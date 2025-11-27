Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea

După aproape un secol și jumătate în care a ronțăit salată și fructe de cactus, iubita broască țestoasă Galapagos, Gramma, cel mai vechi rezident al Grădinii Zoologice din San Diego, a murit, relatează ABC News.

Oficialii grădinii zoologice au declarat că țestoasa avea aproximativ 141 de ani. Ea a murit pe 20 noiembrie.

Nu este clar exact când a ajuns țestoasa la Grădina Zoologică din San Diego, dar oficialii grădinii zoologice au declarat că a venit de la Grădina Zoologică din Bronx fie în 1928, fie în 1931, ca parte a primului lor grup de țestoase Galapagos.

Pe măsură ce lumea se schimba în jurul ei, ea îi încânta pe vizitatori cu personalitatea ei dulce și timidă. A trăit în timpul a două războaie mondiale și a 20 de președinți americani.

Îngrijitorii ei au numit-o „Regina Grădinii Zoologice”. Ea suferea de afecțiuni osoase legate de bătrânețe, care s-au agravat înainte de a fi eutanasiată, a declarat grădina zoologică.

Țestoasele Galapagos pot trăi peste 100 de ani în sălbăticie și aproape dublu în captivitate.

Cea mai bătrână broască țestoasă Galapagos cunoscută se numea Harriet și a trăit la Grădina Zoologică din Australia până la vârsta de 175 de ani. A fost colectată din Insulele Galapagos în 1835, când avea doar dimensiunea unei farfurii, potrivit grădinii zoologice. Asta înseamnă că a eclozat undeva în jurul anului 1830 și a murit în 2006.

Țestoasele Galapagos includ 15 subspecii de pe insule, dintre care trei au fost considerate extincte. Restul sunt toate vulnerabile sau în pericol critic de dispariție, potrivit Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

În ultimele decenii s-au depus eforturi concertate pentru reproducerea acestor broaște țestoase în captivitate, peste 10.000 de exemplare tinere fiind eliberate în sălbăticie din 1965, potrivit Galapagos Conservancy.

În aprilie, patru pui de broască țestoasă Galapagos s-au născut la Grădina Zoologică din Philadelphia, din părinți care aveau aproximativ 100 de ani, o premieră în istoria grădinii zoologice.

