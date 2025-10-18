Prima pagină » Știri externe » Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat

18 oct. 2025, 14:00, Știri externe
Sfârșitul regimului Nicolas Maduro este dezirabil, dar președintele SUA, Donald Trump, nu are niciun mandat pentru atingerea acestui obiectiv prin utilizarea forței militare, comentează cotidianul francez Le Monde.

Într-o zi, președintele Nicolas Maduro va trebui să răspundă în fața poporului Venezuelei pentru abuz de putere, pe fondul acuzațiilor privind fraude electorale și în contextul situației dezastruoase a țării.

”Sfârșitul regimului liderului autoritarist de la Caracas este dezirabil, dar, cu toate acestea, președintele Statelor Unite nu are niciun mandat pentru a-l înlătura cu forța. Însă, de câteva săptămâni, Donald Trump a intensificat provocările la adresa Venezuelei”, notează cotidianul Le Monde.

În ultimele săptămâni, Forțele Navale americane au distrus șase ambarcațiuni care ar fi avut legături cu cartelul Tren de Aragua, deși nu au fost furnizate dovezi clare în acest sens. Ultimul atac a avut loc pe 16 octombrie. În aceeași zi, președintele Statelor Unite a confirmat că a ordonat Agenției Centrale de Informații (CIA) să acționeze clandestin în Venezuela.

Operațiunile lui Trump nu au fost aprobate de Congres și ridică probleme de legitimitate

Această agresivitate fusese anunțată prin mobilizarea unei importante flote militare în largul coastelor țării, formată din distrugătoare, nave-amfibie, un crucișător și un submarin nuclear. În Puerto Rico sunt staționate avioane de vânătoare F-35. Atacurile americane, soldate până acum cu circa 30 de morți, au relansat dezbaterea asupra legalității operațiunii, dat fiind că nu au făcut obiectul unui vot prealabil din partea Congresului.

”Libertățile asumate de Donald Trump sunt problematice. Desemnarea prin decret a cartelurilor ca fiind «organizații teroriste străine» nu reprezintă un cec în alb. O instanță judiciară din SUA a apreciat deja, în septembrie, că activitățile infracționale ale cartelului Tren de Aragua nu pot fi asimilate actelor de război, un argument invocat de Administrația SUA prin referirile la o lege din 1798”, subliniază cotidianul Le Monde.

Armata americană, acuzată că a comis asasinate în afara cadrului legal

”Oricare ar fi efectele catastrofale ale traficului de droguri asupra societății americane, armata americană a comis asasinate punctuale în afara oricărui cadru legal, distrugând nave care nu reprezentau o amenințare directă. Conștientă de această problemă, Casa Albă a început să promoveze un proiect de lege care i-ar oferi președintelui puteri depline pentru a lansa operațiuni contra cartelurilor drogurilor și a oricărei țări care le-ar găzdui. Acest cec în alb ar putea fi paravanul activismului beligerant care pare tot mai mult a fi o tentativă de schimbare cu forța a regimului de la Caracas. Este un paradox pentru un lider care aspira la Premiul Nobel pentru Pace și a cărui ascensiune politică se bazează pe denunțarea experimentelor «războiului contra terorismului» din Afganistan și Irak”, concluzionează cotidianul Le Monde.

