La Repubblica: Ce îl sperie pe Vladimir Putin după trei ani și jumătate de război în Ucraina /Liderul Rusiei vrea evitarea războiului NUCLEAR cu NATO

Rusia este, conform estimărilor experților guvernamentali britanici, în cea mai slabă poziție de la începerea războiului din Ucraina, iar președintele Vladimir Putin pare înclinat să accepte concesii, ținând cont de temerile unui conflict militar atomic cu Alianța Nord-Atlantică, comentează cotidianul italian La Repubblica.

Au trecut aproape trei ani și jumătate de la izbucnirea războiului din Ucraina, iar săptămâna viitoare s-ar putea întâlni președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump. Ar putea fi prezent și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

”La Whitehall, în Londra, situația este tot mai certă. Războiul le demonstrează britanicilor că președintele Rusiei, în pofida tuturor declarațiilor beligerante la adresa Europei, este terorizat de un conflict cu NATO și de riscurile unei confruntări cu arme nucleare”, comentează Antonello Guerrera, într-un editorial publicat în cotidianul La Repubblica.

Rusia se teme de consolidarea poziției militare a Europei

Conform experților britanici, Rusia și-a epuizat 75% din rezervele de armament strategic în războiul din Ucraina, iar Vladimir Putin ar fi într-o poziție foarte slabă, deși armata rusă avansează pe frontul din Ucraina.

”Disuasiunea nucleară, pe care Europa o dezvoltă împreună cu Statele Unite, este singura armă care îl împiedică pe Vladimir Putin să continue invadarea țărilor vecine”, subliniază editorialistul, notând că Washingtonul tocmai a repoziționat două submarine strategice din cauza tensiunilor cu Moscova.

Rusia pare să se teamă de ”activismul militar al Europei”, ceea ce s-ar putea să îl descurajeze pe Vladimir Putin să invadeze alte țări și l-ar putea forța să accepte o soluție negociată în Ucraina.

”Revenirea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA a accelerat un proces inevitabil: reînarmarea Europei, ținând cont de faptul că Statele Unite se concentrează tot mai mult pe zona Indo-Pacifică. (…) Britanii sunt convinși că, deși Statele Unite vor începe să se concentreze pe zona Asia-Pacific, pentru contracararea Chinei, nu vor retrage niciodată garanțiile nucleare din Europa. Pe de altă parte, apărarea britanică și cea europeană au un potențial enorm (…), iar acesta este doar începutul unei noi etape de reînarmare a Europei”, concluzionează editorialistul Antonello Guerrera.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”