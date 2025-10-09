Prima pagină » Știri externe » Le Monde: În războiul GEOECONOMIC, Trump mizează pe forța dolarului, dar dominația monetară este fragilă

Le Monde: În războiul GEOECONOMIC, Trump mizează pe forța dolarului, dar dominația monetară este fragilă

Le Monde: În războiul GEOECONOMIC, Trump mizează pe forța dolarului, dar dominația monetară este fragilă

Președintele Donald Trump mizează pe energie, pe mineralele rare și pe dolar pentru a impune puterea economică a Statelor Unite, dar aceste atuuri se dovedesc a fi ”fragile”, potrivit istoricului britanic Harold James, care a scris un articol de opinie în cotidianul francez Le Monde.

În era reconfigurării geopolitice, numeroase țări încearcă să își transforme avantajele strategice în arme. Rusia și China reușesc mai bine decât Statele Unite: inițiativele comerciale ale Statelor Unite au lovit deja ca un bumerang economia americană.

Rusia a mizat pe dependența Europei de petrolul rusesc pentru a facilita invazia militară în Ucraina, ceea ce a funcționat perfect. De altfel, aceste acorduri energetice aflate în centrul eforturilor de îmbunătățire a relațiilor Rusiei cu India și China reprezintă fundamentul economic al unei noi coaliții anti-americane.

La rândul său, China exploatează situația de monopol asupra mineralelor strategice, elemente esențiale pentru tehnologiile ecologice. Ca ripostă la tarifele vamale impuse de Trump, Beijingul a limitat exporturile de minerale rare.

Criptomonedele fragilizează dominația dolarului american

”În lipsa rezultatelor rapide, Administrația Donald Trump folosește cel mai facil instrument: dolarul american, prima monedă de rezervă din lume. (…) Însă dominația monetară a Washingtonului este fragilă: pierderea poziției de centru financiar nu este o raritate în istorie. Spre exemplu, orașele Genova, Anvers și Amsterdam s-au confruntat cu această experiență, la fel și Londra. Inovațiile tehnologice monetare accentuează fragilitatea dolarului. Proiectul Libra al companiei Facebook, anulat sub presiunile americane și europene, a demonstrat fezabilitatea unei monede mondiale bazate pe tehnologia blockchain, o soluție foarte atrăgătoare în cazul unei crize americane”, subliniază istoricul Harold James.

”Nerăbdător să afirme grandoarea Americii în lume și avid de victorii rapide, președintele american a inițiat o luptă pe care are șanse mici să o câștige, în pofida abundenței și ingeniozității țării. Călcâiul lui Ahile al puterii sale constă în vulnerabilitatea monedei”, concluzionează Harold James.

