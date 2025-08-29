Kremlinul RESPINGE afirmațiile cancelarului Merz /Putin este dispus să aibă o întrevedere cu Zelenski în anumite condiții

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu exclude posibilitatea unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar, anterior, sunt necesare progrese la nivelul experților, anunță Kremlinul, părând să respingă afirmațiile cancelarului german, Friedrich Merz.

”Vladimir Putin nu exclude posibilitatea organizării unei astfel de întâlniri, dar consideră că orice întâlnire la cel mai înalt nivel trebuie pregătită la nivelul experților”, a declarat vineri Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei. ”Toate pozițiile noastre au fost comunicate, condițiile de soluționare a conflictului au fost transmise în scris părții ucrainene. Sunt necesare discuții suplimentare”, a subliniat Dmitri Peskov, citat de agenția de presă Interfax.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a apreciat joi, în Franța, că, în contextul bombardamentelor ruse asupra Kievului, nu va exista curând niciun summit al președinților Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

”Este evident că nu va exista nicio întrevedere între președinții Zelenski și Putin, în pofida angajamentului asumat de președinții Trump și Putin”, a declarat cancelarul Friedrich Merz, cu ocazia întrevederii pe care a avut-o joi cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Uniunea Europeană i-a cerut președintelui Donald Trump să forțeze Rusia să accepte, prin negocieri, ”o pace corectă” în Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, după o discuție cu liderul de la Casa Albă pe tema atacului rus care a vizat reprezentanța UE din Kiev.

”Tocmai am vorbit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele SUA, Donald Trump, ca urmare a atacului masiv care a vizat Kievul, inclusiv reprezentanța UE de acolo. Vladimir Putin trebuie să vină la masa negocierilor. Trebuie să obținem o pace corectă și durabilă, prin garanții de securitate ferme și credibile. (…) Europa va avea o contribuție deplină. Spre exemplu, Instrumentul nostru pentru apărare (SAFE) va fi important pentru consolidarea curajoaselor forțe armate ucrainene”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Foto: Profimedia

