației Ruse a avut loc vineri, chiar după ce cele 28 de condiții ale planului de pace întocmit de administrația Donald Trump fuseseră publicate în toată lumea.

Vladimir Putin a zis că ideile planului au fost împărtășite, în secret, cu China, India, Brazilia și alte țări a ceea ce el a numit „Sudul global”. Toate aceste țări susțin aceste puncte, a spus Putin. A insistat: toate.

Ziaristul a consemnat că „prin urmare, mulți știau totul”.  Și se miră că „nimeni nu a divulgat informația. Se pare că au fost avertizați în mod serios”.

Putin a numit planul de pace al lui Trump „noua versiune, care este, în esență, un plan modernizat în 28 de puncte”. Volodimir Zelenski l-a numit documentul care vine „în unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” și a cărei adoptare ar știrbi „demnitatea” Ucrainei.

10:26

UPDATE. Autoritățile germane ar fi știut de planul de pace al SUA din luna octombrie

Autoritățile Germaniei, contrar declarațiilor unor reprezentanți ai guvernului, au ar fi știut despre noul plan de pace al SUA pentru Ucraina încă de la sfârșitul lunii octombrie, scrie Berliner Zeitung. Se menționează că proiectul documentului a fost transmis pe 4 noiembrie Biroului cancelarului federal „prin canale securizate”.

10:15

UPDATE. JD Vance – E o iluzie să crezi că sancțiunile împotriva Rusiei și ajutorul din Occident vor ajuta Ucraina să câștige

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a numit iluzie convingerea că măsurile împotriva Rusiei și ajutroul venit din partea țărilor occidentale vor permite Kievului să câștige războiul.

„Pacea nu va fi realizată de diplomați sau politicieni care au eșuat și trăiesc într-o lume a iluziilor. Aceasta poate fi realizată de oameni inteligenți care trăiesc în lumea reală”, a declarat Vance pe X, referindu-se la noul plan de pace în 28 de puncte al Statelor Unite.

01:01

UPDATE. The Guardian: Generali SUA vin la Moscova săptămâna viitoare

Mai mulți generali americani probabil vor veni la Moscova la sfârșitul săptămânii viitoare pentru a discuta planul de pace al SUA pentru Ucraina. Această afirmație este făcută de The Guardian, citând surse din SUA.

23:23

UPDATE. Trump îi răspunde lui Zelenski prin intermediul presei: „Nu uitați că i-am spus în biroul Oval că nu are cărți în mână”

La conferința de presă împreună cu primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, Trump a fost rugat să comenteze cuvintele președintelui Zelenski care a spus că Ucraina are de ales între a pierde un partener sau a pierde demnitatea.

„La un moment dat, Zelenski va trebui să accepte ceva. Nu cu mult timp în urmă, i-am spus în Biroul Oval: nu ai cărți în mână. Nu uitați, eu am moștenit acest război. Și cred că ar fi trebuit să încheie un acord acum un an, doi ani în urmă”, a răspuns președintele SUA.

23:09

UPDATE. Trump: "Zelenski va trebui să aprobe planul de pace. Dacă nu îi place planul SUA, poate continua să lupte. Nu are cărți"

„Am vorbit cu oamenii lor. Avem un plan. Este oribil ce se întâmplă. Este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată… credem că avem o soluție pentru a obține pacea – el va trebui să o aprobe. (…) Dacă nu îi place planul SUA, poate continua să lupte”, a declarat Donald Trump, întrebat de planul de pace propus Ucrainei.

Președintele SUA a insistat că Zelenski nu are „cărți” / variante în această negociere pe tema încheierii războiului din Ucraina.

„Ucraina ar trebui să se grăbească să ia o decizie privind planul de pace, acest iarnă va fi rece”, a insistat Trump.

Declarațiile lui Trump au fost făcute la întâlnirea mult așteptată cu primarul New Yorkului, Zohran Mamdani. Trump a subliniat că s-a împăcat cu proaspătul primar, cu care s-a contrat intens în ultimele luni.

22:13

UPDATE. Merz: discuția cu Trump a fost bună, dar confidențială

După comunicatul serviciului de presă al guvernului german despre discuția cancelarului Friedrich Merz cu președintele SUA, Merz a scris pe X:

Tocmai am discutat un plan de pace pentru Ucraina cu @ POTUS [președintele SUA] într-o convorbire telefonică bună și confidențială.”

„Am convenit asupra pașilor următori la nivel de consilieri. Acum voi informa partenerii europeni” — a adăugat Merz.

Serviciul de presă al guvernului Germaniei a comunicat că discuția lui Merz cu Trump a durat 15 minute.

22:12

UPDATE. Starmer: trebuie să mergem spre o pace justă și durabilă, pornind de la ceea ce există. Trump își dorește asta

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, tocmai a sosit la Johannesburg (Africa de Sud) și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. A spus că tocmai a vorbit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, împreună cu președintele Franței și cancelarul Germaniei.

Toți ne dorim o pace justă și durabilă, asta își dorește președintele Americii, asta ne dorim cu toții. Și trebuie să ne îndreptăm spre acest obiectiv, pornind de la ceea ce avem acum. Dar principiul că Ucraina trebuie să-și decidă singură viitorul, cu suveranitatea sa, este un principiu fundamental „— a spus Starmer.

21:56

UPDATE. Planul lui Trump propune cedarea către Rusia unui teritoriu de mărimea Luxemburgului - AFP

AFP a calculat că Ucraina este obligată să retragă trupele de pe aproape 5000 km pătrați din regiunea Donețk. De asemenea, Forțele de Apărare trebuie să părăsească încă 45 km pătrați încă deținuți în regiunea Luhansk.

În schimb, Moscova trebuie să se retragă:

▪️de pe 2000 km pătrați din regiunea Harkov

▪️de pe 450 km pătrați din regiunea Dnipropetrovsk

▪️de pe 300 km pătrați din regiunea Sumî

▪️de pe 20 km pătrați din regiunea Cernihiv

19:48

UPDATE. Putin a confirmat existența „planului Trump”. A fost discutat chiar înainte de întâlnirea din Alaska

Vladimir Putin a declarat că Rusia are într-adevăr în posesie un „plan de pace” al lui Donald Trump, format din 28 de puncte. Potrivit președintelui rus, acest plan a început să fie discutat chiar înainte de întâlnirea din Alaska. Se presupune că documentul circulă de mult timp.

Statele Unite au cerut părții ruse să dea dovadă de flexibilitate în privința soluționării conflictului din Ucraina, a declarant Putin.

„Planul în 28 de puncte a fost discutat și înainte de Alaska, acum este actualizat. Nu a fost discutat concret cu Federația Rusă”. […] „

„Observăm o anumită pauză din partea americană în urma discuțiilor din Alaska. Și știm că acest lucru se datorează respingerii de facto de către Ucraina a planului de pace propus de președintele Trump. Cred că acesta este exact motivul pentru care a fost lansată noua versiune, în esență un plan modernizat în 28 de puncte. Am primit acest text prin canalele de comunicare existente cu administrația americană. Cred că și acesta poate servi drept bază pentru o soluționare finală a păcii”, a spus președintele rus.

18:23

UPDATE. Trump confirmă că Ucraina trebuie să accepte „planul de pace” american până la Ziua Recunoștinței, dar precizează că termenele limită pot fi prelungite dacă lucrurile „merg bine”

Președintele Donald Trump a confirmat, în cadrul unui interviu pentru FoxRadio, că termenul limită pentru semnarea planului de pace propus de Ucraina este Ziua Recunoștinței, 27 noiembrie.

În interviu, Trump spune că Ucraina va pierde mai mult teritoriu „într-un timp scurt”.

Deși spune că termenele limită pot fi prelungite dacă lucrurile „merg bine”, Casa Albă consideră că joi, 27 noiembrie – Ziua Recunoștinței în SUA – este „un moment potrivit”.

Referitor la îngrijorările că Rusia ar putea, în viitor, să reprezinte o amenințare pentru Marea Baltică sau alte părți ale Europei, Trump spune că „aceia (rușii n.r.) vor fi opriți”.

„Nu vor mai mult război”, adaugă el. „Își asumă pedeapsa.”

De asemenea, președintele a promis să impună sancțiuni „foarte puternice” împotriva Rusiei și a subliniat că nu intenționează să ridice restricțiile asupra petrolului rusesc.

18:09

UPDATE. Trump anunță că vrea acord până joi pe războiul din Ucraina

Donald Trump: „Joia viitoare (Ziua Recunoștinței) Ucraina trebuie să accepte acordul de pace propus de SUA. Nu voi ridica sancțiunile împotriva petrolului rusesc. Voi impune în curând sancțiuni „foarte puternice” împotriva Rusiei”.

16:28

UPDATE. Zelenski discută azi cu Casa Albă

Zelenski va discuta astăzi planul de pace cu Vance, anunță reporterul Axios Barak Ravid.

16:25

UPDATE. Trump dorește ca Rusia și Ucraina să ajungă la un acord de pace până la sfârșitul anului 2025

Trump vrea ca Ucraina și Rusia să încheie un acord de pace până la sfârșitul anului, – CNN

Publicația, citând surse, scrie că Donald Trump dorește să accelereze termenul de încheiere a războiului din Ucraina.

Unii oficiali americani au declarat că administrația dorește ca Rusia și Ucraina să ajungă la un acord până la sfârșitul anului.

15:26

UPDATE. Reuters: SUA amenință că vor opri livrările de arme și schimbul de informații de intelligence, daca Ucraina nu acceptă planul de pace

SUA au amenințat că vor opri livrările de arme și schimbul de informații de intelligence, cerând Ucrainei să accepte un „acord de pace”, scrie Reuters, citând două surse.

Potrivit acestora,  presiunea asupra Kievului din partea Washingtonului este mai mare decât în orice alte negocieri de pace anterioare. SUA vrea ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare.

„Ei vor să oprească războiul și vor ca Ucraina să plătească pentru asta”, a declarat una dintre surse pentru publicație.

15:13

UPDATE. Americanii fac presiuni asupra Ucrainei să accepte planul de pace până la Ziua Recunoștinței

Washingtonul face presiuni asupra Ucrainei să accepte propunerea sa de pace până la Ziua Recunoștinței (joi, 27 noiembrie n.r.) sau să piardă sprijinul SUA pentru țară, potrivit a două surse care au vorbit sub protecția anonimatului pentru The Washington Post.

Deși Trump a retras ajutorul direct către Ucraina, SUA a intermediat acorduri pentru ca țara să primească arme americane prin intermediul partenerilor europeni. Potrivit Washington Post, SUA transmit acum „semnale” că totul ar putea fi anulat dacă Kievul nu acceptă rapid propunerea planului de pace, au declarat cele douî surse.

Zelenski a solicitat, joi, modificări la document, iar echipa Secretarului Armatei SUA, Daniel Driscoll, care i-a prezentat planul președintelui ucrainean, a fost de acord că ar putea fi făcute unele modificări, a declarat una dintre surse.

Documentul ar urma să fie semnat de Zelenski și Trump înainte de a fi prezentat rușilor.

14:21

UPDATE. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov: Avansul trupelor ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski că trebuie să negocieze acum, nu mai târziu

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat încă o dată ultimele noutăți privind planul de pace propus de SUA, în cadrul briefingului său zilnic de presă.

El a spus că „libertatea lui Zelenski de a lua decizii se micșorează pe măsură ce pierde teritoriu” din cauza a ceea ce a numit progresul Rusiei pe câmpul de luptă.

„O activitate eficientă a Forțelor Armate Ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski și regimul său să negocieze și să o facă acum, nu mai târziu”, a adăugat Peskov.

Cu toate acestea, Kremlinul nu a primit încă oficial planul în 28 de puncte din partea SUA și „nu se discută nimic substanțial” – în conformitate cu ceea ce am auzit anterior de la ministerul de externe.

Peskov a adăugat că Rusia dorește ca negocierile de pace să fie încununate de succes și, prin urmare, nu va discuta public aceste puncte.

11:39

Ucraina a introdus modificări controversate în planul de pace al lui Trump

Ucraina a cerut eliminarea din planul american de pace a punctului referitor la auditul întregii asistențe internaționale primite pe durata războiului. Despre acest lucru scrie WSJ.

Acest audit ar fi trebuit să identifice posibile scheme de corupție.

În ultima variantă a planului, acest punct nu mai apare. Potrivit unei surse a publicației, Kiev a insistat să înlocuiască formularea cu o variantă privind „amnistia completă pentru acțiunile din timpul războiului”.

11:07

Orban anunță că susține planul lui Trump: “Trump este un maverick. Când SUA caută pacea, Urusula caută bani să finanțeze războiul”

Premierul Ungariei Viktor Orban laudă planul pace propus de Donald Trump pentru încetarea războiului din Ucraina. Oficialul critică Uniunea Europeană pentru modul de gestionare al conflictului armat și reiterează afirmațiile făcute de actualul lider SUA înaintea de revenirea la Casa Albă: „Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată”

„Inițiativa de pace a președintelui DonaldTrump a prins un nou avânt. Un plan de pace în 28 de puncte este pe masă, o delegație americană de negocieri se află la Kiev, iar așteptările sunt mari la nivel mondial.

Președintele american este un nonconformist persistent. Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată. Este clar că, odată ce își pune în minte ceva, nu mai renunță la el și, cu siguranță, și-a propus să pună capăt războiului ruso-ucrainean.

Între timp, la Bruxelles, au pierdut din nou firul narativ. În timp ce Washingtonul negociază pacea, președintele Comisiei este ocupat să găsească o modalitate de a asigura și mai mulți bani pentru Ucraina și pentru finanțarea războiului.

Noi, maghiarii, vom avea un cuvânt sau două de spus despre asta. Momentul adevărului este aproape. Mai precis, este în seama conducerii bruxelleze”, a transmis liderul Ungariei.

10:42

Marea Britanie pregătește un plan de trimitere a militarilor săi în Ucraina după încetarea focului — Bloomberg

Este vorba despre o misiune de menținere a păcii, instruirea militarilor ucraineni și participarea la patrularea aeriană.

Londra discută, de asemenea, extinderea grupului Mării Negre cu Turcia, România și Bulgaria, pentru a demina zona acvatică și a deschide rute maritime sigure.

Pentru cheltuielile inițiale se dorește alocarea a peste 100 de milioane de lire sterline.

10:37

Uniunea Europeană critică planul de pace propus de Trump și Rusia

Uniunea Europeană este dezamăgită de abordarea SUA față de conflictul din Ucraina și presupusa impunere a unei „afaceri proaste” Kievului, scrie Politico, citând surse.

Zelenski „se află deja sub o presiune puternică din cauza succeselor militare ale Rusiei și a tulburărilor interne cauzate de un scandal de corupție”, a declarat un oficial înalt din UE.

10:37

Ucraina a modificat în planul SUA punctul care ar fi putut expune corupția autorităților de la Kiev

Ucraina a modificat semnificativ în planul SUA punctul care ar fi trebuit să contribuie la expunerea corupției autorităților de la Kiev. Despre aceasta scrie WSJ, citând un oficial american anonim.

SUA oferă Ucrainei garanții de securitate similare celor NATO, a anunțat portalul Axios.

Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal. 

Vezi galeria foto
4 poze

Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe Articolul 5 al NATO, care ar angaja SUA și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui draft obținut de Axios.

Acest punct stipulează că orice viitor ”atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei ”va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații lor vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că Rusia a fost informată cu privire la proiect, dar nu este clar dacă semnătura președintelui Vladimir Putin va fi în cele din urmă necesară.

Garanția de securitate ar dura 10 ani

Garanția de securitate ar fi valabilă inițial pentru 10 ani și ar putea fi reînnoită prin consimțământ reciproc.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe și o altă sursă cu cunoștințe directe au confirmat legitimitatea documentului. Acesta a precizat că propunerea va trebui discutată cu partenerii europeni și că ar putea suferi modificări.

Oficialul a declarat că administrația Trump consideră garanția de securitate propusă ca o „mare victorie” pentru Zelenski și pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

Planul complet al armistițiului de pace negociat de Donald Trump cu Rusia pentru încetarea focului pe frontul din Ucraina

Securitatea și statutul politic al Ucrainei:

— Confirmarea suveranității Ucrainei;
— Ucraina primește garanții de securitate din partea SUA, dar cu condiții;
— Ucraina consfințește statutul său non-aliniat și renunțarea la NATO în Constituție, NATO confirmă că Ucraina NU va fi membră a alianței pentru totdeauna;
— Numărul forțelor armate ucrainene este limitat;
— Ucraina rămâne un stat fără arme nucleare.

Probleme teritoriale:

— Crimeea, Donețk și Lugansk sunt recunoscute de facto ca fiind rusești;
— Regiunile Herson și Zaporijjea sunt „înghețate” pe linia de contact;
— O parte a teritoriilor devine o zonă tampon demilitarizată sub controlul efectiv al Rusiei;
— Ambele părți se angajează să nu modifice granițele prin forță.

Acorduri militare:

— NATO nu desfășoară trupe în Ucraina;
— Avioanele NATO sunt dislocate în Polonia;
— Dialog de securitate între SUA – NATO – Rusia, crearea unui grup de lucru americano-rus;
— Rusia fixează juridic politica de neagresiune față de Ucraina și Europa.

Blocul economic și reconstrucția Ucrainei

— SUA și Europa lansează un pachet major de investiții pentru reconstrucția Ucrainei;
— 100 miliarde de dolari din activele rusești înghețate sunt alocate reconstrucției Ucrainei; SUA primesc 50% din profit;
— Europa adaugă încă 100 miliarde;
— Alte active rusești înghețate vor fi folosite pentru proiecte comune americano-rusești;
— Crearea Fondului de Dezvoltare a Ucrainei, investiții în infrastructură, resurse, tehnologii.

Rusia în sistemul mondial:

— Ridicarea treptată a sancțiunilor.
— Revenirea Rusiei în G8.
— Cooperare economică pe termen lung între SUA și Rusia.

Probleme umanitare:

— Schimb „toți pentru toți”, returnarea civililor și copiilor;
— Programe umanitare, reunificarea familiilor;
— Programe educaționale despre toleranță;
— Renunțarea la „ideologia nazistă” (ca condiție în document).

Energie și obiective speciale:

— Pornirea centralei nucleare ZNPP sub supravegherea AIEA, energia electrică — 50\/50 între Ucraina și Rusia:
— SUA ajută la refacerea infrastructurii de gaze ucrainene.

Procese politice interne în Ucraina:

— Alegeri la 100 de zile după semnarea acordului;
— Amnistie completă pentru toți participanții la război.

Implementare și control:

— Acord juridic obligatoriu;
— Controlul este exercitat de „Consiliul păcii” condus de Trump;
— Încălcările atrag sancțiuni;
— După semnare — încetarea imediată a focului și retragerea la poziții convenite.

Fotografie: Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
EXTERNE Trump față în față cu „dușmanul” său, Mamdani: „Afirmați că președintele Trump este fascist?” Trump: E OK, spune-o. E mai simplu decât să explici”
11:29
Trump față în față cu „dușmanul” său, Mamdani: „Afirmați că președintele Trump este fascist?” Trump: E OK, spune-o. E mai simplu decât să explici”
ANALIZA de 10 Mituri despre prelungirea vieții. Putin și Xi Jinping vor să trăiască până la 150 de ani, dar scenariul e mai complicat decât pare. Cine va descoperi „fântâna tinereții” și cu ce preț?
10:00
Mituri despre prelungirea vieții. Putin și Xi Jinping vor să trăiască până la 150 de ani, dar scenariul e mai complicat decât pare. Cine va descoperi „fântâna tinereții” și cu ce preț?
EXTERNE TRUMP, față în față cu primarul ales al New Yorkului. Ce numitor comun au găsit cei doi „dușmani”. „Îi va surprinde pe unii”
09:08
TRUMP, față în față cu primarul ales al New Yorkului. Ce numitor comun au găsit cei doi „dușmani”. „Îi va surprinde pe unii”
EXTERNE Sarkozy a scris o carte întreagă în cele 20 de zile petrecute la închisoare. Ce va cuprinde volumul intitulat „Jurnalul unui deținut”
17:30
Sarkozy a scris o carte întreagă în cele 20 de zile petrecute la închisoare. Ce va cuprinde volumul intitulat „Jurnalul unui deținut”
EXTERNE Like-urile la fotografiile altor femei, motiv de divorț în Turcia. Ce daune trebuie să plătească un bărbat pentru că a trădat încrederea soției sale
17:06
Like-urile la fotografiile altor femei, motiv de divorț în Turcia. Ce daune trebuie să plătească un bărbat pentru că a trădat încrederea soției sale
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?
POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
12:00
Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
VIDEO Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
11:58
Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni