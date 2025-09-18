Prezentatorul Jimmy Kimmel a rămas fără emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, după ce vedeta a făcut o serie de comentarii controversate pe tema asasinării lui activistului republican Charlie Kirk. Emisiunea, care se bucura de un succes enorm la public, a fost suspendată.

Un grup de posturi afiliate ABC a anunțat că nu va mai difuza emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, invocând drept motiv remarcile prezentatorului referitoare la asasinarea lui Charlie Kirk.

Potrivit unor surse, Jimmy Kimmel, care a fost gazda și producătorul executiv al emisiunii din 2003, nu gestionează prea bine această schimbare.

„Jimmy este furios din cauza deciziei de suspendare a emisiunii și nu se dă bătut. El caută modalități de a-și rezilia contractul și a-și da demisia. Aceasta este picătura care a umplut paharul, iar Jimmy încearcă acum să rupă definitiv relația sa cu postul ABC”, a precizat sursa, potrivit The Mirror.

Jimmy Kimmel: „Mulți susținători MAGA încearcă să profite de pe urma uciderii lui Charlie Kirk”

Comentariile lui Kimmel au inclus: „Mulți susținători MAGA încearcă să profite din greu de pe urma uciderii lui Charlie Kirk”, relatează Mirror

El a mai declarat în emisiunea de luni:

„Am atins un nou praj de jos în weekend, susținătorii MAGA încearcă, cu disperare, să-l caracterizeze pe acest puști «care l-a ucis» pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul de-al lor și fac tot posibilul să obțină beneficii politice din asta.”

Kimmel se aliază cu Stephen Colbert

Jimmy Kimmel, în vârstă de 57 de ani, ar intenționa să se alieze cu un alt prolific prezentator, Stephen Colbert, care s-a confruntat și el cu critici din partea lui Trump, iar CBS i-a suspendat show-ul în timpul verii.

O sursă a dezvăluit pentru Daily Mail:

„Amândoi se află în aceeași situație dificilă, aceea de a fi împotriva administrației Trump, iar acum caută să facă ceva împreună pentru a lupta pentru ceea ce cred. Niciunul dintre ei nu vrea să-l lase pe Trump să aibă ultimul cuvânt, iar asta l-a determinat pe Jimmy să se lupte pentru a spune lucrurilor pe nume”.

Foto: Profimedia

