Lady Di poartă iar „rochia răzbunării”. Statuia din ceară a Prințesei Diana a fost dezvelită la un muzeu din Paris

20 nov. 2025, 15:41, Știri externe
Muzeul statuilor de ceară Grévin din Paris vrea să mențină vie amintirea Prințesei Diana. La douăzeci și opt de ani de la moartea sa, Lady Di are acum o dublură de ceară sub cupola muzeului de pe bulevardul Montmartre, în spațiul dedicat modei, relatează TF1 Info.

„În acest spațiu se află Jean-Paul Gaultier și poate unul dintre primele fashion icon-uri, Maria Antoaneta. Și Lady Di este într-adevăr unul dintre marile simboluri din industria modei. Din păcate, nu mai este printre noi, dar a făcut istorie (…), a lăsat o amprentă de neșters asupra planetei.”, subliniază Véronique Berecz, șefa departamentului de relații externe de la Muzeul Grévin.

Rochia răzbunării – „Revenge Dress”

Plasată departe de cea a fostului ei soț, regele Charles al III-lea, statuia de ceartă a Prințesei de Wales poartă o replică a faimoasei „Rochii a Răzbunării”. Rochia neagră scurtă și decoltată este cea în care Prințesa Inimilor și-a făcut intrarea, pe 29 iunie 1994, la o gală caritabilă, la doar câteva ore după ce prințul Charles  își mărturisise infidelitatea, la o televiziune britanică. Piesa vestimentară a devenit un simbol al recuceririi, puterii și feminității.

Muzeul spune că nu a ales data de 20 noiembrie pentru a dezveli statuia lui Lady Di la întâmplare. Este o aluzie la interviul pe care Diana l-a acordat BBC-ului acum treizeci de ani. În acest interviu, urmărit de 20 de milioane de britanici, ea a vorbit cu jurnalistul Martin Bashir despre infidelitățile Prințului Charles. „Eram trei în această căsnicie, așa că eram puțin înghesuiți”, a spus ea la vremea respectivă.

