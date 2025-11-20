Lady Di poartă iar „rochia răzbunării”. Statuia din ceară a Prințesei Diana a fost dezvelită la un muzeu din Paris

Muzeul statuilor de ceară Grévin din Paris vrea să mențină vie amintirea Prințesei Diana. La douăzeci și opt de ani de la moartea sa, Lady Di are acum o dublură de ceară sub cupola muzeului de pe bulevardul Montmartre, în spațiul dedicat modei, relatează TF1 Info.

„În acest spațiu se află Jean-Paul Gaultier și poate unul dintre primele fashion icon-uri, Maria Antoaneta. Și Lady Di este într-adevăr unul dintre marile simboluri din industria modei. Din păcate, nu mai este printre noi, dar a făcut istorie (…), a lăsat o amprentă de neșters asupra planetei.”, subliniază Véronique Berecz, șefa departamentului de relații externe de la Muzeul Grévin.

Rochia răzbunării – „Revenge Dress”

Plasată departe de cea a fostului ei soț, regele Charles al III-lea, statuia de ceartă a Prințesei de Wales poartă o replică a faimoasei „Rochii a Răzbunării”. Rochia neagră scurtă și decoltată este cea în care Prințesa Inimilor și-a făcut intrarea, pe 29 iunie 1994, la o gală caritabilă, la doar câteva ore după ce prințul Charles își mărturisise infidelitatea, la o televiziune britanică. Piesa vestimentară a devenit un simbol al recuceririi, puterii și feminității.

Muzeul spune că nu a ales data de 20 noiembrie pentru a dezveli statuia lui Lady Di la întâmplare. Este o aluzie la interviul pe care Diana l-a acordat BBC-ului acum treizeci de ani. În acest interviu, urmărit de 20 de milioane de britanici, ea a vorbit cu jurnalistul Martin Bashir despre infidelitățile Prințului Charles. „Eram trei în această căsnicie, așa că eram puțin înghesuiți”, a spus ea la vremea respectivă.

