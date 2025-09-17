Le Monde: Trump ezită să susțină apărarea NATO / Alianța este pusă la încercare din cauza pătrunderii dronelor ruse în ROMÂNIA și Polonia

Alianța Nord-Atlantică este pusă la încercare din cauza incursiunilor dronelor ruse în spațiul aerian al României și Poloniei, iar atitudinea ezitantă a președintelui american, Donald Trump, subminează principiul apărării colective, notează cotidianul Le Monde.

În pofida dezmințirilor Rusiei, este dificil să explicăm altfel decât ca un ”test” incursiunile dronelor ruse în Polonia și România.

”Momentul ales pentru aceste survoluri, care nu aveau explozibil, în cazul Poloniei, deci, nu erau destinate conflictului ucrainean, lasă puține dubii. Intervin în contextul în care Rusia a decis să intensifice bombardamentele asupra Kievului și la câteva săptămâni după succesul diplomatic al președintelui Vladimir Putin, primit de omologul său american, Donald Trump, în Anchorage, Alaska. Incursiunile dronelor ruse în Polonia și România reprezintă un pas suplimentar într-o escaladare calculată a Rusiei, care încearcă să se plaseze în avantaj exercitând presiuni asupra Alianței Nord-Atlantice și testându-i vulnerabilitățile”, comentează cotidianul Le Monde, într-un editorial cu titlul ”Alianța Nord-Atlantică, pusă la încercare din cauza dronelor ruse”.

Donald Trump ezită să protejeze țările NATO

Însă reacția statelor din cadrul Alianței Nord-Atlantice nu a fost decât parțial una care să ofere asigurări.

”Chiar dacă nu este vorba, în acest moment, de cea mai mare amenințare pentru Alianța Nord-Atlantică, principala vulnerabilitate expusă de incursiunile dronelor ruse este de tip politic, rezultând, încă o dată, din atitudinea ambiguă a președintelui american. Trump este reticent în recunoașterea realității incursiunilor și în aplicarea consecințelor. O astfel de ezitare va eroda principiul fondator al NATO – solidaritatea statelor membre în fața agresiunilor. Este exact obiectivul lui Vladimir Putin. Această constatare trebuie să îi convingă pe europeni de necesitatea asumării propriei apărări”, concluzionează cotidianul Le Monde.

