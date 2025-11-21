Prima pagină » Știri externe » Like-urile la fotografiile altor femei, motiv de divorț în Turcia. Ce daune trebuie să plătească un bărbat pentru că a trădat încrederea soției sale

21 nov. 2025, 17:06, Știri externe
Like-urile la fotografiile reprezentanților sexului opus, pe rețelele sociale, pot fi considerate un motiv de divorț în Turcia. Dovadă este cazul unui bărbat din Turcia, care a fost nevoit să plăteasca sume uriașe pentru că a apreciat fotografiile altor femei în timp ce era căsătorit.

HB și SB sunt doi soți din orașul Kayseri care au intentat divorț reciproc. Și-au depus declarațiile la Tribunalul de Familie din Kayseri, iar, în petiția sa, femeia a declarat că soțul ei a umilit-o, a refuzat să-i acorde o alocație, a dat like fotografiilor altor femei pe rețelele de socializare și a fost infidel.

HB (inițialele femeii n.r.) a intentat divorț, solicitând 5.000 de lire turcești drept pensie alimentară și 500.000 de lire turcești drept despăgubiri.

Soțul inculpat Ș.B. a susținut, de asemenea, că soția sa i-a insultat tatăl, că era extrem de geloasă și că i-a lăsat comentarii jignitoare la fotografiile pe care le-a distribuit pe rețelele de socializare.

Tribunalul de Familie din Kayseri a decis că bărbatul a fost vinovat grav, iar femeia a fost mai puțin vinovată de deteriorarea căsniciei și a admis cazul.

Instanța a decis că femeii i se cuvine o pensie alimentară lunară de 500 lire turcești, o pensie alimentară lunară de 750 lire turcești pentru sărăcie, întrucât aceasta ar fi suferit pierderi economice semnificative ca urmare a divorțului. I-a acordat în plus 40.000 lire turcești pentru daune materiale și 40.000 lire turcești pentru daune morale.

Când soțul a atacat decizia, cazul a ajuns la Curtea Regională de Justiție din Kayseri. Instanța de apel a decis că soțul a fost grav vinovat, afirmând că „a acționat într-un mod care a subminat încrederea prin aprecierile fotografiilor altor femei” și că pensia alimentară a soției ar trebui majorată la 1.000 de lire turcești.

