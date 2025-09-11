Lee Jae-Myung a garantat că va continua să promoveze îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL, deși „nu au existat progrese majore”

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat, joi, că Phenianul nu a întreprins nicio acțiune pentru a contribui la îmbunătățirea relațiilor cu Seulul, dar a promis că va continua demersurile pentru ajunge la un acord de pace între cele două state.

Lee Jae-Myung a recunoscut că nu s-au înregistrat progrese majore în relațiile dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord, în pofida măsurilor luate de Guvernul său pentru a atenua tensiunile, dar și-a reafirmat angajamentul de a promova pacea în Peninsula Coreeană.

„Atitudinea Coreei de Nord rămâne rece. Este realitatea cu care ne confruntăm. Deși nu au existat progrese majore, depunem constant eforturi”, a declarat președintele sud-coreean.

Lee a evidențiat importanța coordonării cu Statele Unite, menționând că Phenianul consideră Washingtonul drept principala amenințare la adresa regimului său, potrivit agenției de presă Yonhap.

Lee Jae-Myung pledează pentru o întâlnire Trump-Kim Jong-Un

Președintele Coreei de Sud s-a oferit să joace un rol important în reluarea relațiilor dintre state, cu ocazia summitului cu președintele american, Donald Trump, îndemnându-l pe acesta să se întâlnească cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un.

Trump pare să fi ajuns la un punct comun cu Lee Jae-Myung, care dorește o reconciliere cu Phenianul. Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong-Un de trei ori în primul său mandat de președinte, a afirmat că are o relație excelenta cu liderul nord-coreean și că îl cunoaște „aproape mai bine decât oricine, excepție făcând sora lui”.

„Într-un moment sau altul, îl voi vedea. Sunt nerăbdător să îl văd”, a declarat Trump, sperând sa obțină o întâlnire cu Kim Jong-Un cât mai curând posibil. „Dacă aceste eforturi pașnice se acumulează, chiar și o mică deschidere va apărea în cele din urmă”, a insistat Lee.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

SUA intenționează să achiziționeze nave din Coreea de Sud/ Seulul pledează pentru o extindere a cooperării cu Washingtonul