Prima pagină » Știri externe » Lee Jae-Myung a garantat că va continua să promoveze îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL, deși „nu au existat progrese majore”

Lee Jae-Myung a garantat că va continua să promoveze îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL, deși „nu au existat progrese majore”

11 sept. 2025, 15:44, Știri externe
Lee Jae-Myung a garantat că va continua să promoveze îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL, deși „nu au existat progrese majore”

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat, joi, că Phenianul nu a întreprins nicio acțiune pentru a contribui la îmbunătățirea relațiilor cu Seulul, dar a promis că va continua demersurile pentru ajunge la un acord de pace între cele două state.

Lee Jae-Myung a recunoscut că nu s-au înregistrat progrese majore în relațiile dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord, în pofida măsurilor luate de Guvernul său pentru a atenua tensiunile, dar și-a reafirmat angajamentul de a promova pacea în Peninsula Coreeană.

„Atitudinea Coreei de Nord rămâne rece. Este realitatea cu care ne confruntăm. Deși nu au existat progrese majore, depunem constant eforturi”, a declarat președintele sud-coreean.

Lee a evidențiat importanța coordonării cu Statele Unite, menționând că Phenianul consideră Washingtonul drept principala amenințare la adresa regimului său, potrivit agenției de presă Yonhap.

Lee Jae-Myung pledează pentru o întâlnire Trump-Kim Jong-Un

Președintele Coreei de Sud s-a oferit să joace un rol important în reluarea relațiilor dintre state, cu ocazia summitului cu președintele american, Donald Trump, îndemnându-l pe acesta să se întâlnească cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un.

Trump pare să fi ajuns la un punct comun cu Lee Jae-Myung, care dorește o reconciliere cu Phenianul. Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong-Un de trei ori în primul său mandat de președinte, a afirmat că are o relație excelenta cu liderul nord-coreean și că îl cunoaște „aproape mai bine decât oricine, excepție făcând sora lui”.

„Într-un moment sau altul, îl voi vedea. Sunt nerăbdător să îl văd”, a declarat Trump, sperând sa obțină o întâlnire cu Kim Jong-Un cât mai curând posibil.

„Dacă aceste eforturi pașnice se acumulează, chiar și o mică deschidere va apărea în cele din urmă”, a insistat Lee.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

SUA intenționează să achiziționeze nave din Coreea de Sud/ Seulul pledează pentru o extindere a cooperării cu Washingtonul

Citește și

EXTERNE Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția cu două state
16:35
Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția cu două state
EXTERNE La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida
16:13
La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida
EXTERNE Război pe față în tabăra democrată din SUA. Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile”
14:17
Război pe față în tabăra democrată din SUA. Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile”
EXTERNE Axios: Donald Trump i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să nu mai ATACE Qatarul
14:06
Axios: Donald Trump i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să nu mai ATACE Qatarul
EXTERNE DEZASTRU pe bursă după lansarea noului iPhone. Apple a pierdut 108 miliarde de dolari din valoare într-o singură zi, adică un sfert din PIB-ul României
14:00
DEZASTRU pe bursă după lansarea noului iPhone. Apple a pierdut 108 miliarde de dolari din valoare într-o singură zi, adică un sfert din PIB-ul României
EXTERNE Armata nepaleză discută cu PROTESTATARII pentru a desemna un lider interimar/ Sushila Karki este o potențială candidată la această funcție
13:23
Armata nepaleză discută cu PROTESTATARII pentru a desemna un lider interimar/ Sushila Karki este o potențială candidată la această funcție
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Banii sau viața? Consecințele canceroase ale unor măsuri guvernamentale
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Un bărbat și-a dat în judecată șefii pentru că nu i-a plăcut biroul pe care l-a primit și a câștigat. A primit și despăgubiri
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Primele declarații ale bărbatului care a ucis-o pe Iryna Zarutska, tânăra refugiată ucraineană de 23 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Evz.ro
Rezerviștii, chemați la armată de MApN. Cine sunt cei vizați
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
„O tablă de șah” uriașă, observată de astronauții din spațiu. Ce este de fapt?