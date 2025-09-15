Prima pagină » Știri externe » Trump cere ajutorul NATO pentru a opri conflictul din Ucraina /„RĂZBOIUL se va încheia rapid, vor fi salvate viețile”

15 sept. 2025, 16:40, Știri externe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a insistat, luni, că este singurul care poate opri războiul din Ucraina, îndemnând statele membre NATO să faciliteze negocierile cu Rusia.

”Acesta nu este războiul lui Trump, nu ar fi început dacă aș fi fost eu președinte, este războiul lui Biden și Zelenski. Eu sunt aici doar pentru a-l opri, pentru a salva mii de vieți ale ucrainenilor și rușilor (7.118 vieți pierdute doar săptămâna trecută. Este o nebunie!). Dacă Alianța Nord-Atlantică face ceea ce spun eu, războiul se va încheia rapid, vor fi salvate viețile! Dacă nu, doar îmi pierdeți timpul, la fel și timpul, energia și banii Statelor Unite”, a afirmat Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

De altfel, președintele SUA a acuzat Alianța Nord-Atlantică și China că încurajează războiul prin achizițiile de petrol rusesc.

”Sunt pregătit să aplic sancțiuni majore Rusiei când vor agrea toate națiunile membre NATO și când vor începe să facă același lucru, când toate statele NATO vor opri achizițiile de petrol rusesc. Eu sunt pregătit să fac acest lucru când veți fi pregătiți și voi. Doar să îmi spuneți când? Cred că acest lucru, plus impunerea de către NATO a unor tarife de 50%-100% Chinei (…) vor contribui la oprirea acestui război letal și ridicol. China exercită control asupra Rusiei, iar aceste tarife puternice ar bloca acel control”, a insistat Trump.

Administrația Donald Trump depune eforturi intense pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina printr-o soluție diplomatică.

