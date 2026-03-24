Rusia se joacă de-a războiul și pune presiune în Marea Baltică. Au fost activate sistemele de rachete de coastă Bal și Bastion. „Planificarea NATO se complică”

Marea Baltică reprezintă – atât pentru Rusia lui Putin, cât și pentru NATO – o zonă strategică de valoare indiscutabilă. Atât țările membre ale Alianței Nord-Atlantice, cât și Kremlinul, desfășoară exerciții militare de amploare, pentru descurajarea celeilalte părți.

În timp ce Suedia și Polonia au lansat o nouă fază de operațiuni comune de apărare în Marea Baltică – aliniind supravegherea, protecția infrastructurii și pregătirea de luptă pentru a contracara amenințările regionale în creștere -, Flota Baltică a Rusiei a activat sistemele de rachete de coastă Bal și Bastion.

„A fost vorba despre un exercițiu în Marea Baltică, simulând distrugerea navelor de suprafață inamice. Exercițiul consolidează strategia anti-acces a Moscovei de-a lungul căilor maritime nord-estice”, notează Army Recognition.

Antrenamentul a implicat sisteme 3K60 Bal înarmate cu rachete Kh-35 și lansatoare 3K55 Bastion, care au folosit rachete antinavă supersonice P-800 Oniks în condiții de luptă simulată.

Aceste manevre au loc într-o regiune în care accesul și controlul maritim rămân extrem de contestate, se arată în analiza publicată de Army Recognition.

Geografia limitată a Mării Baltice amplifică impactul sistemelor de rachete de coastă capabile să influențeze rapid operațiunile navale.

Prin menținerea și exercitarea capabilităților centrate pe Kh-35 și P-800 Oniks 3M55 (SS-N-26 Strobile), Rusia consolidează o postură anti-acces care complică planificarea navală a NATO și ridică pragul operațional pentru desfășurările în apropierea coastei sale.

Pe măsură ce actorii regionali continuă să își adapteze postura de forță și capacitățile de supraveghere, interacțiunea dintre sistemele de acces și cele de refuz rămâne o caracteristică definitorie a mediului de securitate în evoluție din Europa de Nord.

Utilizarea combinată a acestor sisteme reflectă o doctrină stratificată de apărare a coastelor.

Unitățile Bal, echipate cu rachete Kh-35, sunt optimizate pentru atacarea țintelor dispersate sau mai mici, inclusiv nave de patrulare și elemente amfibii care se apropie de țărm.

Viteza lor subsonică este compensată de zborul la joasă altitudine și de capacitatea de a lansa mai multe rachete în succesiune rapidă, saturând sistemele defensive.

Unitățile Bastion, echipate cu rachetele P-800 Oniks 3M55 (SS-N-26 Strobile), oferă capacitate de atac la distanță lungă împotriva țintelor de mare valoare, cum ar fi distrugătoarele sau navele de asalt amfibii.

„Viteza supersonică a rachetei și faza terminală de aterizare pe mare, la altitudini de până la 10 până la 15 metri, complică interceptarea și reduc timpul de reacție pentru sistemele defensive”, precizează Army Recognition

Sistemul de rachete de apărare costieră Bal, dezvoltat de Biroul de Proiectare pentru Inginerie Mecanică (KBM), este conceput pentru a contracara navele de luptă ușoare și medii de suprafață care operează în zonele litorale, notează Army Recognition.

Se bazează pe racheta antinavă Kh-35 , o armă subsonică de nivel marin care măsoară aproximativ 4,4 metri lungime și cântărește aproximativ 520 de kilograme la lansare.

Propulsată de un motor turboreactor, Kh-35 se deplasează cu o viteză de croazieră de aproximativ Mach 0,8 și coboară la altitudini de 10 până la 15 metri în timpul fazei sale terminale, reducând detectarea de către radarul navei.

Sistemul de rachete de apărare costieră Bastion utilizează racheta de croazieră supersonică P-800 Oniks 3M55 (SS-N-26 Strobile), cunoscută și sub denumirea de export Yakhont, o rachetă de croazieră supersonică dezvoltată de NPO Mashinostroyeniya.

A intrat în serviciu la începutul anilor 2000, iar racheta măsoară aproximativ 8,6 metri lungime și are o greutate de lansare apropiată de 3.000 de kilograme.

Folosește un motor de propulsie cu combustibil solid, urmat de un motor statoreactor alimentat cu kerosen, permițând viteze susținute între Mach 2 și Mach 2,2.

„În funcție de profilul său de zbor, racheta poate atinge până la 300 de kilometri pe o traiectorie la mare altitudine, în timp ce un mod de zbor la joasă altitudine reduce raza de acțiune, dar îmbunătățește supraviețuirea împotriva detectării radar”, potrivit Army Recognition.

Racheta P-800 Oniks 3M55 (SS-N-26 Strobile) integrează un sistem dual de ghidare care combină navigația inerțială cu un radar activ, suplimentat de un mod pasiv capabil să se orienteze către sistemele radar emițătoare.

„Variantele ulterioare încorporează un radar cu imagistică în infraroșu, îmbunătățind precizia împotriva țintelor mici sau cu semnătură slabă”, mai notează Army Recognition.

