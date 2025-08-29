Prima pagină » Știri externe » Kremlinul RESPINGE afirmațiile cancelarului Merz /Putin este dispus să aibă o întrevedere cu Zelenski în anumite condiții

Kremlinul RESPINGE afirmațiile cancelarului Merz /Putin este dispus să aibă o întrevedere cu Zelenski în anumite condiții

29 aug. 2025, 15:17, Știri externe
Kremlinul RESPINGE afirmațiile cancelarului Merz /Putin este dispus să aibă o întrevedere cu Zelenski în anumite condiții

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu exclude posibilitatea unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar, anterior, sunt necesare progrese la nivelul experților, anunță Kremlinul, părând să respingă afirmațiile cancelarului german, Friedrich Merz.

”Vladimir Putin nu exclude posibilitatea organizării unei astfel de întâlniri, dar consideră că orice întâlnire la cel mai înalt nivel trebuie pregătită la nivelul experților”, a declarat vineri Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei.

”Toate pozițiile noastre au fost comunicate, condițiile de soluționare a conflictului au fost transmise în scris părții ucrainene. Sunt necesare discuții suplimentare”, a subliniat Dmitri Peskov, citat de agenția de presă Interfax.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a apreciat joi, în Franța, că, în contextul bombardamentelor ruse asupra Kievului, nu va exista curând niciun summit al președinților Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

”Este evident că nu va exista nicio întrevedere între președinții Zelenski și Putin, în pofida angajamentului asumat de președinții Trump și Putin”, a declarat cancelarul Friedrich Merz, cu ocazia întrevederii pe care a avut-o joi cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Uniunea Europeană i-a cerut președintelui Donald Trump să forțeze Rusia să accepte, prin negocieri, ”o pace corectă” în Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, după o discuție cu liderul de la Casa Albă pe tema atacului rus care a vizat reprezentanța UE din Kiev.

”Tocmai am vorbit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele SUA, Donald Trump, ca urmare a atacului masiv care a vizat Kievul, inclusiv reprezentanța UE de acolo. Vladimir Putin trebuie să vină la masa negocierilor. Trebuie să obținem o pace corectă și durabilă, prin garanții de securitate ferme și credibile. (…) Europa va avea o contribuție deplină. Spre exemplu, Instrumentul nostru pentru apărare (SAFE) va fi important pentru consolidarea curajoaselor forțe armate ucrainene”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ Frankfurter Allgemeine Zeitung: Ce GARANȚII de securitate poate oferi Europa Ucrainei /Liderii europeni vor avea de luat decizii dificile

Citește și

VIDEO Atac fără precedent al Rusiei, pe Dunăre, la granița cu România! O navă ucraineană, spulberată de o dronă. Reacția MAPN
15:26
Atac fără precedent al Rusiei, pe Dunăre, la granița cu România! O navă ucraineană, spulberată de o dronă. Reacția MAPN
VIDEO Israelul a lansat un nou ATAC asupra capitalei Yemenului. Șeful Guvernului condus de rebelii huthi ar fi fost ucis
15:09
Israelul a lansat un nou ATAC asupra capitalei Yemenului. Șeful Guvernului condus de rebelii huthi ar fi fost ucis
EXTERNE Guvernul britanic INTERZICE accesul oficialilor israelieni la expoziția de armament de la Londra/ Tel Aviv denunță decizia „discriminatorie”
13:25
Guvernul britanic INTERZICE accesul oficialilor israelieni la expoziția de armament de la Londra/ Tel Aviv denunță decizia „discriminatorie”
EXTERNE Germania își îndeamnă cetățenii să părăsească IRANUL/ Teheranul ar putea lua măsuri împotriva statelor occidentale
11:49
Germania își îndeamnă cetățenii să părăsească IRANUL/ Teheranul ar putea lua măsuri împotriva statelor occidentale
VIDEO Un avion F-16 s-a PRĂBUȘIT în Polonia în timpul unui zbor de antrenament. Autoritățile au deschis o anchetă
11:17
Un avion F-16 s-a PRĂBUȘIT în Polonia în timpul unui zbor de antrenament. Autoritățile au deschis o anchetă
EXTERNE Marco Rubio efectuează vizite oficiale în Mexic și Ecuador/ SUA încearcă să contracareze influența CHINEI în America Latină
10:41
Marco Rubio efectuează vizite oficiale în Mexic și Ecuador/ SUA încearcă să contracareze influența CHINEI în America Latină
Mediafax
Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist din Capitală
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Ce se întâmplă doctore
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
El este românul arestat în SUA, după ce autoritățile au văzut la mâna fiului un ceas de 40.000 de dolari! Bărbatul era căutat pentru mai multe furturi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Capital.ro
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a țării. Făcea haz de necaz
Evz.ro
Codul Muncii după model nemțesc, în România. Angajații, în fața regulilor germane
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
RadioImpuls
Motivul HALUCINANT pentru care hărțuitorul Andrei nu s-a prezentat la proces. A lipsit de la judecată, dar ce a spus în schimb e absolut șocant: "Nu am realizat ce se întâmplă". Declarația din umbră care stârnește furie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
De ce fetele poartă roz și băieții albastru. Istoria unui stereotip
ACTUALITATE Digi RCS-RDS anunță o schimbare majoră: „De astăzi, nu va mai fi disponibilă”. Toți abonații din România sunt vizați
15:35
Digi RCS-RDS anunță o schimbare majoră: „De astăzi, nu va mai fi disponibilă”. Toți abonații din România sunt vizați
JUSTIȚIE Jean Paul Tucan, fost lider PNL Năvodari, trimis în judecată de EPPO! Ar fi fraudat peste 4 milioane de lei fonduri UE de la Ministerul Investițiilor
15:02
Jean Paul Tucan, fost lider PNL Năvodari, trimis în judecată de EPPO! Ar fi fraudat peste 4 milioane de lei fonduri UE de la Ministerul Investițiilor
LIVE UPDATE 🚨 Pachetul II al lui Bolojan intră vineri în ședința de Guvern/ CES a avizat 4 din cele 6 proiecte/ Bolojan: Unele măsuri nu le luăm cu inima deschisă
15:00
🚨 Pachetul II al lui Bolojan intră vineri în ședința de Guvern/ CES a avizat 4 din cele 6 proiecte/ Bolojan: Unele măsuri nu le luăm cu inima deschisă
FINANCIAR Toamna vine odată cu scumpirea rovinietei. CNAIR a anunțat care vor fi noile tarife, de la 1 septembrie 2025
14:52
Toamna vine odată cu scumpirea rovinietei. CNAIR a anunțat care vor fi noile tarife, de la 1 septembrie 2025
POLITICĂ Ilie Bolojan le-a spus viitorilor funcționari publici că „pentru banii pe care-i primim de la cetățeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor”
14:51
Ilie Bolojan le-a spus viitorilor funcționari publici că „pentru banii pe care-i primim de la cetățeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor”
POLITICĂ Face ce face și tot la Moldova trage. Nicușor Dan merge, din nou, peste Prut la final de săptămână. Cu ce ocazie și care este programul oficial al vizitei
14:41
Face ce face și tot la Moldova trage. Nicușor Dan merge, din nou, peste Prut la final de săptămână. Cu ce ocazie și care este programul oficial al vizitei