Prima pagină » Știri » Rusia se joacă de-a războiul și pune presiune în Marea Baltică. Au fost activate sistemele de rachete de coastă Bal și Bastion. „Planificarea NATO se complică”

Cristian Lisandru
Galerie Foto 6

Marea Baltică reprezintă – atât pentru Rusia lui Putin, cât și pentru NATO – o zonă strategică de valoare indiscutabilă. Atât țările membre ale Alianței Nord-Atlantice, cât și Kremlinul, desfășoară exerciții militare de amploare, pentru descurajarea celeilalte părți.

În timp ce Suedia și Polonia au lansat o nouă fază de operațiuni comune de apărare în Marea Baltică – aliniind supravegherea, protecția infrastructurii și pregătirea de luptă pentru a contracara amenințările regionale în creștere -, Flota Baltică a Rusiei a activat sistemele de rachete de coastă Bal și Bastion.

„A fost vorba despre un exercițiu în Marea Baltică, simulând distrugerea navelor de suprafață inamice. Exercițiul consolidează strategia anti-acces a Moscovei de-a lungul căilor maritime nord-estice”, notează Army Recognition.

  • Antrenamentul a implicat sisteme 3K60 Bal înarmate cu rachete Kh-35 și lansatoare 3K55 Bastion, care au folosit rachete antinavă supersonice P-800 Oniks în condiții de luptă simulată.

Sistem de lansare BAL | Foto – Profimedia Images

  • Unitățile au exersat detectarea țintelor, coordonarea angajării și redistribuirea rapidă de-a lungul sectoarelor de coastă.
  • Deși nu au fost confirmate lansări reale, scenariul a reprodus lovituri de saturație împotriva unui detașament naval, un element central al doctrinei de apărare costieră stratificată a Rusiei în regiunea baltică.

Unitățile Bal, echipate cu rachete Kh-35, iar Unitățile Bastion cu rachetele P-800 Oniks 3M55

Aceste manevre au loc într-o regiune în care accesul și controlul maritim rămân extrem de contestate, se arată în analiza publicată de Army Recognition.

Geografia limitată a Mării Baltice amplifică impactul sistemelor de rachete de coastă capabile să influențeze rapid operațiunile navale.

  • Prin menținerea și exercitarea capabilităților centrate pe Kh-35 și P-800 Oniks 3M55 (SS-N-26 Strobile), Rusia consolidează o postură anti-acces care complică planificarea navală a NATO și ridică pragul operațional pentru desfășurările în apropierea coastei sale.
  • Pe măsură ce actorii regionali continuă să își adapteze postura de forță și capacitățile de supraveghere, interacțiunea dintre sistemele de acces și cele de refuz rămâne o caracteristică definitorie a mediului de securitate în evoluție din Europa de Nord.

Utilizarea combinată a acestor sisteme reflectă o doctrină stratificată de apărare a coastelor.

  • Unitățile Bal, echipate cu rachete Kh-35, sunt optimizate pentru atacarea țintelor dispersate sau mai mici, inclusiv nave de patrulare și elemente amfibii care se apropie de țărm.

Sistem de lansare BAL | Foto – Profimedia Images

Viteza lor subsonică este compensată de zborul la joasă altitudine și de capacitatea de a lansa mai multe rachete în succesiune rapidă, saturând sistemele defensive.

  • Unitățile Bastion, echipate cu rachetele P-800 Oniks 3M55 (SS-N-26 Strobile), oferă capacitate de atac la distanță lungă împotriva țintelor de mare valoare, cum ar fi distrugătoarele sau navele de asalt amfibii.

Sistem de lansare Bastion | Foto – Profimedia Images

„Viteza supersonică a rachetei și faza terminală de aterizare pe mare, la altitudini de până la 10 până la 15 metri, complică interceptarea și reduc timpul de reacție pentru sistemele defensive”, precizează Army Recognition

Racheta P-800 Oniks 3M55 (SS-N-26 Strobile) integrează un sistem dual de ghidare

Sistemul de rachete de apărare costieră Bal, dezvoltat de Biroul de Proiectare pentru Inginerie Mecanică (KBM), este conceput pentru a contracara navele de luptă ușoare și medii de suprafață care operează în zonele litorale, notează Army Recognition.

  • Se bazează pe racheta antinavă Kh-35, o armă subsonică de nivel marin care măsoară aproximativ 4,4 metri lungime și cântărește aproximativ 520 de kilograme la lansare.
  • Propulsată de un motor turboreactor, Kh-35 se deplasează cu o viteză de croazieră de aproximativ Mach 0,8 și coboară la altitudini de 10 până la 15 metri în timpul fazei sale terminale, reducând detectarea de către radarul navei.

Sistemul de rachete de apărare costieră Bastion utilizează racheta de croazieră supersonică P-800 Oniks 3M55 (SS-N-26 Strobile), cunoscută și sub denumirea de export Yakhont, o rachetă de croazieră supersonică dezvoltată de NPO Mashinostroyeniya.

Sistem de lansare Bastion | Foto – Profimedia Images

A intrat în serviciu la începutul anilor 2000, iar racheta măsoară aproximativ 8,6 metri lungime și are o greutate de lansare apropiată de 3.000 de kilograme.

  • Folosește un motor de propulsie cu combustibil solid, urmat de un motor statoreactor alimentat cu kerosen, permițând viteze susținute între Mach 2 și Mach 2,2.
  • „În funcție de profilul său de zbor, racheta poate atinge până la 300 de kilometri pe o traiectorie la mare altitudine, în timp ce un mod de zbor la joasă altitudine reduce raza de acțiune, dar îmbunătățește supraviețuirea împotriva detectării radar”, potrivit Army Recognition.

Racheta P-800 Oniks 3M55 (SS-N-26 Strobile) integrează un sistem dual de ghidare care combină navigația inerțială cu un radar activ, suplimentat de un mod pasiv capabil să se orienteze către sistemele radar emițătoare.

Racheta P-800 Oniks 3M55 (SS-N-26 Strobile) | Foto – Profimedia Images

„Variantele ulterioare încorporează un radar cu imagistică în infraroșu, îmbunătățind precizia împotriva țintelor mici sau cu semnătură slabă”, mai notează Army Recognition.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. În ce zone e mai cald decât în mod normal și unde ninge. Prognoză detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:46
Schimbare radicală a vremii. În ce zone e mai cald decât în mod normal și unde ninge. Prognoză detaliată de la ANM, pentru Gândul
ANALIZA de 10 Războiul din Iran ține capul de afiș, iar oficialii din Golf spun că SUA trebuie să termine ce-au început. Atlantic Council: „Următoarele două-trei săptămâni vor fi critice”
10:00
Războiul din Iran ține capul de afiș, iar oficialii din Golf spun că SUA trebuie să termine ce-au început. Atlantic Council: „Următoarele două-trei săptămâni vor fi critice”
EXCLUSIV Statul român plăteşte despăgubiri de peste 16 milioane de euro deţinuţilor, în timp ce puşcăriile noi stau goale din lipsă de personal angajat
08:39
Statul român plăteşte despăgubiri de peste 16 milioane de euro deţinuţilor, în timp ce puşcăriile noi stau goale din lipsă de personal angajat
EXCLUSIV Șefii de la Protecția Consumatorului se denunță între ei. Un vicepreședinte își acuză un coleg că și-a falsificat diploma de studii
06:00
Șefii de la Protecția Consumatorului se denunță între ei. Un vicepreședinte își acuză un coleg că și-a falsificat diploma de studii
Gândul de Vreme Când scăpăm de ploi și frig? Prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
11:19
Când scăpăm de ploi și frig? Prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
ANALIZA de 10 Pariu cu bătaie lungă. Cum încearcă SUA să folosească forțele kurde din Iran și Irak împotriva ayatollahilor. „După eșecul blitzkrieg-ului iranian, urmează Planul B al Washingtonului”
10:00, 22 Mar 2026
Pariu cu bătaie lungă. Cum încearcă SUA să folosească forțele kurde din Iran și Irak împotriva ayatollahilor. „După eșecul blitzkrieg-ului iranian, urmează Planul B al Washingtonului”
Mediafax
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce iarba este verde?
ECONOMIE Mai multe tranzacții suspecte au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul. Jucătorii din piața petrolului au pus la bătaie peste jumătate de miliard de dolari
11:40
Mai multe tranzacții suspecte au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul. Jucătorii din piața petrolului au pus la bătaie peste jumătate de miliard de dolari
FLASH NEWS „Cine nu-l iubește pe Elvis?” Trump, al doilea președinte american în exercițiu care vizitează Graceland. Cum s-a desfășurat turul la celebrul conac din Memphis
11:34
„Cine nu-l iubește pe Elvis?” Trump, al doilea președinte american în exercițiu care vizitează Graceland. Cum s-a desfășurat turul la celebrul conac din Memphis
FLASH NEWS Încă o încercare eşuată de eliminare a pensiilor speciale pentru aleşii locali. Comisia a amânat proiectul USR
11:28
Încă o încercare eşuată de eliminare a pensiilor speciale pentru aleşii locali. Comisia a amânat proiectul USR
ȘTIINȚĂ Când se administrează ibuprofenul sau paracetamolul. Ce spune un farmacist despre factorii care ar trebui luați în considerare
11:25
Când se administrează ibuprofenul sau paracetamolul. Ce spune un farmacist despre factorii care ar trebui luați în considerare
FLASH NEWS Sorin Grindeanu felicită socialiștii din Franța și Italia: „Aceasta este direcția de care Europa are nevoie”
11:20
Sorin Grindeanu felicită socialiștii din Franța și Italia: „Aceasta este direcția de care Europa are nevoie”
ECONOMIE Profitul uriaș înregistrat de Revolut. A depășit deja 68 de milioane de clienți
11:10
Profitul uriaș înregistrat de Revolut. A depășit deja 68 de milioane de clienți

Cele mai noi

Trimite acest link pe